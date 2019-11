Bei Frau Holle ist tierisch was los

Kiel

Bei der Premiere des von Birgit Bockmann mit Humor und Liebe zum Detail inszenierten Märchenklassikers avancierten die beiden Haustiere am Samstag schnell zu Publikumslieblingen – neben Nikita Heimann, der seinen schwarzen Frack mit katzenhafter Geschmeidigkeit würdevoll spazieren trug, hatte ein hechelnd herumstolpernder Severin Staack im Handumdrehen die Lacher auf seiner Seite.

Märchenland mit witzereißenden Broten

Mit ihren tierischen Rollen nicht genug, in denen sie sich unter anderem zu schmissigem Dixieland-Klängen kabbeln und kloppen dürfen (Musik: Wolfgang Hamann), gefielen sie auch als Witze erzählende Brote, die in Frau Holles Märchenwelt aus dem heißen Ofen befreit werden wollen. Als dickwanstig ausgepolsterte rote Äpfel (Kostüme: Sandra Lengfeld-Storm / Conny Tappe), die vom sprechenden Baum gepflückt werden wollen, trällern sie im Stile der Comedian Harmonists nach der Melodie von Mein kleiner grüner Kaktus ein witziges Apfelliedchen. Und in den kurzen Umbaupausen, in denen die Bühne von Rainer Kühn vom Kinderzimmer in ein Märchenland verwandelt wird, übernehmen sie außerdem den Part des Erzählers und glänzen nebenbei als Pausenclowns – Chapeau!

Grundgute Goldmarie und schusselige Frau Holle

Auch die eigentlichen Protagonisten machten ihre Sache gut. Karlotta Lorenzen schuftet als grundgute Goldmarie ergeben lächelnd für die zickige Stiefmutter ( Gaby Hoffmann) und wagt nur verstohlen ein genervtes Augenrollen, wenn die Auftragslage gar zu absurd wird. Um so strahlender hilft sie der schusseligen Frau Holle ( Gaby Hoffmann), die sehr zur Freude der älteren Kinder alles verwechselt und das Mädchen etwa darum bittet, den Garten zu waschen und die Wäsche umzugraben.

Faule Stiefschwester und großer Applaus

Lian Alipour hat sichtlich Freude an der Figur der verzogenen, faulen Stiefschwester, der das Wort „Arbeit“ rein physisch nicht über die Lippen will. Mit einer Schlafbrille über den Augen nutzt sie jede Gelegenheit, ein Nickerchen zu machen. Als sie widerwillig bei Frau Holle anrückt, um wie die Schwester mit einem güldenen Kleid für ihre Dienste belohnt zu werden, schafft sie es nicht, die Aufträge der Verwechslungskünstlerin zu entschlüsseln. Entsprechend wird die Suppe gespült und der Fußboden gekocht – und die „Entlohnung“ gerät zur glatten Katastrophe. Was für ein Spaß! Großer Applaus von vielen kleinen Zuschauerhänden.

Die Daten des Weihnachtsmärchens "Frau Holle"

Termine täglich (außer montags) bis zum 22. Dezember im Theater am Wilhelmplatz. Karten: 0431 / 901 901. www.niederdeutschebuehne-kiel.de

