Hamburg.

Manchem sei das immer noch nicht klar, aber „wir spielen mit vollem Karacho seit Juni 2021 mehr oder weniger durch“, sagt Intendant Christoph Lieben Seutter. Trotz Pandemie. Nach nur fünf Wochen SCleveland Orchestra, ommerpause führt ab 10. August der Elbphilharmonie-Sommer dann direkt in die Saison 2022/23. International wie eh und je, ohne Kapazitätseinschränkungen, mit den normalen Abos, neuen Sponsoren (allen voran Rolex statt Montblanc) – und vor allem mit voller Kraft.

Auch wenn Corona sicher nicht aus der Welt sein wird, ist der Intendant, dessen Vertrag gerade erst um fünf Jahre bis 2019 verlängert wurde, optimistisch. Er spricht von volatilen Zeiten, aber sein Team habe sich oft genug als sehr wendig erwiesen, auch als „großer Tanker“ mit über 200 Mitarbeitern werde man sich weiterhin schnell auf neue Situationen einstellen können.

Hamburg Musik erhöht Preise um knapp 5 Prozent

Und weil Corona nicht ohne Folgen auch für das Konzerthaus sein kann, erhöht Hamburg Musik seine Ticketpreis erstmals seit fünf Jahren um knapp 5 Prozent, vor allem in den höheren Preisgruppen. Man werde auch künftig für zehn bis 15 Euro Konzerte besuchen können, versichert Lieben-Seutter.

Derzeit liege die Auslastung des Großen Saales bei rund 85 Prozent, Tendenz steigend. Der seit 2017 lang anhaltende Hype ist durch Corona gebrochen. Aber der Nebeneffekt ist, dass es nun auch kurzfristiger eine Chance auf Karten gibt – und ein kleines „Refreshment“ im Publikum: Es werde jünger.

Viel Jazz, etwa in der Reihe „Afrofuturism“ kommt dem womöglich entgegen und findet neue Aktualität durch die Black-Lives-Matter-Bewegung. Angélique Kidjo, die vielleicht „klang- und wirkungsmächtigste“ Sängerin Afrikas, gestaltet eine „Reflektor“-Reihe. Schwarze Musik zieht sich überhaupt wie ein roter Faden durch die Saison. Und US-Jazz spielt eine große Rolle. Wie außereuropäische Musik im Allgemeinen.

Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Hamburg, mit dem Programm-Katalog 2022/23. Quelle: Marcus Brandt

Aber zunächst kommen nach zwei Jahren-Tour-Zwangspause bereits im Sommer US-Top-Orchester aus Cleveland, Philadelphia und Pittsburgh. Die Gäste aus Philadelphia unter Yannick Nézet-Séguin eröffnen dann am 30. August auch gleich die Saison – mit Werken afroamerikanischer Komponisten des 20. Jahrhunderts. Später spielt das Cleveland Orchestra auch Werke von Wolfgang Rihm, der zum 70. Geburtstag noch einen eigenen Schwerpunkt bekommt.

Esa-Pekka Salonen bleibt dem Konzerthaus treu

Der „Multiversum“ mit Esa-Pekka Salonen wird auf eine zweite Saison gestreckt, für zwei Konzerte bringt er auch sein San Francisco Symphony mit, und die Pianistin Yuja Wang. Seine Kompositionen mit ihrer „delikaten Raffinesse“ nutzen zudem eindrucksvoll die Akustik des Konzertsaales, ist Lieben-Seutter von der bisherigen Resonanz begeistert.

Bekannt machen will die Elbphilharmonie den Tiroler Komponisten Thomas Larcher (1963 geboren). Die Mandoline, vom Deutschen Musikrat zum Instrument des Jahres erkoren, findet nicht nur mit Avi Avital besondere Beachtung, ebenso wie für November ein Sufi-Festival angekündigt wird, das unterschiedliche musikalische Facetten der mystisch-spirituellen Strömung des Islam aufzeigen soll.

Etliche Opernprojekte im Großen Saal

Als Residenzkünstler nimmt sich Paavo Järvi auch mit seinem Tonhalle-Orchester Zürich diesmal drei Bruckner-Sinfonien vor, Teodor Currentzis, in Hamburg oft und gern gehört, will im April ausdrücklich in der Laeiszhalle dirigieren. Jan Lisiecki trumpft mehrfach am Klavier auf, Vollblutmusikerin Barbara Hannigan singt und dirigiert erneut in der Elbphilharmonie, die auch mit etlichen konzertanten Musiktheaterprojekten (aber auch kleinen Auftritten im Raum) Akzente setzt – von Gluck bis Philip Glass, mit großen Namen von Cecilia Bartoli bis Magdalena Kozena. Das Musikfest 2023 steht unter dem Motto „Liebe“ mit einem besondren Fokus auf des russischen Komponisten Alfred Schnittke, der lange in Hamburg lebte.

Ja, Corona: 2021 fiel die Premiere des neuen Festivals „Elbphilharmonie Visions“ mit Orchesterwerken des 21. Jahrhunderts der Pandemie zum Opfer, im Februar 2023 gibt es einen neuen Anlauf der Initiative des NDR-Chefdirigenten Alan Gilbert. Neue Musik pur.

Und noch ein paar große Namen

Noch ein paar große Namen als Appetitanreger für die neue Saison gefällig? Als Dirigenten werden 2022/23 auch Andris Nelson, Simon Rattle, John Elliott Gardiner, Jakob Hrusa und Raphael Pichon erwartet. Neben den vier großen US-Orchestern gastieren auch die Wiener Philharmoniker, das Orchester der Mailänder Scala und das Concertgebouworkest Amsterdam in Hamburg. Und für viel US-Jazz stehen etwa Kenny Barron, John Scofield, Wynton Marsalis und Chucho Valdés.

Abos sind ab sofort buchbar, Vorverkauf für die Konzerte 22/23 ab 8. Juni. www.elbphilharmonie.de