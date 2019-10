Das erwartet Sie zum Werftpark-Jubiläum

Kiel

Frage: Das Werftpark-Theater wird 30 – und Sie feiern es am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür. Was bedeutet dieses Theater für Sie?

Astrid Großgasteiger: Dieses Jubiläum gehört einfach gefeiert. Zum einen, weil Theaterleute gerne feiern. Vor allem aber, um zu zeigen, wie lange Kiel diese wunderbare Institution schon hat und dass es sich damit einreiht in die Reihe der großen Städte. Es ist uns wichtig, dieses Gut noch einmal zu benennen und ins Blickfeld zu rücken.

Norbert Aust: Das Gehäuse ist jetzt 30 Jahre alt. Aber die Geschichte ist älter. Im Grunde ist Kiel zusammen mit Nürnberg und Dortmund eines der drei ältesten Kinder- und Jugendtheater in der alten Bundesrepublik. Das hat hier schon 1967 bis 1971 unter dem Intendanten Joachim Klaiber begonnen. Da gab es die ersten Schauspieler, bei denen "Kinder- und Jugendtheater" im Vertrag stand. Die haben hauptsächlich mobil in Kindergärten und Schulen gespielt. Manfred Repp bekam dann 1977 das erste eigene Ensemble - und als Spielort die berühmte "Desi", die Desinfektionsanstalt im Städtischen Krankenhaus.

Zufall, dass der Geburtstag fast mit dem Einheitsjubiläum zusammenfällt?

Aust: Naja, wir waren damals schon ein hochinteressanter Ort. Die Saisoneröffnung am 6. Oktober 1989 mit Ad de Bonts Das besondere Leben der Hilletje Jans hat Charly Risse gemacht, damals Oberspielleiter im Theater der Freundschaft in Berlin (Ost) und der Star des DDR-Kindertheaters. In den Tagen bahnte sich ja das Ende der DDR schon an. Nach der Maueröffnung hatten wir dann hier eine Folkloregruppe aus der DDR - und ich einen Beamten des Militärischen Abschirmdienstes im Büro, der wissen wollte, was meine Ostkontakte machen.

Programmhöhepunkte am Tag der offenen Tür am 6. Oktober, ab 15 Uhr 15 Uhr Eröffnung: "Wie alles begann" – drei Veteranen plaudern aus dem Nähkästchen. Mit Rolf Johanning, 1989 Kiels Kulturdezernent, Bruno Levtzow, damals Ortsbeiratsvorsitzender von Gaarden, und Norbert Aust, bis 2016 Theaterleiter Ab 15 Uhr Röbotierlinge basteln mit dem Kieler Marionettenbauer Peter Beyer 15.30 Uhr Poetry Slam Kiel mit Björn Högsdal und weiteren Slam-Poeten aus Kiel 16 Uhr Vorleseabenteuer mit Schauspielerin und Theaterpädagogin Marie Kienecker 16 + 16.45 Uhr Führungen mit dem Technischen Leiter Peter Slezak und der Theaterpädagogin Karolin Wunderlich 17 Uhr Technikshow Motto "Unterwasserwelten": Wie man mit Licht-, Ton- und Videotechnik in ganz andere Welten tauchen kann. 17.30 Uhr Splash Boing Zapp Das Ensemble stellt sich musikalisch vor. 18 Uhr "Wir Eingeborene": Texte zu Deutschland und seinen Bewohnern von Caesar bis Mark Twain und Axel Hacke. Mit Norbert Aust und Generalintendant Daniel Karasek 19 Uhr Tante Salzmann Impro-Theater Rahmenprogramm 15 bis 20 Uhr Fotoausstellung des Vereins Theatermuseum Kiel e. V. zu über 100 Jahre Kieler Theatergeschichte Kinderschminken, Open Stage und Geburtstagskuchen

Der Hang zum etwas anderen Theater ist da schon deutlich. Was ist heute das Besondere am Werftpark-Theater?

Großgasteiger: Ein eigenes Haus ist immer noch etwas, was sich sehr viele Kinder- und Jugendtheater wünschen, die ein integriertes System haben, vielleicht sogar ein eigenes Ensemble, aber eben keinen eigenen Spielort mit der zugehörigen Infrastruktur. Bei uns wird gefrühstückt mit den Kindergartengruppen, ist rundherum Trubel, wenn am Vormittag Theater läuft. So etwas kann man nur im eigenen Haus leisten.

Aust: Besonders ist auch, dass es nach wie vor das einzige Theater auf dem Ostufer ist. Der einzige Ableger einer größeren Kulturinstitution der Stadt ...

Der Standort ist ein wichtiger Bezugspunkt. Welche Rolle spielt die Lage des Theaters ín Gaarden-Ellerbek für die künstlerische Arbeit?

Großgasteiger: Mit dem Standort ist das Werftpark-Theater auf dem Ostufer auch immer ein Stadtteile-Theater…

Aust: Ich weiß nicht … Es hat sicher einen gewissen Schwerpunkt auf dem Ostufer. Aber die Leute kommen auch aus Mettenhof hierher.

Großgasteiger: Aber wir sehen das am Laufpublikum in den Abendvorstellungen und am Wochenende, wo wir einen hohen Anteil von Zuschauern aus der Gegend im Publikum haben. Da spielen die Nähe und die geringe Hemmschwelle ihre Rolle. Für die ist das Werftpark-Theater ihr Theater. Bei den Schulen ist das anders, der Radius viel weiter, zu uns kommt natürlich auch jede Westufer-Schule.

Aust: Der starke Gaarden-Bezug ist auch da, weil wir vor dem Werftpark in der Räucherei gespielt, Stücke und Projekte für genau diesen Raum konzipiert haben. Gleichzeitig ist es uns da auch gelungen, das Publikum von Westufer daran zu gewöhnen, dass Gaarden nicht das finsterste Ausland ist.

Ist die Teilung wirklich so spürbar?

Aust: Die Förde teilt die Stadt doppelt, einmal durch das Wasser, aber auch sozial.

Großgasteiger: Man begegnet ihr; aber ich finde, man kann sie auch erstaunlich schnell in den Köpfen wieder auflösen. Mit dem Studierendenclub etwa haben wir das ganz gut aufgefangen. Die kommen auch als Zuschauer wieder, und das zieht wiederum Kreise. Ich glaube, es wird auch ein bisschen damit kokettiert.

Die Sparte Kinder- und Jugendtheater ist noch jung, entstanden in den Siebzigern. Warum brauchen die kleinen Leute ein eigenes Theater?

Großgasteiger: Natürlich brauchen wir ein Theater für Kinder und Jugendliche. Es gibt ja auch ein Recht an der kulturellen Teilhabe. Und es steht ein Wille dahinter, den jungen Menschen mit unserer Arbeit auch eine Stimme zu geben. Mal direkt wie im Spielclub, mal stellvertretend, indem wir ihre Themen auf die Bühne bringen.

Aust: Kultur für Erwachsene anzubieten und zu hoffen, wenn der Mensch 20 oder 30 ist, dass er dann ausgereift kommt und Abonnent im Stadttheater wird – das ist doch eine ziemlich vermessene Idee. Das klappt höchstens bei denen, denen zu Hause immer schon vorgelesen wurde. Deswegen sollte man möglichst früh anfangen, auf verschiedenen Entwicklungsstufen ästhetische Bildung anzubieten. Damit Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, dass Kultur zu ihrem Leben dazu gehört. 30 Jahre ist eine schöne Feier für das Theatergehäuse – aber eigentlich hätte das Thema in Kiel schon lange viel größeren Raum einnehmen müssen.

Damit kann man offenbar nicht früh genug anfangen. Frau Großgasteiger, Sie bieten jetzt auch Theater für die ganz Kleinen an.

Großgasteiger: Wir werden immer wieder mit Theatererstgängern von weiterführenden Schulen konfrontiert. Da denkt man, es kann doch nicht sein, dass die ihre ganze Kindergarten und Grundschulzeit durchlaufen haben, ohne jemals im Theater gewesen zu sein. Und man fragt sich, wann der beste Einstieg wäre. Also haben wir das Programm auf Kinder ab zwei Jahren ausgeweitet. Und sind gespannt auf die Initiative des neuen GMD, bei uns im Haus Konzerte ab null Jahren anzubieten.

Das Kinder- und Jugendtheater ist von der Grundstruktur flexibler als das "große" Theater. Warum braucht es ein eigenes Haus?

Großgasteiger: Für mich gibt es dafür drei Argumente. Das eine ist, es senkt Schwellenängste. Auch für viele Theatererstgänger, die gar nicht mehr so jung sind. Der zweite Aspekt ist, dass wir individueller auf diese unterschiedlichen Gruppen eingehen können. Da denke ich ganz praktisch – etwa, wenn es darum geht, dass eine Bestuhlung auch für die ganz Kleinen funktioniert. Und drittens gibt das eigene Haus auch eigene künstlerische Freiheit. Auf einer Black Box-Bühne hat man tolle Möglichkeiten, andere Formate auszuprobieren. Oder man kann mit den Schauspielclubs reingehen.

Aust: Für ein junges Publikum ist es auch ein anderer Angang, ob es wie im Werftpark in ein deutlich lockereres Ambiente geht oder ob es vor dem Opernhaus steht mit großem Portal. Für die Kindergärten ist es hier außerdem genial, den Park drum herum zu haben. Ein Vorzug gegenüber anderen Kindertheatern, die mitten in der Stadt stehen.

Spielt der Standort in der Stadt bei der Programmatik eine Rolle? Etwa im Sinne von Identifikation?

Großgasteiger: Die Themen, die junge Leute beschäftigen, unterscheiden sich auf dem Ost- und Westufer ja nicht. Armut, familiäre Konstellationen, die nicht ideal sind, die Klimathematik – das beschäftigt hier wie dort. Aber es macht schon etwas aus, dass wir hier etwas außerhalb des politischen Zentrums arbeiten. Das heißt nicht, dass wir nur Theater für das Ostufer machen. Es ist schöner, die Förde im Kopf zu überwinden und das Verbindende zu suchen.

Aber Sie, Herr Aust, haben immer wieder auch Stadt- oder Regionalgeschichte aufgegriffen – mit "Einstein setzt Segel" oder dem Ringelnatz-Abend.

Aust: Das war eine Serie, mit der wir dem Gesamt-Kieler-Publikum zu zeigen: Stadtgeschichte ist auch spannend und das ewige Palaver von der Provinz sinnlos. Wir wollten zeigen, hier hat sich hochinteressante Weltgeschichte abgespielt.

Frau Großgasteiger, haben sich in der vierten Spielzeit Ihre Erwartungen vom Anfang erfüllt?

Großgasteiger: Ich fand es schön, wie offen Kiel auf den Wechsel reagiert hat. Weil man bei den Zuschauern eine große Bereitschaft spürt, sich auch mit neuen Dingen auseinander zu setzen. Das ist nicht selbstverständlich – und gibt uns eine Basis, auf der wir arbeiten können. Was mir etwas fehlt, ist die spartenübergreifende Arbeit. Vor allem, weil ich immer viel mit Tanz und Oper oder auch Stationentheater gearbeitet habe. Wir hatten hier Ruf der Wildnis als reines Tanzstück, wir haben die Kinderoper. Ich denke, das ist ausbaufähig. Aber es ist eben auch aufwändiger, teurer und logistisch komplizierter.

Aust: Wenn Du etwas mit dem Ballett machst – das nur abends spielt, während im Werftpark auch morgens gespielt wird – dann ist man, was Probenzeiten angeht, schon richtig in der Bredouille. Schauspielhaus oder Orchester haben einen ganz anderen Rhythmus.

Müssen Sie heute, in digitalen Zeiten, Theater anders machen, um anzukommen?

Großgasteiger: Man muss gar nicht viel anders machen, das Handwerk bleibt ja das Gleiche. Das ist wichtig, und dass das Theater die Ernsthaftigkeit behält. Und den Anspruch, was Themen angeht und eine eigene Ästhetik.

Aust: Man muss das eigene Medium behaupten und pflegen. Film wird immer realistischer, schneller, lauter sein. Da muss man bei sich bleiben. Das Medium als Medium vermitteln, was Brecht die Lehre von der Zuschaukunst genannt. Klarmachen auch, dass das Publikum Teil der Qualität des Abends ist.

Großgasteiger: Das meine ich, wenn ich sage: Das Handwerk bleibt. Das Dasein hier und jetzt, das Eintauchen hier und jetzt - das ist doch unser Alleinstellungsmerkmal.

Frau Großgasteiger, haben Sie einen Wunsch für die Zukunft ihres Theaters?

Großgasteiger: Wenn ich mir etwas wünsche, dann wäre es, die Ausflüge an die Ränder, das Experiment zu vertiefen, auszuweiten. Auch das hat etwas mit dem Schaffen eines Ortes des Begegnens und Bleibens zu tun. Einem Ort, der für alle Menschen zugänglich ist.

