Die Jury der Landesschau ist streng: Aus 227 Bewerbungen mit 535 eingereichten Werken wurden diesmal 75 Teilnehmer ausgewählt, insgesamt 89 qualitativ homogene Arbeiten fügen sich jetzt dank einer geschickten Hängung im Eutiner Ostholstein-Museum zu einer spannenden Schau. Weil im Corona-Jahr alles ein bisschen anders ist, wurden gleich zu Beginn der Schau Anfang Dezember die beiden Preisträgerinnen, gewählt von einer siebenköpfigen Jury, bekannt gegeben: Katrin Magens aus Dannenberg an der Elbe erhält den Landesschaupreis, der Förderpreis, seit drei Jahren ausgelobt für Künstler unter 35 Jahren, geht an Eugenia Bakurin aus Kiel.

Eugenia Bakurins bewegtes Teppichmuster

Je näher man diesem Teppich kommt, desto mehr kommt er in Bewegung: Eugenia Bakurin hat in La trahison des tapis („Der verratene Teppich“) einzelne Ornamente animiert und stellt damit traditionelles Kunsthandwerk in den surrealen Kontext neuer digitaler Welten. Über knapp vier Minuten „belebt“ sie auf einem 90 mal 145 Zentimeter großen Bildschirm formale wie farbliche Details des Perserteppichs. Für diese Videoinstallation wurde die 33-jährige Medienkünstlerin aus Kiel mit dem Förderpreis der 67. Landesschau des BBK Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

Mit dem zunächst nur virtuellen Erlebnis der 67. Landesschau dürfte die Förderpreisträgerin weit weniger fremdeln, als viele andere Kunstbetrachter. Schließlich will sie in ihren Arbeiten vor allem darstellen, wie die Digitalisierung Einfluss auf unser Leben und natürlich auf die Kunst ausübt. In Bewegtbildern wie in der Fotografie will sie Grenzbereiche erkunden – und das fange schon damit an, was die üblichen Kameras im Handy, was etwa Instragramfilter mit unseren Fotos machen. Dass unsere gesamte Kommunikation mittlerweile viel mehr digital als live vonstatten geht, ist eine Entwicklung, die das Jahr der Pandemie zwangsläufig verdeutlicht und nochmals beschleunigt hat.

Es war ausgerechnet das Jahr, in dem sich Eugenia Bakurin selbstständig gemacht hatte. Im März hatte die Künstlerin noch an einer Medienkunstmesse in Essen teilgenommen, mit rund 1000 statt der eigentlich erwarteten 10000 Teilnehmern. Dann kam der Lockdown und traf sie, auch mit ihrem zweiten Standbein, der Lehre, hart. Der neuerliche Lockdown im Herbst war dann, gerade mit Blick auf ihre Lehrtätigkeit nicht nur an der Muthesius-Kunsthochschule sowie Aufträgen für experimentelle Dokumentarfilme mit essayistischem Ansatz schon besser zu verkraften. Und nun hofft sie, diesen und noch weitere digitale Teppiche im neuen Jahr auch noch andernorts zeigen, ja auch verkaufen zu können.

Als Eugenia Bakurin im Jahr 2002 mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Hamburg übergesiedelt war, bestimmte gleich ihr erstes Praktikum ihren künstlerischen Weg: Sie sammelte in einem Architekturbüro bei der Visualisierung von Entwürfen digitale Erfahrungen mit Fotoshop. Daraus entwickelte sich schnell der Wunsch, mit derlei Software auch weiterhin kreativ zu arbeiten. 2008 begann sie an der Kieler Muthesius-Kunsthochschule ihr Studium, im September 2017 machte sie den Master-Abschluss.

Ihre Arbeit für die Landesschau ist weitgehend im Lockdown entstanden – am Laptop und zu Hause. Doch selbst wenn das Netz den schnellen Austausch unkompliziert ermöglicht, fehlten der Künstlerin all die realen Begegnungen, auch auf Reisen, die Inspiration mit sich bringen. Ihr Tipp, den Lockdown zu bewältigen, heißt schlicht: „Kunst machen“. Das gehe letztlich auch, wenn man sich mit der Handykamera in der Natur bewegt. Es muss ja nicht gleich ein mustergültiger digitaler Teppich geknüpft werden. bkm

www.eugeniabakurin.com, Mail: e.bakurin@gmail.com

Imme Feldmanns U-Bahn, ganz menschlich

Der Betrachter von Imme Feldmanns Holzschnitt sieht sich mit zwei Triebwagen konfrontiert. Auf einfache Umrisslinien reduziert, sind die schematisierten Abbildungen versetzt mit zwei Ornamenten, die an die metallenen Gitter von Trittbrettern erinnern. „Die Vorzüge des ÖPNV“ nennt die gebürtige Rendsburgerin die Arbeit, die wie so viele ihrer Werke mit Humor zu lesen sind. „Die Anregung dazu kam von einem Plakat, das ich in der Berliner U-Bahn gesehen und mit dem Handy fotografiert habe“, erzählt sie. Zuhause habe sie die Umrisse der Triebwagen nachgezeichnet und festgestellt, dass sie aussähen, als ob sie Schnauzen und Augen hätten. „Das vermenschlichte Antlitz der Bahnen fand ich witzig. Vor dem Hintergrund, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel in Coronazeiten eher meidet, scheinen sie fast vorwurfsvoll sagen zu wollen: Wir sind auch noch da!“

Was Corona betrifft, ist sie – auch dank der Kulturhilfe des Landes – bis jetzt „glimpflich davongekommen“ und konnte kurz vor der Pandemie sowie im Sommer zwischen den Lockdowns noch einige Ausstellungsprojekte realisieren. „Aber im November ist alles aufgefallen.“

Imme Feldmanns Bildwelt ist geprägt durch die figurative Kunst der frühen 80er Jahre – damals nahm sie ihr Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf. Mittlerweile unternimmt sie vermehrt Ausflüge in die Abstraktion, kombiniert Figürliches mit Mustern und Ornamenten – und überführt ihre Zeichnungen in Holzschnitte, die sie in ihrem Atelier in Schleswig mit eigener Presse druckt. Die Künstlerin mag das Haptische an diesem „einfachen, alten Medium“, das sie für ihre Auflagenkunst nutzt. Zehn bis maximal 20 Exemplare druckt sie von einem Motiv. „Da ich jedoch ständig die Farbe neu mische, ist im Grunde jeder Druck ein Unikat.“

Kontakt: www.kbrd.de/kuenstler/imme-feldmann

Katja Flieger: Von Rennbahnen und Straßennetzen

Filigran gebaut wie das Innenleben kleiner Organismen sind die Objekte von Katja Flieger. Planvoll ineinander verschlungen, erinnern die schmalen Papierbahnen in rot und gelb an Lebensadern - ein Eindruck, der gar nicht mal so falsch ist. Die Scherenschnitte in 3-D-Optik gehen auf Motive aus Stadtplänen zurück, die die Künstlerin als serielle Printcollagen (auch) auf Tapeten druckt. Die Umwandlung in organisch anmutende Objekte führt das ausgeklügelte Netzwerk aus Straßen und Autobahnen ad absurdum. „Durch die warmen Hände verformen sich die Papierstreifen der Scherenschnitte wie dünnes Geschenkband. Viele erkennen deshalb erst auf den zweiten Blick, dass es sich dabei um Ausschnitte aus Stadtpläne handelt.“ Das Spiel mit der Irritation macht Katja Flieger Spaß. Woher die Faszination für Straßen stammt? Natürlich gäbe es da einen Nachhaltigkeitsgedanken im Hintergrund, schließlich werde die Erde „mit Beton abgedeckt, damit Autos fahren können“, so die Absolventin der Muthesius Kunsthochschule mit Diplom in Freier Kunst und Keramik. „Aber ich gehe da nicht politisch, sondern eher verspielt heran.“ Vielmehr geprägt habe sie vermutlich eine lang zurückliegende Erfahrung: „Ich habe als Kind nicht mit Puppen gespielt und eine Autorennbahn geschenkt bekommen. Das habe ich wohl nicht vergessen“, sagt sie und lacht.

Seit 2004 ist Katja Flieger selbstständig künstlerisch tätig. Seit fünf Jahren sitzt sie im Vorstand des Kunstvereins Haus 8 im Anscharpark, wo sie jährlich zwei Ausstellungen organisiert. 2018 gründete sie das „Keramiklab“, in dem sie Unikate, darunter Teller mit Motiven von Straßenschildern fertigt. „Die Schilder, die irgendwann aussterben, werden hier zum Kunstwerk erhoben. Das ist etwas für Sammler.“ Auf über 100 Ausstellungen kann die Künstlerin, die auch einen Gesellenbrief als Tischlerin besitzt und in Kursen an der Volkshochschule ihr Know How als Keramikerin weitergibt, zurückblicken. Derzeit ist sie außer in der Landesschau in zwei weiteren Ausstellungen vertreten. „Und keine kann besucht werden.“

Kontakt: www.katjaflieger.com und www.facebook.com/katja.flieger.161

Peggy Stahnkes sensible Körpergeschichten

Die Farbfotografie von Peggy Stahnke zeigt das Porträt einer jungen Frau. An der Profilansicht fällt zum einen der nachdenkliche, in sich gekehrte Ausdruck der Porträtierten auf, zum anderen ihre geöffnete Bluse, die den Blick auf eine halb entblößte Brust freigibt. Die zweite Brust fehlt. Die Aufnahme gehört zu einer 15-teiligen Serie, die Stahnke schlicht „Marita“ nennt. „Aus persönlichen Gründen wollte ich eine Arbeit zum Thema Brustkrebs erstellen“, erzählt die 32-Jährige, die ihr Studium im Fachbereich Kommunikationsdesign an der Muthesius Kunsthochschule 2017 mit der Arbeit „embodiment of pain“ abschloss.

2016 lernte sie Marita kennen, nach mehreren Treffen durfte sie ihr Gegenüber in deren privatem Umfeld fotografieren. „Mir geht es um die Natürlichkeit des Individuums“, so die ausgebildete Fotografin, seit 2019 Lehrbeauftragte an der Muthesius Kunsthochschule. Sie will weder Menschen zur Schau stellen, noch etwas verschleiern. Ihre Fotos sollen die Aufmerksamkeit vom Perfektionismus des Ideals ablenken und das Stigma des Makels aufbrechen. „Warum soll man den gepflegten Körper einer jungen Frau mit schöner, weißer Haut nicht zeigen? Meine Bilder erzählen Körpergeschichten. Ich beschäftige mich mit den Formen, die das Leben hervorbringt.“

Im vergangenen Jahr entstand eine Fotoserie von Kindern mit geistiger Behinderung, derzeit beschäftigt Peggy Stahnke sich mit einer Reihe zu „tanzenden Körpern“. Als aktuelle Stipendiatin der Kulturstiftung des Landes porträtiert sie darin Tänzerinnen und Tänzer Anfang Dreißig, die aufgrund ihres Alters ihre Karriere beenden mussten. „Das Stipendium wurde 2020 noch vor Corona bewilligt. Da die Aufnahmen auf der Bühne stattfinden, müssen wir momentan pausieren.“ Andere Projekte musste die Künstlerin verschieben, eine Ausstellung in Hamburg ist unmittelbar vor dem Lockdown fertig geworden. „Aber es wird dort keine Besucher geben.“

Kontakt: www.peggy-stahnke. de und info@peggy-stahnke.de

Katharina Kierzeks munteres Chaos

Tiergesichter und Monsterfratzen wachsen aus Hochhausschluchten heraus, marsmännchengrün grüßt ein geflügeltes Wesen neben einem pinkfarbenen Skelett, dazwischen lassen sich Calimero, ein Gast aus Entenhausen und ein paar andere prominente Comicfiguren entdecken. Auf dem großformatigen Acrylgemälde von Katharina Kierzek geht es munter drunter und drüber – hier kann man tief eintauchen, ohne unterzugehen.

Kaum vorstellbar, dass sich unter diesem prallbunten Wimmelbild das Motiv eines Blumenbouquets befindet. „Ein typischer Dachbodenfund. Mit Röntgenblick kann man vielleicht noch Reste des alten Bildes erkennen“, sagt die Künstlerin. Schon während ihrer letzten Studienjahre an der Muthesius Kunsthochschule hatte sie sich verstaubte Ölschinken vorgeknöpft und die Motive von der romantischen Landschaft bis zum röhrenden Hirsch mit Hilfe ihres frechen Comicpersonals humorvoll kommentiert. Waren die auf weiße Pappe gezeichneten Figuren damals aufgeklebt, sind die wilden, neonbunten Gestalten auf ihrem Landesschau-Beitrag direkt auf die Leinwand gemalt. „Ich habe zum ersten Mal Acrylfarbe benutzt und begeistert festgestellt, dass man sie verdünnen kann, so dass das, was darunter liegt, noch durchscheint“, so die gebürtige Berlinerin. „Auf diese Weise bleibt etwas von dem, was war – auch von dem, was ich darüber gemalt habe.“ Und das ist eine ganze Menge, denn wenn Katharina Kierzek einmal etwas anfängt, kann sie nur schwer ein Ende finden. „Ich wuchere“, beschreibt sie ihre Vorgehensweise. „Es ist quasi kein Konzept da, sondern es geht weiter und weiter.“

An die drei Monate hat sie an dem titellosen Bild gearbeitet, „jeden Tag mit ständig wechselnden Stimmungen“ – letzteres ablesbar an der Mimik der Figuren. Während des pandemiebedingten Rückzugs aus der Öffentlichkeit konnte die Künstlerin mit der unverwechselbaren Handschrift, in Kiel bekannt durch ihren Atelierladen „Wirklich“ und ihre unkonventionellen Rauminstallationen, Kraft tanken. „Ich habe mich ganz aufs Malen konzentriert. Das hat direkt gut getan.“

Kontakt: www.wirklich.info

Kai Niebuhrs wildes Gewusel

Ein wildes Gewusel aus Fratzen, Masken und Fantasiewesen tummelt sich kunterbunt vor tiefschwarzem Grund auf dem Bild von Kai Niebuhr. Vielleicht spielt die aufregende Szene in der Unterwasserwelt – der Oktopus mit den flatternden blauen Fangarmen, aus dessen rechtem Auge ein Ringelschwänzchen ragt, spräche zumindest dafür. Es ist eine Menge los auf dieser Collage, die den schönen Titel Möglichkeitsbrause trägt. Der gelernte Buchhändler mag das Spiel mit der Sprache, das er in diesem Fall einsetzt, „um zusätzlich ein bisschen Poesie in die Farbenpracht zu bringen.“

Wie das Krakentier sind alle Figuren, Fetzen und Linien, die hier in Neonfarben vor dem schwarzen Hintergrund leuchten, aufgenäht – ein unverkennbares Markenzeichen in Niebuhrs Kunst. „Ich zeichne mit der Nähmaschine“, sagt der gebürtige Hildesheimer, der an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel Keramik und Druckgraphik studiert hat. Von der kühlen Ästhetik druckgraphischer Werke ist seine Bildwelt allerdings meilenweit entfernt. Ihm geht es um das Experiment. Dabei verwendet er unterschiedlichste gebrauchte Materialien – vom Bettlaken über Papier- und Plastikschnipsel bis zum abgeranzten Stofftier. „Ich habe einen Riesenfundus und verarbeite alles, was unter meine Nähmaschine passt“, sagt der 56-Jährige. Die Kuscheltiere, die seinen Arbeiten dreidimensionale Anmutung verleihen, pflückt er meist auseinander und schafft für die Einzelteile neue Kontexte. „Das hat nichts mit Wut oder Aggression zu tun, sondern mit dem Spaß daran, neue Formen zu finden.“

Durch die Verfremdung des figürlichen Grundansatzes seiner Werke will Niebuhr „größtmögliche Abstraktion“ erreichen, um den Betrachter nicht einzuengen und ihm Raum für einen individuellen Zugang zu lassen. Corona ist künstlerisch für Kai Niebuhr, der als Bibliotheksangestellter sein Geld verdient, übrigens kein Thema. „Das hat in meiner Bildwelt nichts zu suchen.“

Kontakt. www.kai-niebuhr.de, aki@muthesius.de

Kerstin Mempels knospende Hoffnung

Ganz schön ramponiert sieht der Untergrund für die feine Zeichnung aus, die Kerstin Mempel in der Landesschau präsentiert. Da hängen alte Plakatfetzen lose herunter und geben den Blick frei auf noch ältere Werbebilder und Flyer – ein trostloser Anblick. Doch aus dieser Tristesse wächst Hoffnung in Gestalt einer bunt blühenden Pflanze. Liebevoll gewässert von einer Frauengestalt, die als Umrisszeichnung zerbrechlich zart wirkt, rankt sie in die Höhe und aus dem Bild heraus. „Neustart“ nennt die in Kiel lebende Künstlerin die Arbeit von 2020, die wie so viele ihrer Werke in raffinierter Schichttechnik entstanden ist.

Inspiration zu der ungewöhnlichen Collage lieferten die Litfaßsäulen in der Stadt, auf denen es im Corona-Jahr praktisch keine Werbung für (Kultur-)Veranstaltungen gab. „Ich sah die abgeblätterten Säulen und dachte: Die Kultur verschwindet! Darauf musste ich einfach reagieren“, so die gebürtige Baden-Württembergerin, die ihre künstlerische Anregung generell aus ihrem Umfeld bezieht. Normalerweise verbringt sie einen Großteil des Jahres auf Reisen – vornehmlich auf den Kanaren. „In diesem Jahr war ich im März fünf Tage in Dänemark, das war’s“, sagt die Muthesius-Absolventin. Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht und die Zeit zum künstlerischen Austausch genutzt, „alles mögliche ausprobiert“ und viele Impulse in Workshops aufgenommen. Gruppen, die sie selbst unterrichtet, musste sie schon im Lockdown verkleinern und hat zudem viel Einzelunterricht angeboten. Zeit hatte sie dafür genug, denn alle Ausstellungsprojekte waren abgesagt. „Man konnte ab März ja nur noch reagieren. Was ging, habe ich gemacht“, sagt Kerstin Mempel und schickt noch ein großes Lob an die Kulturförderung Schleswig-Holstein hinterher: „Dort wurde schnell und unkompliziert reagiert. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Kontakt: www.kunst-kiel.de

Vladimir Sitnikovs hintersinnige Dopplung

Der Mann mit der Baskenmütze trägt unverkennbar die Züge Pablo Picassos. Barfüßig, die Hemdsärmel aufgekrempelt, hockt der noch junge Künstler auf einem Stuhl. Das Porträt, eines von dreien, die Vladimir Sitnikov auf der Landesschau zeigt, ist auf einen Kassenbon getuscht. „Aldi Stormanstraße“ ist über Picassos Kopf zu lesen, die Einkäufe von Bio-Kartoffeln bis zur Pasta erscheinen wie Ornamente auf Kleidung und Körper.

Die Arbeit ist Teil des Projekts „Arte povera“. Es spielt mit dem Motiv des „armen Künstlers“, das unter anderem in den 60er Jahren von bekannten italienischen Künstlern gepflegt wurde, die mit „armen“ Materialien wie Holz oder Metallresten arbeiteten. Die Verwendung von Kassenbons als Malgrund ist ein Verweis auf diese Kunstrichtung. „Ich wollte etwas benutzen, das man einfach in die Hand gedrückt bekommt. Das Papier ist nahezu ungeeignet, um darauf zu zeichnen. Das war eine spannende Herausforderung für mich“, so der aus Russland stammende Künstler, der nach seinem Diplom an der Buchgraphischen Fakultät in Moskau als leitender Kunstredakteur eines Moskauer Verlages arbeitete. Seit 1996 lebt er in Kiel, wo er Lehraufträge innehat, vor allem aber freischaffend arbeitet. „So ein Kassenbon ist auch eine Dokumentation aus dem Alltagsleben eines Künstlers, in diesem Falle meiner eigenen Person“, sagt er schmunzelnd. Verquickt mit dem Porträt großer Kollegen wie Picasso, Tatlin und Hockney entstehe eine ironische Dopplung – „und ein Seitenhieb auf den heutigen Kunstmarkt.“

Im März waren Auszüge von „Arte povera“ im Kunstraum B zu sehen – bis die Schau coronabedingt schließen musste. Auch andere Ausstellungen konnte Sitnikov gar nicht oder nur virtuell zeigen, darunter eine Präsentation in Moskau, die er aufgrund geschlossener Grenzen nur im Internet besuchen konnte. Während des Lockdowns hat er ein Künstlerbuch mit großformatigen Landschaftszeichnungen gemacht – für ihn eine Art innere Meditation: „In einer Zeit, in der man wenig Kontakte hat, geht man oft in die Natur. Man taucht in die Landschaft ein und es entstehen intensive Momente“, sagt Vladimir Sitnikov. Gezeichnet hat er hier übrigens auf Packpapier. Noch so ein Material, „das sich eigentlich nicht für die Kunst eignet... sth

Kontakt: www.vladimir-sitnikov.de

Fabian Vogler: Die Suche nach der perfekten Skulptur

Boote haben in Zeiten endloser Flüchtlingsströme in der Kunst symbolhafte Bedeutung gewonnen. Ultramarin nennt Fabian Vogler eine kleinformatige Bronzearbeit, die an zwei hochkant gestellte Kanus erinnert. Heartship heißt eine zweite. Entstanden 2019 während eines deutsch-dänischen Symposiums, ist letztere das Modell für eine größere Skulptur, die am Volkstrauertag 2020 vor dem Albert-Schweitzer-Haus in Husum aufgestellt wurde – zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung. Vogler ist froh, dass er den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. „Es ist schön, wenn so etwas in dieser merkwürdigen Zeit des Stop and Go gelingt“, so der gebürtige Hamburger, den es nach einer Holzbildhauerlehre in Flensburg zum Studium nach Wien gezogen hatte, bevor er seinen Master of Fine Arts in London absolvierte. Als Stipendiat arbeitete er seitdem in vielen europäischen Städten – mittlerweile lebt der 2018 mit dem Förderpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft ausgezeichnete Künstler im nordfriesischen Bargum und auf der dänischen Insel Møn.

Schrundig und rau präsentiert sich die Außenhaut seines kompakten Heartships, dessen Form entfernt an ein Herz erinnert. Das Innere der Skulptur, deren getreppte Struktur an Sitzbänke denken lässt, bildet mit seiner glänzend polierten Oberfläche hierzu einen harten Kontrast. Der Unterschied zu Voglers früheren, durch kugelige Rundungen geprägten Arbeiten, die am Figürlichen orientiert sind, ist deutlich. Dennoch sei der Bezugsrahmen seiner Kunst bis heute der Mensch, für dessen Darstellung er „nach einem zeitgemäßen Bild“ sucht, so der 43-Jährige. Geändert hat sich jedoch seine Arbeitsweise, bei der er seit zwei Jahren vermehrt die Technologie des 3-D-Druckers nutzt. Befragt nach dem Credo seiner Kunst muss Fabian Vogler nicht lange nachdenken: „Über allem steht die Suche nach der perfekten Skulptur“, sagt er. „Es geht darum, ein Objekt zu schaffen, in dem Licht und Schatten sich auf interessante Weise brechen.“

Kontakt: Bildhaueratelier „Die Neue Alte Schule“, Dörpstraat 90, 25842 Ost-Bargum. www.fabianvogler.com

Die Landesschau in Eutin

BBK-Landessschau im OH-Museum Eutin, zugänglich voraussichtlich ab 9. März, verlängert bis 16. Mai 2021. Virtueller Rundgang: www.oh-museum.de oder www.bbk-schleswig-holstein. de. Alle Arbeiten stehen zum Verkauf.