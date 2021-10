Kiel

Johanna Göb, seit 2008 Leiterin des Kulturbüros Neumünster, soll Anfang 2022 die Leitung des Kieler Kulturamtes übernehmen. Das gab Kulturdezernentin Renate Treutel am Dienstagabend im Kieler Kulturausschuss bekannt.

Das Votum der Auswahlkommission muss Anfang Dezember noch vom Hauptausschuss abgesegnet werden.

Amtsleitung gewinnt in Kiel an Bedeutung

Treutel hatte schon nach dem Ausscheiden des bisherigen, eher im Hintergrund wirkenden Amtsleiters Michael Reiter erklärt, sie wolle die Position noch aufwerten. Die 1974 in Würzburg geborene Johanna Göb studierte in Kiel Literaturwissenschaft und ist in Neumünster auch verantwortlich für das Kulturfestival Kunstflecken, das in den jüngsten Jahren mit ungewöhnlichen Programmen und hochkarätigen Künstlern in die Region ausstrahlte.