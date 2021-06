Kiel

„Meine erste Spielzeit als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters war Freude und Privileg zugleich. Dass die Saison 2019/2020 pandemiebedingt dann so anders verlaufen würde, hätte ich mir so niemals vorstellen können“, sagt Alan Gilbert, der selber schwer von einer Corona-Erkrankung betroffen war und im Krankenhaus versorgt werden musste.

Alan Gilbert: Kontakt zum Publikum gehalten

Gilbert weiter: „Der Kern unserer Arbeit ist es, unsere Leidenschaft für Musik live mit unserem Publikum zu teilen. Und obwohl dies während des Lockdowns für lange Zeit nur auf Distanz möglich war, ist es uns gemeinsam mit dem NDR gelungen, Nähe zu schaffen. Mit digitalen Aktionen, Videoprojekten, Live-Streams und Radiokonzerten haben wir Kontakt gehalten und die musikalischen Erlebnisse zu den Menschen nach Hause gebracht.“

Umzug vom Schloss in die Wunderino Arena

Während Gilbert zur „Opening Night“ an der Elbe am 1. September den (kleinen) Saisonschwerpunkt zur amerikanischen Moderne (von Ives bis Salonen) mit dem Cellisten Yo-Yo Ma beginnt, ist er zuvor in Kiel ja noch beim SHMF am 28. und 29. August im Schloss russisch und dänisch (mit Rachmaninow und Nielsen) aktiv. Dann schließt der Konzertsaal – und der Umzug in die Wunderino Arena am Europaplatz muss gelingen.

Alan Gilbert dirigiert zweimal in Kiel

Dort ist das Hamburger Rundfunkensemble wieder viermal aktiv. Die Konzertdirektion Streiber wird die Abonnenten darüber in Kürze näher informieren. Zweimal steht der Chef selber am Pult der in die Arena implantierten Philharmonie. Gilbert dirigiert am 16. Oktober um 18 Uhr die Schottische Fantasie von Max Bruch und die „Romantische“ Vierte Symphonie von Anton Bruckner. Außerdem will er am 21. Mai 2022 zur gleichen Zeit eine neue, die Vierte Sinfonie von Marc Neikrug uraufführen und mit dem eindrucksvollen Pianisten Emanuel Ax das Erste Klavierkonzert d-Moll von Johannes Brahms erkunden.

Spannende Gastdirigenten und namhafte Solisten

Am 5. März um 20 Uhr überlässt er Cristian Macelaru den Taktstock. Der Rumäne ist neuer Musikdirektor des Orchestre National de France in Paris. Neben Dmitri Schostakowitschs studentischer Talentprobe, der Ersten Symphonie f-Moll, erklingt Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43. Solistin ist die zu Recht hoch geschätzte Bernstein-Preisträgerin Anna Vinnitskaya.

Christian Tetzlaff setzt sich für Elgars Violinkonzert ein

Das vierte Konzert hat am 2. April um 20 Uhr mit Christian Tetzlaff einen nicht minder faszinierenden Solisten für Edward Elgars gerne unterschätzten Violinkonzert h-Moll. Außerdem will der Finne Sakari Oramo, Chefdirigent des BBS Symphony Orchestra, Robert Schumanns Frühlingssymphonie B-Dur op. 38 in Schwung bringen. Auch das eine hochklassige Besetzung.