Kiel

Die Maskenpflicht endet am 3. April auch in den Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein – sie wird in eine Maskenempfehlung umgewandelt. Impf- und Testnachweise braucht es am Einlass nicht mehr. Doch etwa die Schaubude in Kiel macht von ihrem Hausrecht Gebrauch und lässt weiter die 2G-plus-Regel gelten.

Seitens der Wunderino-Arena herrschten ab 3. April bei Veranstaltungen keine Einschränkungen mehr, so Madlen Schmelter von der Assistenz der Geschäftsführung. Auf dem Programm stehen an diesem Tag unter dem Titel „Um-Welt“ das 6. Philharmonische Konzert und das 6. „Phil Extrakt“, beides dirigiert von GMD Benjamin Reiners. „Wir folgen dem Landeserlass“, sagt Ulrike Eberle, Pressesprecherin am Theater Kiel. „Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes entfällt, aber wir geben eine dringende Empfehlung zum Tragen der Maske aus Rücksicht und Schutz für sich selbst und andere.“ Dies gelte für alle Spielstätten des Theaters.

Die Musikfreunde Kiel schlagen allerdings einen Sonderweg ein und bleiben bei den von dem Verein veranstalteten Konzerten zunächst bei 3G und Maskenpflicht, um ein möglichst geringes Risiko einzugehen und den Gästen ein sichereres Gefühl zu geben.

„Natürlich hoffen wir, dass das jetzt alles stabil steht, wieder ein normaler Betrieb möglich ist und die Leute wieder unbelastet zur Vor-Corona-Normalität finden“, sagt Henning Puls, Geschäftsführer des Max Nachtheaters in Kiel, „weil es diese Testungen jetzt plötzlich nicht mehr gibt.“ Was die Politik jetzt öffne, gehe das Max natürlich mit. Zwar herrsche eine allgemeine Maskenempfehlung, aber er verstehe die Aufgabe der Betreiber nicht darin, die Leute immer wieder zur Vorsicht zu ermahnen. „Wir verkaufen ja immer noch Spaß“, sagt Puls. Die Politik versuche, der Gesellschaft eine allgemeine Empfehlung mitzugeben, was ja auch richtig sei.

Obwohl ebenfalls nur empfohlen, werde es im Max natürlich weiterhin ein Hygienekonzept geben, berichtet Puls. „Wir achten verstärkt auf Hygiene, das ist ja auch ein Wunsch, der sich an uns als Gewerbetreibende richtet.“ Klären wollten sie noch im Austausch mit anderen Kieler Clubs, ob laut Empfehlung ein QR-Code für die Registrierung mit der Corona-Warn-App bereitgestellt wird. „Wichtig ist, dass nicht wieder jeder seine Einzelgeschichte brödelt. Bei den QR-Codes merken wir übrigens auch, das wird nicht genutzt.“

„Die Ereignisse überschlagen sich“, sagt Carlos Lehne, Booker und Produktionsleiter in der Kieler Pumpe. Am Sonnabend etwa finde mit „Rock for Peace“ ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine statt mit den Kieler Bands Joe Cocker Illusion und Just Toto. „Da machen wir 2G plus, dieses Mal klappt es zum Glück mit einer Teststation vor Ort.“ Was die neue, angepasste Corona-Bekämpfungsverordnung ab 3. April betreffe, warte man in der Pumpe noch ab, bis diese endgültig schwarz auf weiß vorliege. „Dann“, so Lehne, „empfehlen wir das Tragen einer Maske. Wie wir das mit geimpft und geboostert halten, entscheiden wir hier intern mit dem Personal, wenn wir ein bisschen mehr wissen.“ Die Hygienemaßnahmen blieben wie gehabt.

Auch die Kieler Schaubude startet ab diesem Wochenende wieder richtig durch, allerdings nach der 2G-plus-Regel bei Partys und Konzerten. „Wir setzen bewusst die Hygienemaßnahmen auf ein höheres Level, damit sich die Leute ohne Maske frei und sicher in der Schaubude bewegen können“, sagt Inhaber Richard „Richi“ Schröder. Direkt vor der Schaubude stehe ein Testmobil bereit, wo sich Besucher von 18 bis 3 Uhr kostenlos testen lassen können. Wie sinnvoll dies sei, habe sich im November und Dezember bei durchgängigen Veranstaltungen in dem Club in der Legienstraße gezeigt, als laut Schröder die Gäste „komplett durchgetestet waren und wir im Umfeld keine Fälle hatten“.