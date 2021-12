Weihnachtsgeschenk gesucht? Diese 30 Bücher sind lesenswert

Kiel

Bücher laden ein, auf Abenteuertour zu gehen, sie befeuern die Fantasie. Und als rezeptfreie Medizin gegen die Widrigkeiten des Lebens hat schon Erich Kästner das Bücherlesen in seiner „Lyrischen Hausapotheke“ empfohlen.

Sechs KN-Redakteurinnen und Redakteure geben Ihnen nun 30 Lektüretipps für alle Gelegenheiten. Doch zuerst die Rubriken im Überblick:

Buch des Jahres

Buch fürs Leben

Buch mit Widerhaken

Buch für blaue Nachmittage

Buch zum Verschenken

Das sind die fünf Empfehlungen von Ruth Bender

Ob in den Beobachtungen, die Mark Twain in Europa machte, oder den Frauengeschichten, die Pascale Hugues erzählt: Ruth Bender hat sich in die Vielfalt des Lesens hineinziehen lassen.

Tove Ditlevsen: Kindheit (Kopenhagen-Trilogie). Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein. Aufbau Verlag, 3 Bde, je 20 Euro Quelle: Aufbau

Buch des Jahres: Tove Ditlevsen – Kopenhagen-Trilogie (Aufbau). Der einzige Weg aus der Kindheitshölle, die sie in den 20ern im Arbeiterviertel Vesterbro erlebt, ist für die Erzählerin das Schreiben. Schonungslos beschreibt sie die Fremdheit der Familie und später der Literaturszene, aber auch ihre Drogenabhängigkeit. Eine Wiederentdeckung, wie die Dänin (1917-1976) die eigene Biografie zu Literatur umformt.

Buch fürs Leben: Mark Twain - Unterwegs mit den Arglosen (Mare). Der Erfinder von Tom Sawyer hat als All-time-favourite zu allem etwas zu sagen. Auch zum Thema Quarantäne, die er 1867 im Hafen von Neapel aushalten musste. In der ungekürzten Ausgabe seiner Reportagen aus Europa und Palästina schillern spitzzüngiger Humor und erfrischende Respektlosigkeit umso vielfältiger.

Buch für blaue Nachmittage: Dmitrij Kapitelman - Eine Formalie in Kiew (Hanser). Eine kleine behördliche Bescheinigung setzt eine große Reise in Gang. Nach Kiew und in die eigenen inneren Widersprüche. Mit Wehmut und warmherzigem Witz kommt hier einer seinen Wurzeln, den nahfernen Eltern und damit auch sich selbst auf die Spur.

Buch mit Widerhaken: Simone Buchholz - River Clyde (Suhrkamp). In den coolen Krimis der Hamburgerin geht es immer ums Ganze der menschlichen Verlorenheit. Und ihre Figuren kriegen zwischen Melancholie und Verzweiflung in schnoddrig abgerissenen Sätzen das Unsagbare zu fassen. Im neunten Fall in Glasgow, wo Riley, die hartgesottene Staatsanwältin in eigener Sache ermittelt

Buch zum Verschenken: Pascale Hugues - Mädchenschule (Rowohlt). Die Journalistin hat einen untrüglichen Blick für die Menschen und das Große im Kleinen. Hier hat sie Klassenkameradinnen aus der Grundschule im Elsass aufgespürt und mit ihnen feinfühlig die Lebenswege aufgerollt. Allerweltsgeschichte, allesamt besonders.

Kai U. Jürgens empfiehlt folgende Bücher

Auf die schräge Tour, die ein Wissenschaftler im neuen Buch des in Heikendorf lebenden Schriftstellers Christopher Ecker unternimmt, hat sich Kai U. Jürgens locken lassen – und noch ein paar andere Entdeckungen gemacht.

Christopher Ecker: Herr Oluf in Hunsum. Mitteldeutscher Verlag, 232 Seiten, 20 Euro Quelle: Mitteldeutscher Verlag

Buch des Jahres: Christopher Ecker- Herr Oluf in Hunsum (Mitteldeutscher Verlag). Ein Wissenschaftler blamiert sich auf einem Kongress, gerät auf der Heimfahrt in einen Mordfall – und schafft dann doch die persönliche Wende. Oder doch nicht? Der Kieler Autor ist spannend und hintersinnig wie immer, aber zudem von boshafter Komik.

Buch fürs Lebe: Raphaël Bouvrier (Hg.) – Rodin/Arp (Hatje Cantz). Auguste Rodin, der große Erneuerer der Bildhauerei des späten 19. Jahrhunderts, und Hans Arp, einer der bedeutendsten Surrealisten, im überraschenden Dialog. Ein prachtvolles visuelles Abenteuer, Erkenntnisgewinn inklusive.

Buch für blaue Nachmittage: Eugen Egner - Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie (Verbrecher Verlag). Gibt es Eifersuchtsszenen, wenn man mit einer Resopalplatte zusammenlebt? Wer war zuerst da, der Mensch oder das Reh? Fragen wie diese beschäftigen den Großmeister der Groteske, der ihnen in abgründigen Kurztexten nachgeht. Kleindosiert genießen!

Buch mit Widerhaken: Georg Klein – Bruder aller Bilder (Rowohlt). Ein Sportreporter und seine Kollegin erleben eine rätselhafte Geschichte, bei der sich Dies- und Jenseits zu durchdringen scheinen. Brillant und irritierend zugleich, ist Klein erneut ein schräges Meisterwerk gelungen, das lange nachhallt.

Buch zum Verschenken: Christoph Ransmayr - Der Fallmeister (S. Fischer Verlag). Ein Mann sucht seinen angeblich toten Vater im zersplitterten und vom Klimawandel geprägten Europa – und gerät in eine archetypische Geschichte um Familienverlust, Geschwisterliebe und Mord. Zeitlos und von großer erzählerischer Bildkraft.

Das sind die Buch-Tipps von Susanne Färber

Susanne Färber taucht in wilde Sommer und auf einen seltsamen Flug mit Air France. Und sie folgt einer Ente auf den Spielplatz des Lebens.

Jonathan Franzen: Crossroads. Aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell. Rowohlt. 832 Seiten, 28 Euro Quelle: Rowohlt

Buch des Jahres: Jonathan Franzen – Crossroads. Roman (Rowohlt). Es geht um Religion und Spießigkeit, Vergebung und Moral in diesem imposanten Familienroman. Ganz tief tauchen wir ein in das ganz normale Chaos einer amerikanischen Pfarrersfamilie – deren Streben nach dem Guten mal tragisch, mal komisch anmutet.

Buch fürs Leben: Simone de Beauvoir – Die Unzertrennlichen (Rowohlt). Zeit meines Lebens hat mich Simone de Beauvoir fasziniert. Umso schöner, dass jetzt ein früher Roman aus ihrem Nachlass erschienen ist. Eine autobiografisch anmutende Novelle über ihre erste große Liebe zu Zaza und erste Schritte auf dem Weg zur Wortführerin der Frauenbewegung und großen Vordenkerin.

Buch für blaue Nachmittage: Ewald Arenz - Der große Sommer (Dumont). Schon in „Alte Sorten" hat Arenz gezeigt, wie genau er hinschaut, in seinem neuen Roman perfektioniert er das. Frieder ist 16 und verbringt die Ferien bei seinen Großeltern. Was zunächst wie ein Albtraum erscheint, wird ein wilder Sommer – mit großen Gefühlen der ersten Liebe und der Gewissheit, dass nach diesem Sommer nichts mehr so ist wie zuvor...

Buch mit Widerhaken: Hervé Le Tellier – Die Anomalie (Rowohlt). Das braucht schon Fantasie: Eine Air-France-Maschine landet nach schweren Turbulenzen in New York. Vier Monate später landet dieselbe Maschine mit denselben Passagieren ein zweites Mal dort. Das FBI bringt die Menschen unter strengster Geheimhaltung auf eine Militärbasis – und plötzlich stehen sie sich dort selbst gegenüber.

Buch zum Verschenken: Kobi Yamada, illustriert von Charles Santoso – Das Glück in Dir (Adrian Verlag). Empfohlen für 90-Jährige und Jüngere – so steht es auf dem Buchrücken. Und so ist dieses liebevoll gezeichnete Bilderbuch, das ein kleines Entlein auf seinen Abenteuern begleitet – immer nach dem Motto: Das Leben ist ein Spielplatz.

Christian Strehk empfiehlt folgende Bücher

Von Juli Zehs Menschenkenntnis hat sich Christian Strehk ebenso fesseln lassen wie von der Graphic Novel über das Leben des estnischen Komponisten Arvo Pärt.

Juli Zeh: Über Menschen. Luchterhand, 416 Seiten, 22 Euro Quelle: Luchterhand

Buch des Jahres: Juli Zeh – Über Menschen (Luchterhand). Tief eintauchen ins deutsch-deutsche Befindlichkeitsgerangel, dabei menschlich bleiben und allseits Würde bewahren – gar nicht so leicht für die frisch zugezogene Großstadtpflanze Dora im brandenburgischen Dorf Bracken. Juli Zehs gewitzter Roman ist umstritten. Das macht ihn noch interessanter.

Buch fürs Leben: Thomas Bernhard – Der Untergeher (Suhrkamp). Drei Konzertpianisten starten in ihr Künstlerleben. Einer scheint ganz außergewöhnlich – und trägt einen großen Namen: Glenn Gould. In einem fesselnden Gedankenstrom entwickelt der große unbequeme Österreicher Bernhard ein existenzielles Ringen um Kunst, Können und Künstlerleben.

Buch für blaue Nachmittage: Joonas Sildre – Zwischen zwei Tönen – aus dem Leben des Arvo Pärt (Voland & Quist). Annäherungen an einen faszinierenden Komponisten über die Kunstform der Graphic Novel. Am besten, man legt Musik von Pärt auf und schmökert sich durch das Leben des estnischen Magiers.

Buch mit Widerhaken: Schostakowitsch – Doppeltes Spiel. Hörbiografie von Jörg Handstein (BR Klassik Wissen). So viel anders als im Stalinismus ist die aktuelle (kultur)politische Situation von Mütterchen Russland leider schon wieder nicht mehr. Deshalb packt es einen auch gleich doppelt, wenn Ulrich Matthes in der neuen BR-Hörbiografie dem Komponisten Dmitri Schostakowitsch mal privat und mal offiziell eine nervöse Stimme gibt: bedroht und begnadet.

Buch zum Verschenken: Marlies van der Wel – Seesucht (Mixtvision). Ein suggestives Bilderbuch für große und kleine Meeresliebhaber und solche, die es werden wollen oder sollen. Und eines, das in den Illustrationen und Kurztexten zu – na klar – Jonas in und auf seinem Element auch eine philosophische Dimension entwickelt.

Welche fünf Bücher Sabine Tholund empfiehlt

Geschichten von absurder Komik und mit doppeltem Boden hat Sabine Tholund nicht nur beim niederländischen Autor Arnon Grünberg gesucht und gefunden.

Arnon Grünberg: Besetzte Gebiete. Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Kiepenheuer & Witsch, 432 Seiten, 24 Euro Quelle: KiWi

Buch des Jahres: Arnon Grünberg – Besetzte Gebiete (Kiepenheuer & Witsch). Held dieses subtilen Romans ist ein Psychiater aus Amsterdam, der seine Approbation verloren und daraufhin urplötzlich mit antisemitischen Anfeindungen zu kämpfen hat. Ein Neuanfang im Westjordanland macht ihm das Leben auch nicht leichter. Absurd komische Nebenhandlungen würzen diese doppelbödige Geschichte über Vorverurteilung und religiösen Fanatismus.

Buch fürs Leben: Christopher Ecker – Herr Oluf in Hunsum (Mitteldeutscher Verlag). Mit schlechtem Gewissen, weil er Frau und kränkelndes Kind zurückgelassen hat, nimmt Universitätsprofessor Oluf Sattler an einem Kongress teil, weil er seine Anwesenheit für unabdingbar hält. Mit hintergründigem Witz gespickt ist diese luftig-leichte Satire über einen eitlen Protagonisten, der sich für allwissend hält – und es beileibe nicht ist.

Buch für blaue Nachmittage: Agnete Friis – Der Sommer mit Ellen (Eichborn). Auf den ersten Blick scheint es um die Sehnsuchtsliebe eines Jugendlichen zu einer älteren Frau zu gehen. Doch zwischen Tagträumen und nächtlichen Abstürzen des 15-Jährigen lauern in den aus der Erinnerung des Erwachsenen geschilderten Ereignissen eines langen Sommers Ende der 70er Jahre kriminelle Untiefen. Spannend!

Buch mit Widerhaken: Amity Gaige – Unter uns das Meer (Eichborn). Die Frage, ob ein halbjähriger Segeltörn geeignet ist, eine angeknackste Ehe zu retten, bleibt unbeantwortet in diesem einfühlsam in zahlreichen Rückblenden erzählten Roman. Schon auf den ersten Seiten wird klar, dass der Mann das Abenteuer nicht überlebt hat. Zurück bleibt seine traumatisierte Familie, die nur mühsam ins Leben zurückfindet.

Buch zum Verschenken: Volker Jarck – Sieben Richtige (S. Fischer). Vordergründig scheinen die Menschen, deren Leben hier schlaglichtartig beleuchtet wird, wenig miteinander zu tun zu haben. Schnell aber ist klar, dass ihre Lebenswege durch einen schicksalhaften Verkehrsunfall miteinander verknüpft sind. Von den 80er Jahren bis 2041 fügt sich alles wie ein raffiniert konzipiertes Puzzle zum sinnvollen Ganzen.

Anne Voigt rät zu folgenden fünf Büchern

Krimis, die ganz ohne Action auskommen, irische Miniaturen und Wissenschaftsgeschichten wie „Die Himmelkugel“ des finnischen Autors Olli Jalonen haben es Anne Voigt angetan.

Anthony Doerr: Wolkenkuckucksland. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. 532 Seiten, 25 Euro Quelle: C.H. Beck