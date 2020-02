Zehn Top-Konzerte des SHMF 2020

Kiel

Nicht ein Konzert, sondern 18: Xavier de Maistre ist der Porträtkünstler dieses Festivalsommers. Stolze 18 Konzerte unterschiedlicher Couleur will er im ganzen Land gestalten. Höfische Musik aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts genauso wie lateinamerikanische Klänge gemeinsam mit dem Opernstar Rolando Villazón, unheimliche Melodien einer Mondnacht wie grandiose Bearbeitungen, etwa von Smetanas Moldau. Kammermusik der Belle Epoque und schließlich ein Harfenkonzert von Reinhold Gliere aus dem Jahr 1938, begleitet vom Royal Stockholm Philharmonic Orchestra unter Nathalie Stutzman. Mit dem Mahler Chamber Orchestra tritt er gleich am 7. Juli im Kieler Schloss auf.

Konzerte mit Werken von Carl Nielsen

Carl Nielsen steht als Komponist im Fokus dieses Schleswig-Holstein Musik Festivals. Intendant Christian Kuhnt verspricht die „umfassendste Präsentation, die es jemals außerhalb Dänemark gegeben hat“. Rund 60 der insgesamt 217 Konzerte dieses Sommers widmen sich dem Werk des Dänen (1865-1931), darunter alle sechs Sinfonien, seine drei Solokonzerte, vier Streichquartette, Chorwerke und Folklore.

Leonard Bernstein, der Übervater des Festivals, schwärmte schon vor vielen Jahren: Carl Nielsens „rauer Charme, sein Schwung, sein Antrieb, seine rhythmischen Überraschungen, seine ungewöhnliche Kraft der harmonischen und tonalen Beziehungen – und vor allem seine ständige Unvorhersehbarkeit – alles das ist unwiderstehlich. Ich bin zuversichtlich, dass Nielsens Zeit gekommen ist“. Ist sie wohl – unter anderem am 10. August 2020 mit dem Royal Danish Orchestra und Sabine Meyer (Klarinette) in Kiel.

Pianist Jan Lisiecki spielt Ludwig van Beethoven

Im Beethoven-Jahr, Ludwig van wurde vor 250 Jahren geboren, kann das SHMF nicht umhin, den großen deutschen Komponisten zu würdigen. Ein Höhepunkt in dem Neben-Schwerpunkt: der kanadische Pianist Jan Lisiecki spielt in Kiel (15. Juli) und Lübeck (16. Juli) alle fünf Klavierkonzerte: Krönender Abschluss: Alan Gilbert leitet in Kiels Sparkassen-Arena seine Oper „Fidelio“, u.a. mit Startenor Klaus Florian Vogt. Dazu liest Klaus Maria Brandauer Zwischentexte aus „Roccos Erzählungen“ von Walter Jens.

Anne-Sophie Mutter live in Lübeck

Anne-Sophie Mutter ist wieder da: In Lübeck wird sie, geht in diesem Jahr kaum anders, Beethovens Violinkonzert in D-Dur spielen –gemeinsam mit ihrem Wunschorchester Pittsburgh Symphony unter dem auch von der Orchesterakademie wohlbekannten und -geschätzten Manfred Honeck. Außerdem am 1. September als Festival-Nachklang in der MuK in Lübeck zu hören: Dvoraks 8. Sinfonie. Die Prominenz führt zu Preisen bis 178 Euro.

Berliner Generalmusikdirektor in der Elbphilharmonie am Piano

Daniel Barenboim, umtriebiger Pianist von Weltrang und nicht nur als GMD an der Berliner Staatsoper Unter den Linden dauerhaft am Pult, kommt nach 17 Jahren Pause wieder zum SHMF. Er spielt am 10. August in der Elbphilharmonie, begleitet von „seinem“ West-Eastern Divan Orchestra unter Leitung von Lahav Shani Brahms 2. Klavierkonzert neben Werken von Ligeti und Ravel.

Geiger Hope mit eigenem Musikfest-Wochenende

Daniel Hope gestaltet in Lübeck erneut sein eigenes pralles Musikfest-Wochenende (10. bis 12. Juli). Mit verschiedensten Partnern, unter anderem dem großen Pinchas Zuckerman (Viola), tritt der vielseitige Menuhin-Schüler mit unterschiedlichsten Programmen an verschiedensten, reizvollen Orten der Hansestadt auf. Allemal lohnend, wer sich ein Wochenende auf den großen Geiger einlassen kann – aber auch ausschnittsweise gut zu genießen.

Frantz und Eschenbach gemeinsam im Kieler Schloss

Ohne Justus Frantz (mittlerweile 75) gäbe es das SHMF wohl nicht, und ohne Christoph Eschenbach (80) ist der Konzertsommer mit seiner Orchesterakademie nicht vorstellbar: Beide Musiker der ersten Stunde finden nach vielen Jahren nun auch mal wieder als „legendäres Duo“ zusammen und spielen Klavierwerke von Ravel, Schubert (wie schon bei ihren Duoabenden 1986 und 1987 im Festival), dazu Debussy – zu erleben am 20. August im Kieler Schloss.

Tom Jones erstmals beim SHMF

Mit Tom Jones gibt sich ein echter Klassiker der Popmusik erstmals beim SHMF die Ehre. Seine Hits wie „Burning down the House“, „Sexbomb“, oder „She’s a Lady“ genießen Kultstatus. Im Festival singt er am 12. August in der Kieler Sparkassen-Arena Songs aus seiner über 50-jährigen Karriere – und das ergibt eine Zeitreise von den Anfängen der Popmusik in den 60ern bis heute.

„Rendezvous mit Marlene “ und Ute Lemper

Ute Lemper ist wieder da. Ein Telefonat mit Marlene Dietrich aus dem Jahr 1988 hat seine Folgen: Die damals 24-Jährige sprach damals mit dem Weltstar, nachdem sie für die Rolle als Sally Bowles als „la nouvelle Marlene“ gefeiert worden war. Nun gestaltet die charismatische Chansonsängerin, deren Karriere sich ebenfalls in den USA fortsetzte, ein „Rendezvous mit Marlene“ und steuert mit ähnlich unverwechselbarer Stimme ihre Interpretation von „Sag mir, wo die Blumen sind“ oder „ Lilli Marleen“ bei (13.7. Kiel, 14.7. in Hamburg, 15.7. Timmendorfer Strand).

Mozart und Schumann interpretiert von Grigory Sokolov

Grigory Sokolovs Klavierabende im abgedunkelten Konzertsaal des Kieler Schlosses sind einfach Kult. Diesmal kommt der eigenwillige russische Starpianist am 24. Juli mit Werken von Mozart und Schumann nach Kiel. Und absehbar wieder mit sechs Zugaben, die das Publikum dann endgültig von den Stühlen reißen werden: Mechanischer Gang zum Klavier, atemlose Stille, mitreißende Klänge von einem wahren Tastenzauberer.

