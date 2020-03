Schloss Gottorf im Krisenmodus

Schleswig

Im gebührendem Abstand machen im Callcenter Heike Rosenjart, Susanne Schoppmann und Cornelia Geitmann etliche Buchungen rückgängig, vor allem per E-Mail, manchmal auch telefonisch. Wegen all der ausgefallenen Klassenfahrten, aber es geht auch um das schon komplett ausgebuchte Haithabu-Führungsprogramm, das Osterferienprogramm oder die seit langem ausverkaufte Matthäus-Passion von Johann Theile, die ein dänisches Ensemble am 30. März im Schloss hätte spielen sollen. Alles abgesagt. Richtig weh habe das bereits vor dem behördlichen Erlass seitens der Landesmuseen erfolgte Abblasen des Frühjahrsmarkts vom 10. bis 13. April in Haithabu getan, zu dem sonst etwa 14 000 Besucher strömten, erzählt Pressesprecher Frank Zarp, „eine Großveranstaltung auf kleinstem Raum“. Noch nicht abgesagt worden sei hingegen der Gottorfer Landmarkt am 17. Mai.

Im Reitstall ruht der Aufbau der Fetting-Schau

Vorbei an Gebäuden mit großen, geschlossenen Toren, die sonst nachmittags alle offen stehen, geht es über das menschenleere Gelände zur großen Reithalle mit ihren 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Hier soll ab 24. April die erste große Retrospektive „Here are the lemons“ mit Werken von Rainer Fetting zu sehen sein, einem der gegenwärtig wichtigsten deutschen Künstler. 135 Arbeiten aus den späten 60er Jahren bis in die Gegenwart. Schon vor drei Jahren war mit der Planung begonnen worden, schon früh hatte man alle Leihgaben nach Gottorf bekommen und zeitig mit dem Aufbau beginnen können. Doch der ruhe derzeit bis 19. April - hier, wo zuvor sieben Leute beschäftigt waren. Die meist großformatigen Gemälde hängen schon, Fettings Zeichnungen und druckgrafischen Blätter passepartouriert eine Mitarbeiterin ganz allein in einer Werkstatt. Doch die 13 Bronzen bereiten Probleme. Die Skulpturen sollten eigentlich jetzt am Donnerstag mit einem Portalkran auf die Sockel gehoben werden, erzählt Restauratorin Anne-Christine Henningsen. Allerdings wäre man sich da zwangsläufig ganz nah gekommen, und das gehe ja nun nicht mehr.

Feierliche Eröffnung mit Fetting bereits abgesagt

Schweren Herzens absagen müssen habe man wegen der Corona-Pandemie die feierliche Eröffnung der Fetting-Schau. Dazu hatte der Künstler, der im vergangenen Jahr 70 Jahre alt wurde, „auf seinen Deckel“ ( Zarp) 80 Gäste aus der ganzen Welt eingeladen. Wann genau die Ausstellung, die bis zum 18. Oktober dauern soll und laut Zarp wohl 20000 bis 25000 Besucher ziehen könnte, nun eröffnet werden kann, steht noch in den Sternen. „Laufzeiten bestimmen oft über den Erfolg einer Ausstellung“, erklärt der Pressesprecher, manchmal müsse sich deren Qualität erst herumsprechen. Und mit dem „Dortmunder U - Zentrum für Kunst und Kreativität“ stehe schon die nächste Station der Fetting-Schau in den Startlöchern. Möglicherweise könne man sich im Fall einer Verschiebung absprechen, dass dort die Ausstellung später eröffnet werden könnte.

Eröffnung der Barlach-Austellung verschoben

Definitiv betroffen ist die exklusive Kabinett-Ausstellung mit Werken von Ernst Barlach anlässlich dessen 150. Geburtstags. Sie sollte ursprünglich am 2. April auf Schloss Gottorf im Museum für Kunst und Kulturgeschichte eröffnen. Gut 40 Zeichnungen, Druckgrafiken und Plastiken aus allen Werkphasen hat Carsten Fleischhauer, Kurator der Schau und stellvertretender Direktor, zusammengetragen. Zarp dreht mit einer kleinen Kamera ein Video, filmt Fleischhauer bei einem Rundgang durch den Raum für die Follower von Schloss Gottorf für einen Beitrag in den sozialen Medien. „Das hatten wir eigentlich erst für kommende Woche geplant“, erklärt der Pressesprecher, „aber wir haben Schiss, dass vielleicht eine Betriebsschließung kommt. So haben wir was, das wir am 2. April den Leuten zeigen können.“ Und wer dann erlebt, wie engagiert, fundiert und lebendig Fleischhauer für den kurzen Film über den „überragenden Künstler“ Ernst Barlach referiert, leidet mit ihm.

