Wirkungsstarkes Entertainment im Schloss

Kiel

Nun, die Herren mit ordentlich Bühnen- und Musical-Erfahrung aus dem berühmten Londoner Westend sind programmatisch zunächst mal ziemlich breit aufgestellt. Ohne Scheu hüpfen sie von einem tollen „ Nella Fantasia“ (nach Ennio Morricones „Gabriel's Oboe“ aus dem Film „The Mission“) über Leonard Bernsteins unverwüstlichem „Tonight“ aus der „ West Side Story“ zu einem James Bond Medley.

Dann gleich weiter zum Tom-Jones-Heuler Delilah, Bon Jovis „Livin' On A Prayer“, Queens unsterblichem Schwanengesang „Show Must Go On“ oder „Hey Jude“ von den Beatles. Dazwischen samtig-satter Belcanto etwa in der Arie „Largo Al Factotum“ aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ oder bei Puccinis ewig schönem „Nessun Dorma“.

Voxx - The Westend Tenors: Gut disponierten Entertainment-Künstler

Das Quartett "Voxx - The Westend Tenors" besteht aus den beiden Gründern Adam Bayjou, der mehr als 400 Mal den Jean Valjean in „ Les Misérables“ sang, und Michel Storrs, der im gleichen Musical als Jarvert auftrat, oder als Back-up-Sänger von Elton John konzertierte, sowie Leo Roberts und Oliver Metcalfe.

Die an diesem Abend stimmlich durchaus gut disponierten Entertainment-Künstler bieten Solo-Partien und immer wieder Tutti in denen sich die vier Stimmfarben von baritonaler Tiefe bis hin zur hohen Kopfstimme wohlklingend vermischen. Rückenwind kriegen die Jungs von einer fünfköpfigen Band, die aus zwei Synthesizern, in die die dringend benötigten opulenten Orchestersätze einprogrammiert sind, Bass, Gitarre und einem voluminösen Schlagzeug besteht.

Handwerklich solide und wirkungssicher

Handwerklich ist das alles solide gemacht, und streckenweise auch ziemlich wirkungssicher. Weswegen das Publikum auch immer wieder zum Mitklatschen und Jubeln animiert werden konnte. Was dem Auftritt von "Voxx - The Westend Tenors" fehlt, ist allerdings die Originalität in den Arrangements, die den vielen verschiedenen Liedern einen eigenständigen Charakter hätte verleihen könnten.

So klingen die eingangs erwähnten Perlen aus Oper, Musical, Pop und Rock zwar ordentlich aufpoliert und sind durch ansprechende Licht- und Nebeleffekte auch anständig in Szene gesetzt. Richtig strahlen tun sie trotz der Spielfreude der Sänger aber nicht. Dafür ist diese Lesart der prinzipiell ja unverwüstlichen Originale einfach nicht zwingend genug. Gleichwohl großer Beifall.

