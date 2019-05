Hannover

Das ist schon kurios: Da gibt Sony einen Trailer für den neuen „Spider-Man“ heraus und schreibt gleichzeitig dazu: „Achtung: Spoiler-Alarm“, geeignet nur für all jene, die „Avengers: Endgame“ gesehen haben und wissen, wie dieser Blockbuster ausgeht.

Hier der Trailer zu „Spider-Man: Far From Home“:

Ein paar Zuschauer würden die Voraussetzung ja bereits erfüllen, genauer gesagt: 3,7 Millionen nach dem zweiten Wochenende allein in Deutschland. Aber nun dürften sich wohl noch einige Zuschauer mehr motiviert fühlen, die den Film bislang nicht so weit oben auf ihrer Agenda hatten.

In „Spider-Man: Far From Home“ will Peter Parker ( Tom Holland) endlich mal Ferien machen nach all den Strapazen mit seinen Avengers-Freunden. Er hat sich die schönsten Destinationen Europas ausgesucht, zum Beispiel Venedig.

Für Spider-Man gibt es keinen Urlaub

Aber für Superhelden gibt es nun mal keinen Urlaub. Nick Fury in Gestalt von Samuel L. Jackson bittet ihn, das Geheimnis um Angriffe aufzudecken, die offenbar die Zerstörung ganz Europas zum Ziel haben. Ach ja, verliebt hat sich Peter Parker auch und deshalb ganz andere Pläne.

Kinostart ist der 4. Juli. Spätestens dann sollten Spinnen-Fans mit den „Avengers“ durch sein.

Von Stefan Stosch/RND