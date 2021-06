Heikendorf

Neben einer zum Termin geplanten Sonderveranstaltung wird ab sofort eine Werkschau der 2017 in Hamburg verstorbenen Bildhauerin gezeigt, die, 1921 in Hamburg geboren, 1929 nach Kitzeberg umzog, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte.

Bronzeskulpturen im Museumsgarten

Bereits der Weg vom Haupthaus zur Ausstellungshalle führt vorbei an ihren großen Bronzeskulpturen, die den Sammlungsbestand seit Jahren als Dauerleihgaben bereichern. Lebensgroß geformt, scheinen sie in der Bewegung eingefroren. Da ist die „Große Lesende“ (1982), die ihren Kopf in ihre Handfläche stützt und ganz in ihre Lektüre vertieft scheint. Oder die gebückte „Gärtnerin“ (1968), die sich den Pflanzen im Beet vor ihr zuneigt. „Die Figur wirkt so lebensecht, dass ich ihr anfangs tatsächlich „Guten Tag“ gesagt habe“, erinnert sich Sabine Behrens.

Karin Hertz hatte die Mitmenschen fest im Blick

Denn Karin Hertz war eine präzise Beobachterin. Was sie sah, ließ sie in ihre Kunst einfließen. „Sie war eine Realistin im besten Sinne des Wortes und hatte ihre Mitmenschen fest im Blick. Daraus entwickelte sie ihre Alltagsthemen.“

Viele Figuren im öffentlichen Raum in und um Kiel

Über 40 Arbeiten, in der Mehrzahl Exponate aus Privatbesitz, hat die Museumsleiterin für die Schau zusammengetragen – neben Reliefs und kleinformatigen Modellen auch größere Figuren und Porträts. Einige Auftragsarbeiten sind dabei wie die Porträtbüste von Ricarda Huch (1962), oder Kleinskulpturen, die in den 70er Jahren im Zuge eines mehrmonatigen Studien- und Lehraufenthaltes in Japan entstanden. Auch die Figur „Okasan“ (Mutter) oder der knubbelige Sumo-Ringer wurzeln formal im wirklichen Leben – genau wie die zahlreichen Figuren und Figurengruppen, die die Künstlerin für den öffentlichen Raum in und um Kiel schuf. In der Ausstellung sind sie als Fotografien vertreten, darunter der zierliche „Angler“ (1971), den Spaziergänger vom Fördewanderweg in Heikendorf kennen.

Ausflüge ins Abstrakte waren die Ausnahme

Nicht nur in der Region war Karin Hertz bekannt, ihre Arbeit erfreute sich deutschlandweiter Beachtung. Außer in ihrer Geburtsstadt Hamburg hatte sie ein Atelier auf Amrum und, seit 1978, eines in Möltenort. In den 60er Jahren überführte sie abstrakte Begrifflichkeiten wie „Schmerz“ oder „Trauer“ in figurative Skulpturen, ihrer realistischen Formensprache blieb sie zeitlebens jedoch weitgehend treu. Ausflüge ins Abstrakte unternahm sie nur selten. Der bronzene „Wächter“ (1961), ein überlebensgroßer, stilisierter Hund, dessen Gestalt ein bisschen an die Tierdarstellung in der ägyptischen Kunst erinnert, markiert so einen Ausflug. Ursprünglich für den Garten ihres Vaters geschaffen, übergab die Künstlerin ein Exemplar des Bronzegusses dem Künstlermuseum anlässlich der Eröffnung im Jahr 2000 – sehr zur Freude von Sabine Behrens: „Er passt seitdem gut auf uns auf.“

Künstlermuseum Heikendorf, Teichtor 9. Bis 5. September. Do bis Sa 14-17, So 11-17 Uhr. Führungen: 17. Juli, 15 Uhr, und 25. Juli, 12 Uhr.