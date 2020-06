Harald Haugaards musikalische Vorhaben

Kiel

"Folk Baltica wäre zum 100-jährigen Jubiläum der Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark gewesen, das SHMF zum 150. Geburtstag von Carl Nielsen", bedauert Haugaard. "Das hätte in diesem Sommer die größte internationale musikalische Präsentation von Nielsens Musik überhaupt werden können und ganz viel für seine Musik bedeutet, wenn das Festival stattgefunden hätte.“

Nielsen - eine wenig bekannte Größe

„Er war ziemlich bekannt zu seiner eigenen Zeit, auch in Deutschland, aber es kommt ja immer ein neuer Komponist oder eine neue Tendenz in der Musik“, antwortet Harald Haugaard auf die Frage, warum Carl Nielsen (1865-1931) wohl außerhalb seiner dänischen Heimat heute zu den weniger bekannten Komponisten zählt, obwohl schon Größen wie Karajan, Bernstein, Rattle, Blomstedt oder auch Gilbert seine Werke aufgeführt haben. In einigen Ländern, vor allem den nordischen, sei Nielsens Musik allerdings bekannter und „ Simon Rattle hat ganz viel für seine Musik in Großbritannien gemacht“.

Vom Wiegenlied bis zur Symphonie

„Er bedeutet so viel für meine Musik, aber auch für die dänische Musik rein generell“, sagt Haugaard über den dänischen Komponisten. Wie so viele sei auch er mit dessen Liedern extrem früh in Berührung gekommen: „Das bekannteste Wiegenlied Dänemarks hat Carl Nielsen geschrieben. Alle Kinder kennen dieses Lied seit ganz, ganz klein.“ Nielsens Musik sei ein grundsätzlicher Bestandteil der dänischen Kultur und Identität geworden, obgleich er die Bezeichnung als „Nationalkomponist“ für sich immer abgelehnt habe. „Und nicht nur hier in Dänemark ist er besonders, weil er nicht nur schwierige und große Symphonien, Opern, Kammermusik und manchmal auch avantgardistische Musik geschrieben hat, sondern auch mehr als 300 Volkslieder und Psalmen, von denen wir ganz, ganz viele heute noch singen. Das macht ihn ziemlich einzigartig in der europäischen Musikgeschichte“, erläutert Haugaard und bestätigt, dass Nielsen rein biografisch betrachtet ein gutes Beispiel dafür sei, wie ein Talent trotz einer Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen durch Förderung aufblühen kann.

"Nielsen-WG" auf Gut Pronstorf

Während des nun anstelle des SHMF geplanten „Sommers der Möglichkeiten“ wird Geiger Harald Haugaard mit seiner Frau Helene Blum (Gesang, Geige) und ihrer „kleinen Kapelle“ ( Haugaard) dennoch Gelegenheit bekommen, Nielsens Musik wieder populärer zu machen. Geplant sei eine Art „Carl-Nielsen-WG“, erzählt Haugaard. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen treffen sich im Juli auf Gut Pronstorf dänische Ensembles, um für NDR Kultur Werke aus Nielsens Oeuvre und dänische Volksmusik aufzunehmen – kleinere Konzerte wohl ohne Publikum, moderiert von Haugaard. „Ich bin Genre-Ignorant und finde es auf jeden Fall immer interessant, wenn in der Musik verschiedene Genres zusammentreffen und Brücken bauen. Das war ja auch ziemlich wichtig in Carl Nielsens Musik.“

Musikfest-Traktor mit mobiler Bühne

Zum „Sommer der Möglichkeiten“ soll auch eine Tour mit einer mobilen Bühne zählen, gezogen von einem historischen Traktor, mit Haltepunkten auf größeren Plätzen im Raum Kiel, Rendsburg, Eckernförde. Auch hier wird Haugaard mit seinem Ensemble vertreten sein. „Das ist eine Herausforderung, Musik zu machen vor einem Supermarkt oder so“, sagt Haugaard. „Aber es ist im Moment sehr, sehr wichtig, dass die Musik gespielt wird. Da besteht ein großes Bedürfnis, auch bei den Zuhörern. Musik ist Musik, und sie ist für die Gemeinsamkeit wichtiger denn je.“ So habe auch er mit seinem Ensemble ein Streaming-Konzert gemacht, aber das sei kein Vergleich gewesen. „In Dänemark können wir wieder Konzerte spielen mit einem Meter Abstand im Publikum.“ Drei Mittsommer-Konzerte seiner Band seien binnen kurzer Zeit ausverkauft gewesen. Aber noch mehr freut sich Haugaard auf die Zeit, wenn Konzerte wieder gänzlich ohne dem Virus geschuldete Einschränkungen über die Bühne gehen können. „Wir spielen unsere ersten richtigen Konzerte wieder am 19. Juni. Das wird eine Explosion von Kunst und Menschlichkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl! Das wird großartig!“