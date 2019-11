Zauberer von Oz feiert Premiere in Kiel

Kiel

Die meisten Großeltern, Eltern, Kinder haben sie gesehen, die frühe Technicolor-Orgie mit dem immergrünem Hit „Somewhere Over The Rainbow“. Staunten dabei nicht schlecht über die Geschichte um das Mädchen Dorothy, das von einem Wirbelsturm aus dem staubigen Kansas in das wundersame Land Oz geweht wird, und sich dort auf die Suche nach dem Zauberer macht, der ihr den Weg nach Hause weisen soll. Freuten sich mit dem unbefangenen Kind, wenn es auf seinem knallgelben Ziegelstein-Weg durch ein mit allerlei freundlichen und feindlichen Wesen bevölkertes Zauberland in der hirnlosen Vogelscheuche, dem emotionslosen Blech-Holzfäller und einem mutlosen Löwen großartige Freunde und Verbündete findet.

Geschulter Blick für den Kern der Geschichte

Die Dramaturgen Annika Hartmann und Jens Paulsen, die sich wie in den vergangenen Jahren an die Bearbeitung eines weltbekannten Märchenstoffes gemacht haben, beweisen auch dieses Mal wieder einen geschulten Blick für den Kern der Geschichte. Allerdings begradigen sie dabei erneut erzählerische Umwege, schmirgeln behutsam aber doch konsequent an viele Ecken und Kanten der Vorlage. Ein glasklares Happy End ist da natürlich obligatorisch.

In diesem Falle mag die Reduktion aber auch eine gewollte Referenz auf den geradlinigen, beinahe nüchternen Erzählstil der literarischen Vorlage von Lyman Frank Baum lesen. Den Bombast, die Bonbonfarbe brachte erst der Film.

Exzellentes Ensemble

Der märchenerprobte Regisseur Frank-Lorenz Engel setzt dabei ganz auf Tempo, Esprit und eine stringente Personenregie. Anne Rohde gibt eine wunderbare Dorothy zwischen naiven Kind und abenteuerlustigem Teenie. Sie ist herzensgut und mutig. Wer wäre nicht gerne wie sie. Christian Kämpfer wirft sich sportiv in die Figur der Vogelscheuche und liefert einen echten Parforce-Ritt, Tony Marossek als Blechmann lässt es hinter dem verwitterten Metall-Kostüm herrlich menscheln und Maximilian Herzogenrath faucht und miaut als feiger Löwe trefflich zwischen Möchtegern Wildkatze und frustriertem Stubentiger. Darüber hinaus brillieren in Mehrfachrollen Isabel Baumert, Eva Kewer und Tristan Steeg.

Musikalisch voll auf der Höhe

Neben der spielerischen Qualität und dem wirklich betörenden Verve der Schauspieler, zeigt sich das Ensemble auch bei den von Marian Lux komponierten und von Frank-Lorenz Engel gemeinsam mit Edith Jeske getexteten Liedern zwischen Chanson, Latino, Musical und etwas Rock voll auf der Höhe des Geschehens. Wobei der schmissige „Flugaffensong“ was das Mitklatsch-Potential beim Publikum angeht, wohl die Nase vorn hatte.

Schön, Charmant und liebevoll

Man kann wirklich nicht behaupten, es würde der Regie sowie Marie Rosenbusch (Bühne) und Sabine Keil (Kostüme) an Ideen und Phantasie fehlen, um dem Stück angemessen zu begegnen. Formal ist das Märchen schön anzuschauen, wirkt charmant und liebevoll in einigen Details. Dennoch scheint das Ganze – im Filmjargon gesprochen – irgendwie unterfinanziert.

Sicher darf man junge Zuschauer nicht mit Effekten überfrachten, aber der häufige Einsatz von Projektionen anstelle von Kulissen etwa verhindert in mehrerlei Hinsicht den Eindruck von Tiefe und den Möglichkeiten einer großen Bühne. 2D haben Kinder eigentlich genug. Dennoch erzählt das Weihnachtsmärchen einen wunderbaren Selbstfindungstrip, bei dem es um Toleranz, Menschlichkeit, Freundschaft, Mut und um das Erwachsenwerden geht.

Großer Jubel bei Klein und Groß. Und zwischen die so ehrlichen wie einsilbigen Begeisterungsverlautbarungen der Kinder wie „Ich fand's toll“, „am liebsten mochte ich die Vogelscheuche“, Super“, „Prima“ oder schlicht „Schön“ mischte sich dann doch eine lebhafte Debatte zwischen zwei Geschwistern darüber, ob man eine böse Hexe wirklich nur mit einem Eimer Wasser besiegen kann ...