Wacken

Die Veranstalter, aber auch viele Fans in den sozialen Medien zogen ein positives Fazit vom Wacken World Wide, der Mischung aus Live-(Studio-)Konzerten, Archiv-Gigs, Moderation und Fan-Videos aus „Peer Camps“ in aller Welt. Erste Bands für Wacken 2021 wurden gestern Abend bekannt gegeben.

Am Wochenende zog Wacken World Wide, das nicht als Ersatz, sondern als digitale Erweiterung des echten Wacken Open Airs gedacht war, noch einige Genre-Trümpfe: Live-Gigs von deutschen Metal-Ikonen wie Blind Guardian oder Kreator auf der spektakulären Mixed-Reality-Studiobühne, dazu legendäre Wacken-Archivgigs von Iron Maiden (2016) oder Motörhead (2011) und extra für den Stream eingespielte Kurzauftritte von Ex-Manowar-Gitarrist Ross the Boss oder den Folk-Rockern Fiddler’s Green.

Kriegsberichterstatter Sabaton

Vor zwei Wochen erst stand fest, dass die schwedischen Metal-Kriegsberichterstatter Sabaton einreisen dürfen und schnell bastelten die Techniker eine passende virtuelle Wohlfühlatmosphäre aus Trümmern, Panzern und diversen Pyroeffekten. Die Band honorierte das mit einem hochmotivierten Auftritt und Klassikern wie „Ghost Division“ oder „Swedish Pagans“.

Am Abend zeigten sich die Wacken-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner sehr zufrieden mit der technischen Umsetzung und dankbar für die Teilnahme der Bands, der Leistung der Crew und der vielen Zustimmung von Fans aus aller Welt von Husum bis Ho-Chi-Min-Stadt in Vietnam. Kurz vor Mitternacht wurden in einem „Horror-Feature“ erste Bands für das ausverkaufte Wacken Open Air 2021 bekanntgegeben, so werden Judas Priest die bereits für dieses Jahr geplanten „50 Years Of Heavy Metal“ nachfeiern und mit Dropkick Murphys, As I Lay Dying, Sängerin Tarja und den Black Metal-Namensgebern Venom kommen weitere für dieses Jahr geplante Acts in den Kreis Steinburg.

Videos zum Nachschauen

Ebenfalls bestätigt sind Hämatom, Moonspell, Lordi, Death SS, Rose Tattoo und Lordi mit einer „Special Horror-Castle Show“. Der größte Horror wäre allerdings eine weitere Absage, auch wenn die Weltpremiere Wacken World Wide eine gelungene Abwechslung gewesen ist. Alle Konzerte sind auf www.magenta-musik-360.de abrufbar. Viele Einspieler finden sich auf dem YouTube-Kanal wackenTV.