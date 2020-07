Wacken 2021 ist ausverkauft

Wacken

Mittlerweile sind auch alle verbleibenden Eintrittskarten durch ein Losverfahren über Wartelisten verkauft, wie der Veranstalter mitteilt.

Die ersten Künstler für das Heavy-Metal-Festival im kommenden Jahr sollen am Sonnabend angekündigt werden. Damit ist das Festival zum ersten Mal ausverkauft, bevor teilnehmende Bands veröffentlicht wurden. Das Wacken Open Air 2021 findet vom 29. bis 31. Juli 2021 statt.

Anzeige

Wacken 2020 wird zum Online-Event

Auch 2020 gehen Heavy-Metal-Fans aber nicht ganz leer aus: Als Ersatz für das abgesagte Festival in Wacken planen die Veranstalter das Wacken Open Air als Online-Event. Unter anderem soll es Konzerte von Blind Guardian, In Extremo, Kreator und Beyond The Black geben.

Weitere KN+ Artikel

Das Digitalfestival startet am 29. Juli und geht bis zum 1. August 2020. Es soll dann kostenlos auf der Webseite wacken-world-wide.com sowie bei MagentaMusik 360 und auf MagentaTV zu sehen sein.

Weitere Kulturnachrichten lesen Sie hier.