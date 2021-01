Kiel

Die blonde Alice, die von Dingen, die in Büchern ohne Bilder stehen, nichts wissen will und stattdessen auf einem Baum sitzt und ihrer Katze Blumenkränze flicht - die kannte Patricia Windhab schon lange. Ihre große Schwester hat die Disney-Verfilmung von Alice im Wunderland zu Hause immer wieder geschaut: „Und sie war selbst eine leibhaftige Alice ...“

Patricia Windhab mag diese Heldin, die ihren eigenen Kopf hat und den auch einzusetzen weiß, als sie sich plötzlich im Wunderland wiederfindet, wo Spielkarten zum Leben erwachen, eine Grinsekatze orakelt und kein Verlass ist auf die Größenverhältnisse im Raum. „Alice ist stark und trotzig; das gefällt mir“, sagt die Schauspielerin im Werftpark-Theater. „Und ich mag die verrückte Welt, in die sie gerät.“ Schon im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, der auch die Theater lahmlegte, kam ihr die Idee, den Klassiker von Lewis Carroll neu zu erzählen. Mit den Mitteln von Theater und Film. Und mit den Schauspielkollegen.

Anzeige

Dreharbeiten auf der Probebühne im Werftpark

„Wir waren ja alle ausgehungert“, sagt sie und zitiert Sebastian Kreuzer, der nach dem ersten Drehtag seufzte: „Endlich wieder spielen.“ An knapp 14 Tagen entstanden auf der Probebühne im Theater im Werftpark die Spielszenen für den Film. Vor einer Greenscreen, also ohne Hintergrund gedreht.

„Das war gar nicht so einfach“, erzählt Patricia Windhab. Weil nach Corona-Regeln nicht alle gleichzeitig am Set sein konnten, hat sie nicht chronologisch gegreht, sondern eine Figur nach der anderen mit ihren jeweiligen Einsätzen abgearbeitet. „Das heißt, ich musste immer schon eine gute Vorstellung davon haben, wie ich die Figuren nachher in die Szene hineinstelle.“ Damit man dann auch erkennt, wie die zur Riesin gewachsene Alice das kleine Häuschen beinahe sprengt, oder wie sie zwergenklein und verloren in der Welt herumsteht.

Zwei Schauspieler und viele Rollen

In pastelligen Wasserfarben hat Bühnenbildner Gernot Kauer die Hintergründe für Alices Abenteuer gemalt. Einen See mit Schwappwellen, einen Pilzwald oder die ins Endlose führenden Flure eines Palastes. Flüchtig wie die Traumwelten von Lewis Carroll. Umso lebhafter zeigen sich davor die Akteure: Simon Burghart und Sebastian Kreuzer wechseln spiellustig durch alle Rollen - vom weißen Kaninchen über den verrückten Hutmacher bis zur irren Herzkönigin ( Burghart) und vom Murmeltier über den Raben bis zum nicht ganz so hellen Königingemahl (Kreuzer). Godje Hansen treibt als neugierig Alice unbeschwert durch die aberwitzigen Begegnungen und hat auch das Herz, dem ein oder anderen Wunderländler die Meinung zu sagen. Und Patricia Windhab hält als gewiefte Märchenerzählerin die poetische Reise zusammen.

Am meisten fehlen die Kinder, die über die Bühne staunen

Von der Strichfassung des Originals, „dass sich ja etwas altbacken liest“, und dem Storyboard über die Regie bis zum Schnitt hielt Patricia Windhab alle Fäden in der Hand. Wie aufwändig das war, hat sie erst während der Arbeit am Film gemerkt. Echter Ersatz für die Bühne ist ihr der Film aber nicht: „Film ist etwas ganz anderes. Aber im Moment, wo die Theater nicht spielen können, kommt man damit leichter an die Leute.“

Sie selbst spielt schon deshalb lieber Theater, weil sie die Arbeit im Ensemble schätzt und den intensiven in dem alle in ein Thema eintauchen. Und was fehlt ihr im neuerlichen Lockdown am meisten? „Kinder, die lachen und einen mit großen Augen anstaunen“, sagt sie, „ich habe erst hier gemerkt, was für ein tolles Publikum die sind.“

Filmpremiere am 24. Januar, 16 Uhr, auf dem Youtube-Kanal des Theaters Kiel. Danach bis 31. Januar abrufbar.