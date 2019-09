Schlossgespenst in Nöten

Kiel

Man hat es nicht leicht als Gespenst, wenn man nicht ernst genommen wird. Sir Simon ist schon seit fast 500 Jahren im Spuk-Geschäft und immer ist es ihm gelungen, potenzielle Mieter von Schloss Canterville durch professionelles Herumgeistern zu vertreiben. Bis die Familie Otis einzieht. Der Vater und seine drei Kinder kommen aus Kalifornien und haben gar keinen Respekt vor dem britischen Schlossgeist. Die Zwillinge gehen sogar so weit, den armen Sir Simon zu veräppeln. Nur die kleine Virginia hat Mitleid mit dem Untoten und freundet sich mit ihm an.

Gefragter Grusel-Faktor

Zusammen mit Christoph Busche hat Astrid Großgasteiger eine Bühnenversion des Textes von Oscar Wilde für dfas Junge Theater im Werftpark erarbeitet und führt in dem für Kinder ab sechs Jahren geeignete Stück die Regie. Bei der Entwicklung des Spielplans sei immer wieder der Wunsch nach einem Stück mit schönem Gänsehaut-Grusel-Faktor aufgetaucht, sagt die Theaterleiterin. „Es ist ein schöner, klassischer Text, den man sehr gut neu interpretieren kann.“ Neben der Gespenstergeschichte fänden sich darin allerhand spannende Themen, darunter das Aufeinandertreffen von Tradition und Moderne, aber auch so komplexe Themen wie Freundschaft und Sterben. Zwar bleibt die Bühnenfassung meist nahe am Original, manches ist aber doch moderner geworden. So wurde die Figur der Mrs. Otis gestrichen – Mr. Otis, übrigens ein Roboter-Fan aus Silicon Valley, ist alleinerziehender Vater. „Ich denke, man ist damit näher an der Lebenswirklichkeit der Kinder, denn die klassische Familie gibt es heute nicht mehr überall.“

Ein Gespenst zum Anfassen

Romantische Elemente, von Karl-Heinz Steck mit Liebe zum Detail geschickt im Bühnenbild platziert, sind natürlich geblieben. Allen voran das traurige Gespenst, das anfangs mit bösen Streichen und gehässig hohlem Lachen noch recht schaurig daherkommt. Nachdem es mit Virginia Freundschaft geschlossen hat, kommt seine melancholische Seite, seine Einsamkeit und der Wunsch, endlich sterben zu dürfen, ans Licht. „Die emotionalen Momente müssten sich gut transportieren lassen, denn Virginia ist altersmäßig nahe am Publikum“, so die Regisseurin. Sie will ein „ Gespenst zum Anfassen“ auf die Bühne bringen, dem Virginia sich auf besondere Weise verbunden fühlt. „Nach dem Umzug in ein fremdes Land, weit entfernt von den Schulfreunden, ist das Mädchen in gewisser Weise auch einsam.“

Das Thema Sterben wird wie in der literarischen Vorlage sehr behutsam behandelt. Wenn Sir Simon von seiner Sehnsucht nach Schlaf und ewiger Ruhe spricht, ist daran nichts Schreckliches. „Virginia akzeptiert seine Entscheidung, denn für ihn ist sie gut. Für sie geht das Leben trotzdem weiter. Zwar anders, aber es geht weiter.“

Junges Theater im Werftpark. Premiere am Sonnabend 21. September, 18 Uhr. Restkarten: Tel. 0431/901901. www.theater-kiel.de

