Nicht mit seinem Publikum, sondern mit seinen Kindern hat Comedian Moritz Neumeier in der Corona-Pause gelacht. Im August tritt er auf dem Nordmark-Sportfeld in Kiel auf. Was die Gäste dort erwartet und wer sich kein Ticket für den Abend kaufen sollte, erzählt Neumeier im Gespräch mit KN-online.