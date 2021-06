Wacken

In der Pressekonferenz zum neuen Stufenplan hatte Ministerpräsident Daniel Günther kürzlich mit Bezug auf Großveranstaltungen wie Kieler Woche, Nordbau oder Norla verkündet: „Ab Anfang September sind wir alle auf der sicheren Seite.“ Auf die Frage, warum es dann keine Option gewesen sei, das Festival in die erste Septemberwoche 2021 zu verschieben, sagte Jensen unserer Zeitung: „Ein Event wie das W:O:A lässt sich nicht einfach so verschieben.“

Günther: Größere Formate möglich nach Stufenkonzept

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zollte den Festival-Veranstaltern Respekt für die Entscheidung. Die Landesregierung habe den Machern frühzeitig signalisiert, nach dem Stufenkonzept für Veranstaltungen könnten im Spätsommer auch größere Formate wieder möglich sein.

Veranstalter: W:O:A laut Stufenplan nicht umsetzbar

„Gesundheit und Sicherheit haben immer oberste Priorität", betont Jensen. „Von entscheidender Bedeutung ist dabei für uns auch, wie die Landesregierung die Situation bewertet. Laut ihrem Stufenplan – den wir sehr begrüßen! – ist ein Festival wie das W:O:A zum jetzigen Zeitpunkt an unserem geplanten Datum nicht umsetzbar. Damit wurde die Entscheidung für die Verschiebung besiegelt.“

Sicherheit für internationale Gäste fraglich

Beispielsweise könne hinsichtlich der internationalen Gäste und Acts niemand die Sicherheit geben, dass sie aus ihren Heimatländern anreisen könnten, so Jensen weiter. Und sein W:O:A-Partner Holger Hübner ergänzt: „Wir sind ein internationales Festival, aus über 80 Nationen reisen die Leute nach Wacken an. Ein Wacken Open Air, das ist ein Festival für die ganze Welt und dafür benötigen wir offene Grenzen ohne Quarantäne und wir brauchen Sicherheit für alle beteiligten Personen – insbesondere auch für die Menschen, die in der Region Wacken leben.”

Zuversicht beim neuen Booking

Die W:O:A-Crew sei zuversichtlich, dass viele der für 2020 und 2021 bestätigten Acts auch beim Wacken Open Air vom 4. bis 6. August 2022 dabei sein können, sagt Jensen. Das Booking-Team sei bereits mit den bisher bestätigten Acts im Gespräch. Bei der jetzt gecancelten W:O:A-Ausgabe hätten Top-Acts wie Slipknot, Judas Priest, Limp Bizkit, Lindemann oder Suicidal Tendencies auf der Bühne stehen sollen.

Ticket-Umtausch ab Mitte Juni

Der Umtausch der Tickets soll Mitte Juni starten. Die Metal-Fans sollen wie schon bei der ersten Verschiebung die Wahl haben. Sie können die Karten entweder auf 2022 umtauschen oder eine Auszahlung anfordern. Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 90 Prozent der Ticketkäufer für den Tausch aufs Folgejahr entschieden.

Dennoch Live-Acts in Wacken im September

„Da wir 2021 aber nicht ganz ohne Live-Musik in Wacken verstreichen lassen wollen, arbeiten wir an der Idee für ein neues Event im September“, erzählt Jensen. „Wir prüfen derzeit, was machbar ist und hoffen auf eine weiterhin positive Entwicklung der Lage.“

Bedauern und Verständnis beim Amtsdirektor

„Es ist schon ein bisschen schade, dass das Event nicht stattfindet“, sagt Andreas Faust, Amtsdirektor des Amtes Schenefeld, in dem die Gemeinde Wacken liegt. „Obwohl ich vollumfänglich die Veranstalter verstehen kann, dass es innerhalb von ein paar Wochen schwierig ist, so eine Großveranstaltung auf die Beine zu stellen.“ Aber er freue sich über die Ankündigung, im September dennoch Live-Musik nach Wacken bringen zu wollen, sagt Faust.

Teil der Projektstudie für Wacken Open Air noch nicht fertig

Jüngst hatte das Amt Schenefeld aus Landesmitteln einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 74 300 Euro für die Projektstudie zur „Erstellung von Hygienekonzepten für Großveranstaltungen“ erhalten. Der bereits publizierte Teil A der Studie sei für alle Arten von Veranstaltungen ausgelegt, so Faust – eine Art Leitfaden oder Grundlagenpapier für Behörden. „Wir haben auch einen Teil B der Studie, da geht es dann explizit um die Veranstaltung in Wacken. Der ist noch nicht veröffentlicht, denn der ist noch nicht fertig.“