Um 17 Uhr begann am Mittwoch "Wacken World Wide", das kostenlose Streamingangebot des Wacken-Teams um die Gründerväter Thomas Jensen und Holger Hübner. Mit Livekonzerten auf der Mixed-Reality-Bühne, extra aufgenommenen Studiokonzerten, Archiv-Gigs und viel Information um das bedeutendste Metalereignis der Welt wollen die Macher den Fans noch bis Sonnabend das Festival nach Hause bringen.

Und die freuen sich, haben Videos aus Wohnungen, Häusern und Gärten in Bangladesh, Sri Lanka, Neuseeland, Chile, Russland oder den USA geschickt, um ihre Solidarität und Begeisterung zu bekunden.

Musik gibt es auch, so hatten beispielsweise Motor Sister, die Band von Anthrax-Gitarrist Scott Ian und seiner Frau Pearl Aday, ein sehr lässiges Rockset im legendären Hollywood-Club Whisky a Go Go eingespielt. Auch der Nachwuchs wie Damnation Defaced kam hinreichend zu Wort respektive Schrei.

Livekonzerte von Heaven Shall Burn und In Extremo

Ein guter Aufwärmtag, aber die Erwartungen gingen gen Donnerstag, als die Livekonzerte auf der XR-Bühne anstanden. Den Anfang machten Heaven Shall Burn aus Thüringen. Zweieinhalb Jahre Live-Pause haben die Jungs gemacht, die letzten Monate allerdings unfreiwillig, die Tour zum neuen Album "Of Truth And Sacrifice" (Nummer 1 der deutschen Charts) musste verschoben werden. Und der Mix aus Liveshow und virtueller Wacken-Welt gelang fantastisch.

"Was für ein Brett!", konstatierte ein Facebook-Kommentator sehr treffend den Auftritt der Metalcoreband, die schweißgebadet Melodien aus dem Stahlbad hob. Zu diesem hochwertigen Saitengeprügel passten die vertrauten Kamerafahrten über das virtuelle Wackengelände vortrefflich. Statt Menschenmassen Lichtermassen, die Wogen bildeten oder im Circle Pit kreisten.

Im "Wacken World Camp" standen Zelte, davor headbangende Kühe; auch der bekannte schwarze W.O.A.-Turm, ein ehemaliger Getreidespeicher, wurde digital integriert. Dann der Schwenk vom (Lichter-)Publikum auf die digital als Festivalbühne umrahmte Livebühne im Studio, Pyroeffekte (live und animiert) und die Band vor einer fünf Meter hohen LED-Wand mit Videosequenzen; absolut beeindruckend.

Hier finden Sie den Livestream Wacken World Wide vom 29. Juli – 1. August, 16.00 – 0 Uhr hier online im Stream.

Wacken World Wide: Fanjubel aus der Konserve

Einzig der eingespielte Fanjubel irritierte und übertönte bisweilen die Zwischenmoderationen des Sängers Marcus Bischoff, der seine Band energisch durch Songs wie das neue "Protector", "The Weapon They Fear" oder "Hunters Will Be Hunted" drückte.

Der Mittelalter-Rock von In Extremo, die unter anderem Songs des neuen Albums "Kompass zur Sonne" präsentierten, kam in der virtuellen Umgebung etwas gewöhnungsbedürftiger daher. Dennoch ein technisches Faszinosum, was das Team da entwickelt hat, 30 Jahre nach dem ersten Wacken Open Air, das mit "Silo-Plane und Gaffa-Tape zusammengehalten wurde", wie Thomas Jensen in einem Kommentar lachend bemerkt.

Wacken ist ein inhabergeführtes Festival, und diese Liebe und Leidenschaft für das Genre und die Menschen auf und vor der Bühne prägt auch Wacken World Wide, die digitale Ausgabe des Festivals, das 2021 hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.

