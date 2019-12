Nicht wegzudenkender Weihnachtskult

Kiel

In der Pumpe mischt plötzlich noch ein ungeladener Gast namens Angina mit. Ausgerechnet Leadsänger Knud Leif Knutzen ist gesundheitlich angegriffen, dass nicht nur er, sondern auch Band und Publikum den ganzen Abend mitleiden. Seine Stimme leistet einfach nicht das, was sie sonst im gesunden Zustand abzuliefern im Stande wäre. Doch Knutzen hält bei einem nur leicht gestutzten Programm wacker durch, ist am Ende reif fürs Sauerstoffzelt und dennoch um Sympathien reicher. Zweimal spaziert er gar durch die Besucherreihen und bekommt nicht nur Herzen zugeworfen, sondern auch ein Glas Rotwein gereicht.

Zum 22. Mal viel Spaß im „Wohnzimmer“: Soulfinger

Für alle zwölf Musiker ist es seit mittlerweile 22 Jahren jeweils der Höhepunkt des Jahres im Konzert-„Wohnzimmer“, und die rund 220 Besucher sparen nicht mit Applaus, lassen sich mitnehmen in einen Retro-Rausch erfolgreicher US-amerikanischen Soul-Hits. Rockig geht es mit I Can’t Turn You Loose ( Otis Redding) los, und mit der Zugaben-Ballade Bring It On Home To Me ( Sam Cooke) endet der Abend. Blickfang dabei immer wieder der vierköpfige Bläsersatz als kraftvoller Soundmotor sowie die drei Back-Up-Sängerinnen, die mehr als nur einen Doo Wop-Job erledigen, etwa wenn Birgit Randau mit großartigen Soli an Tina Turner oder Aretha Franklin erinnert. Und weil ab und an auch an der Choreografie-Schraube gedreht wird, ist der Vergleich mit den legendären Blues Brothers naheliegend. Weil vor der Bühne nicht nur mitgesungen, sondern auch begeistert getanzt wird, werden bei vielen etliche in diesen Tagen angefutterte Kalorien verbrannt.

Reichlich Adrenalinschübe

Eine Spur intensiver geht es derweil in der Schaubude zu. Dort halten die Marshall-Verstärker mühelos allen Test-Ansprüchen stand, werden die Regler ordentlich hochgefahren. Dort ist Micha an der Gitarre an diesem Abend ganz klar die Hauptperson. Er hat Geburtstag, und feiert genau diesen in Form eines Live-Gigs zum nunmehr achten Mal in Folge. Neben ihm steht Ole, der die meiste Gesangsarbeit verrichtet, auch an der Gitarre seinen Mann. Als Stromgitarren-Duo zeigen beide, wo der Punkrock-Hammer hängt. Dazu ein wie entfesselt trommelnder Jan und Mo am Bass - da ist Platz für reichlich Adrenalinschübe.

Punkrock in Reinkultur: Typhoon Motor Dudes

Der Auftritt wird kurz und knackig durchgezogen, kaum ein Song ist länger als zweieinhalb Minuten – halt Punkrock in Reinkultur! Die Combo ist vom ersten bis zum letzten Ton auf atemberaubenden Speed getrimmt: TMD starten mit No Reason und machen nach drei Zugaben mit Balls auf der Bühne Feierabend. Und auch hier wird vor der Bühne ausgelassen mitgehottet. Vor dem Zugabenteil intoniert der Schaubuden-Chor zudem ein lautstarkes Happy Birthday – keine Frage, alle wissen, wem sie diesen feuchtfröhlichen Abend zu verdanken haben.

