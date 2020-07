Wacken

„Für uns war es wichtig, den Fans ein attraktives Zusatzangebot kostenlos zur Verfügung zu stellen. Denn wenn unsere Fans dieses Jahr Wacken schon nicht besuchen können, soll Wacken zu ihnen nach Hause kommen!“, sagt dazu Thomas Jensen, neben Holger Hübner Mitbegründer des Metal-Festivals. „Der digitale Aspekt war für uns schon seit längerer Zeit interessant und wir haben bereits vor der W:O:A 2020-Absage an digitalen Angeboten gearbeitet, um den Fans die Wartezeit auf das Festival zu verkürzen – und um Neues auszuprobieren.“

Vom „größten Wacken aller Zeiten“ ist nun die Rede, und was die Zugriffszahlen betrifft, wird es das wohl auch werden. Obwohl das zuletzt zuverlässig und zügig ausverkaufte Wacken Open Air 75 000 Besucher aus mehr als 80 Nationen in das Dorf im Kreis Steinburg pilgern lässt.

W:O:A-Klassiker wie Kreator oder Blind Guardian

Wie das ausgefallene W:O:A, das mit Großkalibern wie Judas Priest (im 50. Jahr ihres Bestehens), Amon Amarth, Sodom oder Mercyful Fate punkten wollte, geht nun auch Wacken World Wide vom 29. Juli bis 1. August über die Bühne. Doch auch mit den Namen jener Bands, die bislang fielen und „W:O:A-Klassiker und Publikumslieblinge“ versammeln sollen, fahren die Festivalmacher Hochkarätiges auf: Blind Guardian, Kreator, In Extremo, Heaven Shall Burn, Beyond The Black.

Logistische Herausforderungen durch Corona

„Innerhalb der Corona-Zeit wurde natürlich auch das Booking durch die Reisebeschränkungen und sonstige logistische Fragen vor neue Herausforderungen gestellt, die das Team aber durch die langjährigen und guten Beziehungen zu unseren Partnern bestmöglich bewältigt hat und so ein vielseitiges und hochwertiges Programm auf die Beine stellen konnte. Das Line-up wird natürlich noch erweitert und man darf sich auf weitere Metal-Highlights sowie ein spannendes Rahmenprogramm freuen“, verspricht Thomas Jensen. „Mehr Details folgen dazu in Kürze.“ Auch für Newcomer der Wacken Foundation und des Wacken Metal Battle soll die Bühne offen sein.

Neues Show-Konzept mischt reales Konzert mit vituellem Set

„Technisch stellt das Ganze eine absolute Weltpremiere in der Festivalbranche dar“, so Jensen. Mit einem „Mixed-Reality-Show-Konzept“ sollen die Künstler in einem eigens aufgebauten Studio samt Lightshow und Bühneneffekten in Echtzeit live abgefilmt und in ein virtuelles Set integriert werden. Ermöglicht durch eine neuartige Extended-Reality-(XR)-Technologie.

Eine LED-Rückwand und ein LED-Boden sollen für ein authentisches Bühnengefühl sorgen. Immersive Technologie, die den Zuschauer ins Geschehen eintauchen lassen soll. Interviews, Talkrunden und blicke hinter die Kulissen des Festivals runden das Angebot ab. Und wo werden die Konzerte abgefilmt? „Auf jeden Fall nicht in Wacken“, sagt Thomas Jensen. „Unser Aufruf an die Fans lautet klar: Bleibt zu Hause und feiert online mit uns. Wo die Konzerte abgefilmt werden, bleibt unser kleines Geheimnis. Wacken World Wide ist überall.“

