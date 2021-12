Der Kunstverein Haus 8 in Kiel feiert sein zehnjähriges Bestehen mit der vierteiligen Ausstellungsreihe „Mix I-IV“. Alle Mitglieder wurden eingeladen teilzunehmen. Insgesamt 31 machen mit – acht davon sind in der ersten Schau vertreten, die am 3. Dezember unter dem Titel „Reload“ eröffnet wird.