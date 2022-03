Kiel

Er weiß es ja selber. Krieg in der Ukraine, immer neue Rekorde bei den Corona-Inzidenzen, das Klima zunehmend katastrophaler – und dann kommt Paul Panzer mit seiner Midlife-Crisis um die Ecke. „Jetzt krieg’ ich nicht mehr das Mitleid, das ich mir gewünscht hätte“, barmt Panzer in der Kieler Wunderino Arena. „Dabei war ich vorher da mit meiner Krise.“

Aber beeindruckende 3100 Gäste trotz „Corolla“ (Panzer) fühlen sich bei dem 50-jährigen Stand-up-Comedian selbstverständlich nicht „willkommen auf der dunklen Seite“, wie es wohlfeil ironisch im Untertitel seiner Show „Midlife Crisis“ heißt. Nicht bereit, dem Mann mit dem kultivierten Schlick auf der Zunge, der sich da gerade so linkisch auf die Bühne gedrückt hat, mitfühlend Trost zu spenden. „Echte Menschen“, staunt Panzer. Sei er gar nicht mehr gewohnt. „Ich bin ein bisschen aus der Übung – ich glaub’, ich hab’ einen Sprachfehler.“

Mit der Midlife-Crisis kommt auch ein Paul Panzer ins Grübeln. Quelle: Uwe Paesler

Weltlage hin oder her, Panzer betreibt an diesem Abend also konsequent Nabelschau auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wofür sich eine Bar als Kulisse bestens eignet. Mal richtig ausquatschen. Begleitet von allerlei Stöhnen und Seufzen kommt Panzer, der bürgerlich Dieter Tappert heißt, „von Hölzken auf Stöcksken“, wie man in seiner rheinischen Heimat so sagt. Angenehm zotenarm, teils um die Ecke gescherzt, kommt hier dennoch Frohsinn vor Tiefsinn. Der Witz resultiert aus der Fallhöhe: elementare Fragen des Lebens aus der Froschperspektive.

Frauen seien mal wieder schlauer gewesen, konstatiert Panzer. Hätten früher begonnen, was gegen körperlichen Verfall zu unternehmen. Wenn er da nur mal in den heimischen Badezimmerschrank schaue: auf Hildes Seite alles voll mit Cremes und Wässerchen, auf seiner alles leer. Bis auf eine Flasche Rohrfrei. Frauen hätten auch schon längst Bezeichnungen für unerwünschte physische Begleiterscheinungen des Alterns. Winkearm fürs beim Winken wabbelnde Fleisch unten am Oberarm, Reiterhosen oder „Brazilian Butt“ – wobei Panzer Butt ausspricht wie den Plattfisch.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gezielt wissenschaftsfern behauptet Panzer, Wechseljahre seien bei Frauen das Pendant zur Midlife-Crisis. „Ihr kriegt wieder sowas Leichtes, aber der Mann, der leidet.“ Viel habe er zu dem Thema gelesen, „und allein, dass ich lese, zeigt, wie verzweifelt ich bin“. Seine immer dünnere „Augendeckelhaut“ führe zu Schlafmangel, und auch sonst werde es im Schlafzimmer zunehmend schwieriger. „Viagra!“, brüllt einer ins Halbrund. Panzer ignoriert das.

Sport habe sich nur als bedingt gewinnbringend erwiesen im Kampf gegen die Midlife-Crisis. Golfschläger, Pferde fürs Polo – alles sei im Keller gelandet. Fatal endete das Kitesurfen. Erst habe er in knallengem Suit und dem riesigen, schlaffen Seidenblouson hinter sich lange bei Windstille am Strand von Ostende herumgestanden. „Guck das nicht an“, hätten vorbeischlendernde Eltern zu ihren Kindern gesagt. Dann plötzlich Windstärke zwölf. Die habe ihn sechseinhalb Kilometer über die Strandpromenade geschleift, Einheimische hätten sie danach „Paul-Track“ getauft.

Leichter werde es mit zunehmendem Alter auch nicht mit der Brut. Sohn Bolle wolle schon 100 Meter vor der Schule aus dem Auto herausgelassen werden. „Du wirst den Kindern irgendwann peinlich“, jammert Paul Panzer. Dabei benähmen sich Bolle und seine Kumpels wie Bonobo-Affen, mit auf dem Parkett schleifenden Fingerknöcheln. Und was pubertäres Kauderwelsch betreffe, da habe er seine „Lattenmann-Theorie“: Irgendwann stehe hinter dem Kinderbett ein Mann und haue dem Nachwuchs mit Wucht eine Latte von hinten aufs Sprachzentrum.

Als Zugabe singt Paul Panzer ein Lied zur Klampfe

Apropos Kauderwelsch: Als Zugabe singt Paul Panzer zur Klampfe ein Lied, das klingt, als wäre es auf Englisch. Wie damals in der Vorpubertät, als er noch kein Englisch konnte, aber die Mädels beeindrucken wollte. Dafür soll ihm das Publikum Worte zurufen. Einer ruft „lecken“. Immer wieder. „Ist ja gut“, beschwichtigt Panzer, baut „lecken“ aber tatsächlich ein. Der Mann ruft aber weiter sein „lecken“. Die Menge lacht. Panzer: „Das ist so bescheuert.“ Muss selber lachen, sagt: „Ich lass’ ihn noch ein paarmal, ich glaub’, er ist gleich müde.“ Fast altersweise. Und so kommt es dann auch.