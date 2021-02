Kiel

„Wie lieb haben wir ihn gewonnen, wie war er gefällig, freundlich, geduldig und nachsichtig gegen uns!“, schwärmt die Sängerin Franzisca Meier aus dem Hamburger Frauenchor in ihrem Tagebuch. Da hatte sie mit keinem Geringeren als dem jungen Johannes Brahms 1859 für die Uraufführung seines 13. Psalms op. 27 in der Hauptkirche St. Petri geprobt.

Brahms' Mehrstimmige Gesangswerke mit Klavier oder Orgel

Der Musikwissenschaftler Dr. Jakob Hauschildt, Mitarbeiter der von Professor Siegfried Oechsle geleiteten Brahms-Gesamtausgabe im Musikwissenschaftlichen Insitut der Uni Kiel, hat das Werk gerade neu ediert. Es ist damit Teil des Bandes Mehrstimmige Gesangswerke mit Klavier oder Orgel: Chorwerke und Vokalquartette I (VI/1) im Münchner Henle Verlag. Er enthält auch das Opus 30, das Geistliche Lied, das Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer im November 2018 mit Edgar Krapp an der Orgel 2018 in der Nikolaikirche aufgeführt hatte und von dessen raffiniert ausklingendem „Amen“ am Schluss Hauschildt besonders begeistert ist. „Brahms hat Werke dieser Art schon ausdrücklich für Begleitung an der Orgel gedacht – die notengleiche Fassung ’für drei oder vier Hände’ auf dem Klavier ist wohl eher ein Notbehelf für den Verkauf.“

Brahms' populäre Liebeslieder in verschiedenen Fassung

Kern des Bandes sind aber die populären, zehn Jahre später erschienenen Liebeslieder op. 52 und die Neuen Liebeslieder op. 65. Sie sind als vierhändige Walzer mit und ohne Gesang sowie als Lieder mit angepasster zweihändiger Klavierbegleitung korrigiert neu aufgelegt. Korrekturen, ganz im Detail, aber manchmal auch deutlich zu hören, wie Hausschildt betont: etwa in dem schmissigen Hit Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten ...! In der Edition sind nämlich erstmals auch dreizehn Skizzenseiten berücksichtigt und abgedruckt, die Einblick in frühe Kompositionsphasen gewähren. Eine bis Anfang des 21. Jahrhunderts unbekannte, weil nie gedruckte Fassung für Kammerorchester und vierstimmiges Ensemble von ausgewählten Walzern wird in einem späteren Band herausgebracht.

Diskussion um Brahms' Triumphlied

Ins Politische lappte zuletzt die editorische Arbeit vom Kollegen Dr. Johannes Behr, denn seine inzwischen frisch gedruckte Edition des Triumphliedes op. 55 im Band V/5 gilt einem patriotischen Chorwerk, das zur Feier des gewonnenen Deutsch-französischen Krieges und der Reichsgründung von 1870/71 entstand, zudem Kaiser Wilhelm I gewidmet wurde. Im Konzertleben wird es deshalb gemieden. Zu Recht?

Ein deutsches Te Deum mit Bibeltext

„Ohne Zweifel hat Brahms im Triumphlied seiner Freude über den Verlauf des Krieges und die Reichseinigung Ausdruck verliehen. Aber es ist mehr als das, ein deutsches Te Deum in der Tradition von Händels Dettinger Te Deum. Das Triumphlied wurde bald vom eigentlichen Anlass abgelöst als Dankgesang aufgeführt. Und Brahms hat sich den Text auch nicht speziell zum Anlass wie bei einem Gelegenheitswerk schreiben lassen, sondern feinsinnig Passagen aus der Bibel gewählt“, so Behr.

Triumphlied: Frühfassung schon für Karfreitag 1871

Außerdem ist erstmals eine abweichende, noch während des Krieges von Brahms in Bremen uraufgeführte Frühfassung einbezogen, die vorab 2014 unter Thomas Hengelbrock im Eröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Musik Festivals erklang. Sie scheint eine Spur weniger säbelrasselnd pompös, könnte am Karfreitag des Jahres 1871 also zugleich auch der Kriegsopfer gedacht haben ...