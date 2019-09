Kieler Band in Indonesien umjubelt

Kiel

„Musik führt in andere Welten und verbindet die Menschen“, ist Yonatan Pandelaki überzeugt von der Kraft der Musik. Daher gründete der in Indonesien geborene Kieler seine Rock-Band mit Vintage-Einschlag, die Sons & Preachers, mit der Intention „international tätig zu sein.“ Gerade ist er von einer Indonesien-Tour zurückgekommen.

Vom Duo zum Quartett Sons & Preachers

Anfang 2018 standen Pandelaki und Schlagzeuger Volker Starr als Überbleibsel der aufgelösten alten Band zunächst nur als Duo da. Zum Glück kennt man sich mit den Jahren in der Kieler Musikszene. Der in Kiel lebende britische Singer-Songwriter Brendan Lewes nahm in Yonatan Pandelakis „YP Studios“ auf und spielte live mit dem Geschwisterpaar Myriam (Gesang, Keyboards) und Tobias (Gitarre) Lemberger. Bei einem Auftritt im Prinz Willy war Pandelaki von der Harmonie zwischen den beiden nachhaltig beeindruckt und verpflichtete sie für seine Band. Die Chemie stimmte, die Sons & Preachers waren geboren und veröffentlichten recht schnell die Single Just Watch, gefolgt vom Album Blackstone.

Einladung auf die Insel Samosir

Yonatan Pandelaki verlor den Anspruch der Internationalität derweil nicht aus den Augen. „Probehalber absolvierte ich in meinem Heimatland eine Solo-Tour, bei der ich viele Kontakte knüpfen konnte“, erzählt der Sänger, Bassist und Hammond-Organist. So auch zu Henry Manik, einem Organisator des „ Samosir Music International“-Festival (SMI), wunderschön gelegen auf der Insel Samosir am Tobasee, dem größten Kratersee der Erde. Der Einladung als erste deutsche Band auf dem bis zu 20.000 Besucher zählenden Kulturfestival zu spielen, kamen die Sons & Preachers gerne nach – und machten daraus eine zweiwöchige Tour mit vier weiteren Auftritten in Jakarta und auf Bali. „Eine derartige Tour mit all seinen guten und schlechten Seiten hat uns als Band noch weiter zusammengeschweißt“, berichtet Tobias Lemberger.

Zwei Minuten nach Konzertbeginn hörte der Regen auf

Einen Krisenmoment gab es etwa, als es kurz vor dem großen Auftritt auf dem SMI wie aus Eimern regnete. „Ich dachte, es fällt aus“, sagt Yonatan Pandelaki. „Doch nachdem wir zwei Minuten gespielt hatten, hörte es plötzlich wie durch ein Wunder auf“, erzählt Myriam Lemberger, „und die Menschen feierten zu unserer Musik.“ Eigens für die Tour schrieben sie den Song Horas. Das Wort steht in Indonesien für einen Segen. Zudem interpretierten die Sons & Preachers zur Freude der Hörer volkstümliche Lieder der Batak, einer der größten in Indonesien lebenden Volksgruppen.

Viele Eindrücke für die neue Platte 2020

Pandelakis fester Glauben an die verbindende Kraft der Musik wurde eindrucksvoll bestätigt. Damit einher gingen die Emotionen. „Ich hatte zuvor angekündigt zu weinen“, sagt Pandelaki, denn zu den Auftritten kamen neben der in Indonesien lebenden Familie sogar Freunde aus Grundschulzeiten. Tobias Lemberger erinnert sich zudem an „tierisch scharfes Essen, launige (Palm-)Weinabende, Adrenalin im Straßenverkehr und an ein sehr musikalisches Volk.“ All diese Eindrücke möchte die Band in die Songs ihrer neuen Platte fließen lassen, die Anfang 2020 erscheinen soll. Wer die Sons & Preachers vorab noch live erleben möchte, hat dazu am 26. Oktober in der Hansa 48 Gelegenheit. Am Freitag spielen sie vor geladenen Gästen beim „Hinterhof Sommer“ rund um den neue Coworking Space Fleet 7 .

