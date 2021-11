Kiel

Aus dem Konzertsaal der Kieler Musikschule dringt an diesem Sonntagmorgen Klaviermusik. Ansonsten ist es in dem Gebäude sehr ruhig. Im Empfangsbereich liegen Gummibärchen und Halsbonbons bereit. Sie sind für die 25 Sängerinnen und Sänger bestimmt, die sich in Kiel um einen Platz im Chor des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) bewerben wollen. So wie die 45, die bereits am Vortag einen entsprechenden Termin in Hamburg wahrgenommen hatten.

Als eine der ersten kommt Anne-Kristin Blöß aus Lübeck in der Musikschule an. Der 62-jährige Sopranistin bleiben nur ein paar Minuten zum Einsingen, dann steht sie schon auf der Bühne. Kurz spricht sie sich noch mit Pianistin Oxana Torianik ab.

Blöß beginnt mit einem selbstgewählten Stück von Brahms und muss nach wenigen Augenblicken abbrechen. „Ich bin doch aufgeregter als gedacht“, sagt sie, atmet tief durch und setzt neu an. Chorleiter Nicolas Fink, der mit Projektleiterin Selke Harten-Strehk die Jury bildet, zeigt Verständnis und lobt Blöß im Anschluss für ihren Auftritt. Sichtlich erleichtert verlässt die Sopranistin nach rund zehn Minuten die Bühne.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitglieder des SHMF-Chors müssen regelmäßig vorsingen

Blöß ist zum dritten Mal dabei. Chormitglieder muss sie sich alle zwei Jahre – wegen der Pandemie sind es bei den meisten dieses Mal drei Jahre – neu beweisen, um im Ensemble zu bleiben. Ein Großteil derer, die an diesem Wochenende vorsingen, sind solche „Wiederholungstäter“. Elf Personen bemühen sich zum ersten Mal um einen Platz.

Obwohl sie die Situation kennt, sei sie aufgeregt gewesen, so Blöß: „Mit dem ersten Ton geht es bei mir los. Normalerweise bleibt genug Zeit, sich zu sortieren, aber jetzt waren es ja nur zwei Achtel, bis es losging.“ Dass sie dem SHMF-Chor bereits angehörte, sei keine Garantie dafür, erneut einen Platz zu bekommen.

Der Chor besteht aus Laien und semiprofessionellen Sängerinnen und Sängern, die viel Zeit investieren müssen, aber nicht bezahlt werden. Warum will man dabei sein? Für Blöß, die auch in einem anderen Chor singt, liegt der Reiz in der Erweiterung des eigenen Könnens. „Man kann noch eine ganze Menge lernen, und der Chorleiter ist fantastisch“, sagt die Lehrerin, die unter anderem Musik unterrichtet.

Zur Galerie Am letzten Oktober-Wochenende 2021 fand das Vorsingen für den SHMF-Chor statt. Dabei mussten sich nicht nur neue Bewerberinnen und Bewerber unter Beweis stellen – auch bisherige Mitglieder.

Auch für Marion Delfs ist der Festivalchor etwas besonderes. „Es war mein Traum, hier mitzusingen. Seit er für Amateure geöffnet wurde, bin ich dabei“, so die 54-jährige Kommunalbeamtin aus Flensburg, die kurz nach Blöß an der Reihe ist. „Es ist Singen auf einem sehr hohen Niveau“, erklärt Delfs. Und es sei auch ein Stück weit eine Auszeichnung, wenn man für den Chor ausgewählt werde.

Mitglieder des SHMF-Chores müssen sich zu Hause gut vorbereiten

Wer mitsingt, von dem erwarten Chorleiter Fink und Projektleiterin Harten-Strehk, dass er seine Hausaufgaben macht. Denn bis zum SHMF, bei dem der Chor im kommenden siebten Jahr „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms aufführen wird, gibt es nur wenige Probentermine mit den rund 100 Mitgliedern. Vieles muss also zu Hause vorbereitet werden. Bei den gemeinsamen Proben gehe es vor allem um Klangarbeit, so Fink.

Damit der Chor später ausgewogen klingt, müssen Fink und Harten-Strehk an diesem Sonntag Menschen auswählen, die stimmlich gut zueinander passen. „Auch wenn es einen harten Kern gibt, haben neue Bewerber gute Chancen“, sagt Fink.

Lampenfieber-Coach hilft beim Vorsingen für den SHMF-Chor in Kiel

Für wen der Druck beim Vorsingen groß ist oder wer grundsätzlich unter Lampenfieber leidet, der kann vor dem Auftritt noch schnell mit einem Coach sprechen. Hans Jörg Pütz, der nicht nur als Berater arbeitet, sondern als Bauchredner Jörg Jará selbst immer wieder auf der Bühne steht, gibt Last-Minute-Tipps. Er bespreche mit den Personen, welche Stressoren sie hätten, so der Coach. Die Lösungen seien individuell.

Lesen Sie auch Spannende Dirigentenbesetzung beim Festivalorchester 2022

Keine Tipps von Pütz abgeholt hat sich Delfs. „Auch wenn das Vorsingen nicht meine Lieblingssituation ist, ein bisschen Aufregung gehört dazu.“ Wie Blöß verlässt Delfs die Musikschule trotzdem mit einem guten Gefühl.

Auch Fink zeigt ist zufrieden: „Es war alles auf hohem Niveau.“ Ob die beiden Sopranistinnen Blöß und Delfs wieder überzeugen konnten, erfahren sie in den kommenden Tagen – per E-Mail.