Fast ausnahmslos guten Mutes, was die Corona-Lage im Sommer betrifft, sind offenbar die Veranstalter der Festivals in Schleswig-Holstein. Mit einer Mischung aus Eifer, Optimismus und Trotz haben sie ihre Programme fertiggestrickt oder stecken mitten im Booking. Meist planen sie mit Acts, die bereits in den beiden Vorjahren hätten auftreten sollen, wären die Macher nicht massiv vom Virus ausgebremst worden.

Wacken will es endlich wieder krachen lassen

Gewaltig mit den Hufen scharren sie nach zwei dürren Jahren beim Wacken Open Air. Zum ersten Mal in der Geschichte des größten Metal-Festivals weltweit sollen die notorisch maskierten US-Metal-Schwergewichte Slipknot die Bühne entern. Auch Rammstein-Sänger Till Lindemann feiert solo seine Wacken-Premiere. Weitere Top-Acts sind Judas Priest, The Halo Effect mit früheren Mitgliedern von In Flames, Limp Bizkit, Alligatoah, Feuerschwanz, Hämatom, Tiamat, Danko Jones, Mercyful Fate und Gwar. Das W:O:A 2022 ist ausverkauft – viele Metalheads haben ihre Tickets aus den Vorjahren behalten, die Umtauschquote lag bei 95 Prozent.

„Rocken wie die Wikinger!“ soll die Menge wieder beim Baltic Open Air im Wikingerland Haddeby in Schleswig. Der Versuch, das Line-up aus dem Vorjahr für 2022 zu übernehmen, hat funktioniert, und so wartet das Festival mit Acts wie Fury in the Slaughterhouse, Hammerfall, Stahlzeit, Grave Digger, Eisbrecher, Feuerschwanz und Torfrock auf.

Staraufgebot am Kalkberg in Bad Segeberg

Auch für die Konzerte am Kalkberg in Bad Segeberg laufen die Planungen. Für 20. Mai ist das Felsenburg Festival mit Saltatio Mortis, Feuerschwanz, Knasterbart und Fuchsteufelswild geplant. Nachgeholt werden sollen die Konzerte von Sarah Connor (14. und 15. Mai) und Santiano (21. und 22. Mai), am 9. Mai gibt’s eine Schlagernacht mit Stars wie Tony Christie, Kerstin Ott, Vicky Leandros, Fantasy und Thomas Anders.

Blizzarrrd Rock soll Premiere feiern

Bereits zweimal auf dem Verschiebebahnhof geparkt, soll nun vom 14. bis 16. Juli endlich das „Blizzarrrd Rock Festival“ in Bornhöved ins Rollen kommen. Die Macher rechnen mit bis zu 20 000 Besuchern, das Angebot ist rockig: Als Headliner fungieren die finnische Metal-Band Battle Beast und Jinjer aus der Ukraine mit Prog-Metal, zum weiteren Line-up zählen Acts wie Die Happy, Emil Bulls oder Slade.

Enzo Festival mit Kieler Acts

Fürs „Enzo Festival“ in Waggersrot (Kreis Schleswig-Flensburg) läuft längst der Vorverkauf. „Jetzt aber!“ heißt es trotzig auf der Homepage, und Macher Enzo Giovanni Panozzo schreibt dort nach zwei ausgefallenen Festivals: „Es steht 2:0. Corona gegen Rock’n’Roll. Aber die Aufholjagd hat begonnen. Da helfen auch keine neuen Virusnamen!“ Im aktuellen Programm stecken etliche Acts, die in den beiden Vorjahren nicht zum Zuge kamen wie Friedemann, Liedfett, Mad Sin sowie aus Kiel Erik Cohen und Affenmesserkampf.

Headbanger’s Open Air und Hörnerfest

„From the ashes“, wie der vielzitierte Phönix also, möchte vom 28. bis 30. Juli das „Headbanger’s Open Air“ in Brande-Hörnerkirchen im Kreis Pinneberg auferstehen. Bei der 24. Auflage stehen vor allem altgediente Acts wie Uli Jon Roth, Pentagram, Leatherwolf, Heathen, Fifth Angel oder die japanische Band Anthem auf der Bühne. Beim verschwisterten „Hörnerfest“ (23. bis 25. Juni) im selben Dorf kommen Fans von Mittelalter-Rock, Folk und Pagan auf ihre Kosten bei Auftritten von Mr. Hurley & die Pulveraffen, Knasterbart oder Haggard.

Jazz Baltica, Folk Baltic, Bluesfest Eutin

Für die Jazz Baltica vom 24. bis 26. Juni in Timmendorfer Strand beginnt der Vorverkauf am 11. März, wenn das Programm bekanntgegeben wird. Die Folk Baltica (6. bis 15. Mai) steht unter dem Motto „Klang & Bewegung“, denn Hauskünstler des Festivals ist diesmal der norwegische Tänzer und Choreograf Hallgrim Hansegård. Der Verein Baltic Blues plant bereits fleißig für das Bluesfest Eutin vom 19. bis 22. Mai.

Am Strand und auf der Museumsinsel

Bereits zweimal verschoben, sollen open air am 3. Juli am Eckernförder Strand Silbermond und Max Giesinger auftreten, bei „Rock am Strand“ am 2. Juli sind vorher The Boss Hoss und Thundermother dran. Zu „Pop am Strand“ am 13. August in Damp reisen Wincent Weiß, Lena, Lea und Christopher an, Robin Schulz (17. September) und Johannes Oerding (18. September) kommen zum „Nospa-Open-Air“ auf der Museumsinsel Schloss Gottorf.

Kein Wilwarin im dritten Jahr

Das „Wilwarin Festival“ in Ellerdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde allerdings wird es auch im dritten Jahr in Folge nicht geben. „Corona gegen Wilwarin – 3:0“, vermeldet die Homepage. Grund sei „die Gefahr, das Ganze übers Knie zu brechen“ angesichts der „allgemeinen Gemengelage der Pandemie“, was die Auflagen betreffe.