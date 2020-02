Darauf können Sie sich beim SHMF 2020 freuen

Kiel

Intendant Christian Kuhnt stellte am Donnerstag ein pralles Programm vor, das unüberhörbar auch geprägt ist durch den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens und – mehr denn ja – von rund 90 Konzerten aus den Bereichen Pop, Jazz, Varieté, Klezmer und Folk.

SHMF 2020: Von Midori bis Tom Jones

Damit sind große Namen Anne Sophie Mutter und Midori, Daniel Barenboim und Grigory Sokolov, Tan Dun und Thomas Hengelbrock im Festivalprogramm genauso vertreten wie Tom Jones, Gregory Porter, Ute Lemper und Joris. Dazu werden große Orchester aus Skandinavien wie auch aus Pittsburgh und Budapest erwartet. 197.000 Eintrittskarten stehen für die 35. Festivalsaison vom 4. Juli bis zum 30. August 2020 zur Verfügung. An 126 Spielstätten in 72 Orten Schleswig-Holsteins, Hamburg, Süddänemarks und Nordniedersachsen wird Musik gemacht.

Auftakt mit Nielsen , Abschluss mit Beethoven

Zum Auftakt am 4./5. Juli in Lübeck stimmt Chefdirigent Alan Gilbert mit dem NDR-Elbphilharmonie Orchester nordisch ein mit Werken von Carl Nielsen und Edvard Grieg (Klaviersolist ist Leif Ove Andsnes). Zum Abschluss steht am 30. August mit Gilbert und den NDR-Musikern ein großes Beethoven-Projekt auf dem Plan: In der Oper „Fidelio“ sind unter anderem Johanni van Oostrum und Klaus Florian Vogt Solisten, Zwischentexte aus „Roccos Erzählungen“ von Walter Jens liest Klaus Maria Brandauer und fasst damit die Opernhandlung aus Sicht des Gefängniswärters zusammen. Im Nachklang spielt am 1. September Anne-Sophie Mutter in Lübeck noch Beethovens Violinkonzert mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter Manfred Honeck.

So viel Nielsen wie noch nie außerhalb Dänemarks

Mit der Komponisten-Retrospektive Carl Nielsen will das SHMF die „umfassendste Präsentation“ des Dänen liefern, „die es jemals außerhalb Dänemarks gegeben hat“. Anlass für diesen Akzent ist auch der 100. Jahrestag der Volksabstimmung über die Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland. „Im Gegensatz zum Johann Sebastian Bach im vergangenen Jahr lässt sich bei Nielsen noch vieles entdecken“, so Intendant Kuhnt: So sei jede seiner sechs Sinfonien ein Meisterwerk, von vielen großen Dirigenten bis hin zu Leonard Bernstein hoch gerühmt. Sie sind im Festivalsommer genauso zu hören, wie seine drei Solokonzerte, viel Kammer-, Chor- und Volksmusik, die den auf Fünen geborenen Nielsen (1865-1931) ganz maßgeblich prägte. Mit Harald Haugaard ist deshalb auch der künstlerische Leiter der Folk Baltica involviert, der für Folklore und Fiddle-Kunst begeistern will.

Xavier de Maistre gestaltet 18 Konzerte

Nach der Geigerin Janine Jansen vom Vorjahr zieht das Festival mit dem Harfenisten Xavier de Maistre neue Saiten auf: Der 46-jährige Franzose will in insgesamt 18 Konzerten die Vielseitigkeit seines Instrumentes unter Beweis stellen, in einem Programm das, so Kuhnt, „seine interpretatorische Leidenschaft und Wandelbarkeit zeigt und viele Aspekte der Harfenmusik präsentiert“. Zu erleben sind höfische Musik aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts genauso wie lateinamerikanische Klänge gemeinsam mit Opernstar Rolando Villazón und spannende Bearbeitungen, etwa von Smetanas „ Moldau“.

"Big Shakespeare" auf der Nordart

Der Paukenschlag des SHMF auf dem Büdelsdorfer Nordart-Gelände heißt in diesem Jahr „The Big Shakespeare“. An einem Wochenende wird Musik rund um berühmte Literatur des britischen Dichters aufgeführt, darunter „Hamlet“ im Film, von Live-Jazz unter anderem mit Nils Landgren begleitet, und Prokofjews „Romeo und Julia“ mit dem Festivalorchester und Christoph Eschenbach, der hier im Jahr seines 80. Geburtstages auch noch eine zweite Arbeitsphase mit Bruckner leitet. Neben seiner 5. Sinfonie wird das „Te Deum“ auch mit dem Festivalchor einstudiert. Als „legendäres Duo“ treten Eschenbach und Justus Frantz in Kiel auf und erinnern an die gemeinsamen Anfänge beim SHMF 1986/87 mit Klavierwerken zu vier Händen von Ravel, Schubert und Debussy.

Der Weg zum Ticket Ab sofort sind Bestellungen möglich unter www.shmf.de oder per Brief an die Kartenzentrale des SHMF, Postfach 3840, 24037 Kiel, Fax (0431) 23 70 711. Die Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Die Mitglieder des Fördervereins können vorrangig Konzertkarten buchen. Der telefonische und der örtliche Kartenvorverkauf über die bekannten Vorverkaufsstellen beginnen am 13. März 2020. Ab dann lautet die Karten-Hotline: 0431 / 237070.

Zwölf neue Spielstätten beim SHMF

Während Mandolinist Avi Avital ein Sommerfest am Knivsberg im dänischen Rödekro neu ausrichtet, wird die bereits 2019 ins Leben gerufenen Reihe „Moondog“ von Hamburg auf Kiel ausgeweitet: Unkonventionelle Konzerterlebnisse an ungewöhnlichen, neuen Orten. Zu denen gehören in Kiel auch das Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule und die Universitätskirche. Übers Land verteilt gibt es in diesem Sommer zwölf neue Festival-Spielstätten vom Tierpark Hagenbeck in Hamburg über das Feuerwehrmuseum in Norderstedt und die KYC-Bootshalle in Strande bis zum Flensburger Museumsberg.

Kontinuität bei den Finanzen

Kontinuität herrscht beim Festival, was den hohen Stellenwert der Internationalen Orchesterakademie, der Lübecker Meisterkurse oder Musikfeste auf dem Lande, aber auch die Finanzierung angeht: Der Haushalt für 2020 beläuft sich auf 12,3 Millionen Euro. 1,23 Millionen Euro kommen erneut als Zuschuss vom Land. Die Hauptsponsoren Sparkassen-Finanzgruppe, Nordwestlotto Schleswig-Holstein, Hansewerk AG, BMW Group und der Medienpartner NDR sind dem SHMF treu geblieben. Daneben gibt es unter anderem 54 Konzertsponsoren, fünf Produktpartner und 46 Mitglieder der Unternehmerinitiative Wirtschaft und Musik.

