Kiel

Allgemein gelten für Museumsbesuche Besucherbeschränkungen, Abstandsregeln und Masken, in Städten und Kreisen mit einer Inzidenz über 50 ist eine Vorab-Registrierung notwendig. Bei einer Inzidenz über 100 müssen die Häuser, wie in Hamburg oder auch Flensburg, geschlossen bleiben. Wir haben die Museen im Land um aktualisierte Angaben gebeten und listen hier eine breite Auswahl an Ausstellungen in Orten von A bis Z auf. Tagesaktuelle Änderungen sind dabei nicht auszuschließen: Deshalb empfehlen wir vor dem Besuch einen Blick auf die Webseite – über die dann in der Regel auch eine Registrierung möglich ist.

Ahrensburg

Schloss Ahrensburg: Dauerausstellung „Adelige Wohnkultur in Schleswig-Holstein“, Sa/So 11-17 Uhr, Di-Do 11-17 Uhr, Lübecker Straße 1, Tel. 04102/42510, www.schloss-ahrensburg.de

Albersdorf

Museum für Archäologie und Ökologie Dithmarschen: Dauerausstellung: „Archäologie der Westküste, von den Neandertalern bis in das frühe Mittelalter“, Sa/So 11-17 Uhr, Mi-Fr 11-17 Uhr, Bahnhofstr. 29, Tel. 04835/971974, www.steinzeitpark-dithmarschen.de

Steinzeitpark Dithmarschen: In Originalgröße nachgebautes Steinzeitdorf und Museum, Sa/So 11-17, Di-Fr 11-17 Uhr, Süderstr. 47, Tel. 04835/971097, www.steinzeitpark-dithmarschen.de

Alkersum

Museum Kunst der Westküste: „Sjoerd Knibbeler: In Elements“ (bis 5.9.); „Made on Föhr“, Fotografie aus dem Artist-in-Residence-Programm (bis 13.6.), „Neue Schätze im MKdW“ von Max Liebermann bis Jochen Hein (bis 12.9.), Sa/So 11-16, Di/Mi 11-16, Hauptstr. 1, Tel. 04681/747400, www.mkdw.de

Aumühle

Bismarck-Museum Friedrichsruh: Dauerausstellung „Otto von Bismarck. Leben und Mythos“, Sa-Fr 10-18 Uhr, Am Museum 2, Tel. 04104/9639344, www.bismarck-stiftung.de

Barmstedt

Museum der Grafschaft Rantzau: Daueraustellung „Kulturgeschichte der Grafschaft Rantzau“, Sa/So 14-17 Uhr, Rantzau 13, Tel. 04123/681204, www.museum-grafschaft-rantzau.de

Büdelsdorf

Eisenkunstguss Museum: Dauerausstellung „Gusseisen und Kunstguss sowie ihre kulturgeschichtliche Bedeutung“, Sa/So 12-17 Di-Fr 12-17 Uhr, Ahlmannallee 5, Tel. 04331/31375, www.das-eisen.de

Büsum

Museum am Meer: Sonderausstellung „Fotoausstellung von Büsumer Fotografen“; Dauerausstellung „Fischerei und die Krabbenverarbeitung, Tourismus, Hafengeschichte, Deichbau und Schiffbau in Büsum“, Sa 13-17, So-Fr 11-17 Uhr, Am Fischereihafen 19, Tel. 04834/6734, www.museum-am-meer.de

Busdorf

Wikinger Museum Haithabu: Dauerausstellung „Originalfunde aus der Wikingerzeit, Rekonstruierte Wikinger-Siedlung im historischen Gelände“, Sa/So 9-17, Di-Fr 9-17 Uhr, Am Haddebyer Noor 3, Tel. 04621/813222, www.haithabu.de

Dannewerk

Danevirke Museum & Archäologischer Park: Sonderausstellung „Vom Grenzkonflikt zur Kulturellen Freiheit - 100 Jahre deutsche und dänische Minderheit“,, Dauerausstellung „Unesco-Weltkulturerbe Haithabu-Danewerk, Geschichte des Danewerks vom 5. bis 20. Jh, Dänische Minderheit in Schleswig-Holstein seit 1864“, Sa/So 10-16, Di-Fr 10-16 Uhr, Ochsenweg 5, Tel. 04621/37814, www.danevirkemuseum.de

Eckernförde

Museum: „Dem Himmel so nah“ - Malerei von Volker Altenhof (bis 25.4.), Di-Fr 14.30-17 Uhr, Ostern geschlossen. Rathausmarkt 8, Tel. 04351/712547

Elmshorn

Industriemuseum: „773 Schritte durch die Zeit, Königstraße Elmshorn“ (bis 2.5.), Dauerausstellung: „Geschichte von Leben und Arbeit in der Industriezeit“, Sa 14-17, So 10-17, Di 14-17, Mi 10-17, Do 14-19, Fr 14-17 Uhr, Catharinenstr. 1, Tel. 04121/268870, www.industriemuseum-elmshorn.de

Eutin

Ostholstein-Museum: „67. BBK-Landesschau“ (bis 16. 5.), Dauerausstellung „Eutin zu seiner Blütezeit um 1800“, Di-So/Feiertage 11-17 Uhr, Schloßplatz 1, Tel. 04521/788520, www.oh-museum.de

Schloss: Dauerausstellung: „Adlige Lebenskultur des 18. Jahrhunderts“, Sa/So 10-17, Di-Fr 10-17 Uhr, Schlossplatz 1

Flensburg

Museumsberg und Phänomenta sind derzeit wegen der Infektionslage geschlossen. www.museumsberg-flensburg.de

Geesthacht

Geesthacht-Museum: Dauerausstellung „Stadtgeschichte Geesthachts“, Sa/So 10-16, Di-Fr 10-18, Bergedorfer Str. 28, Tel. 04152/835979, www.geesthacht.de/Bildung-br-Kultur/Geesthacht-Museum-/

Glücksburg (Ostsee)

Stiftung Schloss Glücksburg: Dauerausstellung: „Geschichte Schleswig-Holsteins hautnah erleben in einem privaten herzoglichen Schloss“, Sa/So 12-17, Di-Fr 12-17 Uhr, Schlosshof, Tel. 04631/442330, www.schloss-gluecksburg.de

Grömitz

Haus der Natur Cismar: Daueraustellung „Heimische und exotische Natur mit Deutschlands größter Schnecken- und Muschelausstellung“, Naturmuseum, Sa/So 10-19, Di-Fr 10-19 Uhr, Bäderstr. 26, Tel. 04366/1288, www.hausdernatur.de

Kloster Cismar: Daueraustellung „Mittelalterliche Abtei mit historischer Atmosphäre“, Di-So 10-17 Uhr. Bäderstraße 42, Tel. 04366/888881, www.kloster-cismar.sh

Harrislee

Industriemuseum Kupfermühle: „Wir wurden durchgeschnitten, Kupfermühle 1920“ (bis 31.10.), Dauerausstellung: „Industriegeschichte des Kupfer- und Messingwerkes“, Messinghof 3, Tel. 0461/4077125, www.industriemuseum-kupfermühle.de

Heikendorf

Künstlermuseum: „Monika-Maria Dotzer. Auf dem Rahmen“ (bis 30.5.), „Oskar Kokoschka. Auf Reisen“ (bis 30.5.), Dauerausstellung: „Künstlerinnen und Künstler der Heikendorfer Künstlerkolonie“, Sa 14-17, So 11-17, Do/Fr 14-17 Uhr, Teichtor 9, Tel. 0431/248093, www.kuenstlermuseumheikendorf.eu

Husum

Nordfriesland Museum. Nissenhaus: „Die ersten Husumer Politikerinnen, das erkämpfte Wahlrecht“ (bis 30.5.), Dauerausstellung: „Kunst-, Kultur- und Naturgeschichte Nordfrieslands“, GEWALTIG!Nordsee. Vom Umgang mit Naturkatastrophen (bis 28.11.), Sa-Fr 11-17 Uhr, Herzog-Adolf-Str. 25, Tel. 04841/2545, www.museumsverbund-nordfriesland.de

Ostenfelder Bauernhaus: „Bäuerliche Alltagskultur erleben“, Sa/So 14-17, Di-Fr 14-17 Uhr, Nordhusumer Str. 13, Tel. 04841/2545, www.museumsverbund-nordfriesland.de

Schloss vor Husum: „Dietmar Büttner Zwischenbereiche, Grafiken und Bildobjekte 1960 bis 2015“ (bis 30.5.), Dauerausstellung: „Geschichte um das Schloss vor Husum und seine Bewohnerinnen und Bewohner, Pole-Poppenspäler-Museum“, Sa/So 11-17, Di-Fr 11-17 Uhr, König-Friedrich V.-Allee, Tel. 04841/2545, www.museumsverbund-nordfriesland.de

Husum

Theodor-Storm-Haus: Sonderausstellung „Storm-Gedichte, die wir lieben. Mit Kaltnadelradierungen von Claudia Berg“; Dauerausstellung „Leben und Werk Theodor Storms“, Sa 11-17, So, Di-Fr 14-17 Uhr, Wasserreihe 31, Tel. 04841/8038630, www.storm-gesellschaft.de

Weihnachtshaus: „Wenn der Christbaum Mode trägt - Traumwelten aus Glas“, „Das schönste Spielzeug der Welt - Miniaturspielzeug aus dem Erzgebirge“, „Historischer Christbaumschmuck, Installation einer historischen Glasbläserwerstatt, Figurenwelt aus dem Weihnachtsland Erzgebirge, Sa/So, Di-Fr 11- 17 Uhr, Westerende 46, Tel. 04841/6685908, das.weihnachtshaus.info

Itzehoe

Wenzel-Hablik-Museum: „Mustergültig kleinkariert. Anke Müffelmann - Keramische Objekte und Gewebebilder“ (bis 20.6.), Dauerausstellung „Das Künstlerpaar Wenzel Hablik und Elisabeth Hablik-Lindemann“, Sa 14-17, So/Ostermo 11-17, Di-Fr 14-17 Uhr, Reichenstr. 21, Tel. 04821/8886020, www.wenzel-hablik.de

Kampen (Sylt)

Naturpfad Vogelkoje Kampen: Dauerausstellung: „Sylter Kulturgeschichte. Vogelkoje und Naturschutzgebiet“, Sa/So 11-16, Di-Fr 10-16 Uhr, Lister Str. 100, Tel. 04651/871077, www.soelring-museen.de

Kiel

Computermuseum: Technische Wunder der Computerpioniere, Sa-Ostermontag 14-18 Uhr, Eichenbergskamp 8, Tel. 0431/2101741

Flandernbunker: „Junge Eingriffe in alte und neue Geschichte“ (bis 20.12.); „Erinnerungen an ,Kilian’“ (bis 20.12.), „War mein Opa Nazi?“ 10 Künstler zeigen ihre ganz persönlichen Antworten (bis 18.4.); „Konfliktlandschaften“ (bis 18.4.); „Sprechblasen für die Menschlichkeit“ (bis 31.5.); „Bunker - Bomben - Menschen“ (bis 20.12.)., So/Ostermontag 11-17, Di-Fr 11-15 Uhr, Kiellinie 249, Tel. 0431/260609, www.mahnmalkilian.de

Geologisches und Mineralogisches Museum: „Lehr- und Schausammlung mit einer Vielfalt an Kristallen, Mineralien, Gesteinen und Fossilien“, So 12-16 Uhr, Ludewig-Meyn-Straße 12, Tel. 0431/8802693, www.ifg.uni-kiel.de/de/einrichtungen/museum

Kiel

Hans-Kock-Stiftung: Skulpturen, Sa/So 10-16, Ostermontag 10-16 Uhr, Di-Fr 10-16 Uhr, Seekamper Weg 10, Tel. 0431/38008888, www.hans-kock-stiftung.de

Kunsthalle: Sonderausstellung „Zauber der Wirklichkeit. Der Maler Albert Aereboe“ (bis 5.9.),„Streifzüge durch die Sammlung - von Expressionismus bis Liebe“, Di-So 10-18, Mi 10-20 Uhr, Düsternbrooker Weg 1, Tel. 0431/8805756, www.kunsthalle-kiel.de

Maschinenmuseum Kiel-Wik: Dauerausstellung: „Menschen, Maschinen und Motoren, Objekte der Kieler Industriegeschichte“, Di-Fr 10-16 Uhr, Am Kiel-Kanal, Tel. 0431/580309, www.maschinenmuseum-kiel-wik.de

Medizin- u. Pharmaziehistorische Sammlung: Sonderausstellung „Femal Remains“; Dauerausstellung Historische Apotheke, Pathologie, So 14-18, Fr 10-13 Uhr, Brunswiker Str. 2, Tel. 0431/8805721, www.med-hist.uni-kiel.de

Kiel

Schifffahrtsmuseum: „Marine, Werften, Segelsport - die Geschichte der Hafenstadt Kiel“, Di-So 10-18 Uhr, Wall 65, Tel. 0431/9013428, www.kiel-museum.de

Stadtgalerie: „Peter Nagel“, 60 Jahre Malerei und Gäste (bis 30.5.), Sa/So 11-17 Uhr, Di/Mi/Fr 10-17 Uhr, Do 10-19 Uhr, Andreas-Gayk-Str. 31, Tel. 0431/9013400, www.kiel.de/de/kultur_freizeit/stadtgalerie/

Peter Nagels „Kunstbetrachtung“, 2019/20 noch ohne die heutigen Corona-Abstandsregeln entstanden, ist in der Stadtgalerie Kiel derzeit nur mit Maske zu betrachten Quelle: Konrad Bockemühl

Stadtmuseum Warleberger Hof: „Malerei in Kiel um 1900 unter dem Einfluss des Impressionismus“ (bis 16.5),„Die 70er Jahre - Zeit der Ernüchterung“ (bis 30.5.), Dauerausstellung „Stadtgeschichtliche Ausstellung im Gewölbekeller“, Di-So 10-18 Uhr, Dänische Str. 19, Tel. 0431/9013425, www.kiel-museum.de

Zoologisches Museum: Wale in Schleswig-Holstein, Ozean der Zukunft, Einzigartige Objeke aus der Tiefsee, Di-So 12-16 Uhr, Hegewischstr. 2, Tel. 0431/8805170; www.zoologisches-museum.uni-kiel.de

Laboe

Marine-Ehrenmal und Technisches Museum U 995: Dauerausstellung „Deutsche Marinegeschichte und Gedanken an die auf See Gebliebenen aller Nationen“, Di-So 10-16 Uhr, Strandstraße 92, Tel. 04343/49484962, https://deutscher-marinebund.de/marine-ehrenmal-u-995/marine-ehrenmal/

Langballig

Landschaftsmuseum Angeln / Unewatt: „Zwischen Arbeit und Zierde - Die Schürze in Geschichte und Gegenwart“ (bis 31.10.), Dauerausstellung: „Fünf Museumsinseln“, Fr/Sa/So 10-17 Uhr, Unewatter Str. 1a, Tel. 04636/1021, www.museum-unewatt.de

Lübeck

Europäisches Hansemuseum: „Eine faszinierende Reise durch 800 Jahre Hansegeschichte“, „Tatort Gerresheim“, Dauerausstellung: „Leben und Werk Günter Grass“, Di-So10-18 Uhr, An der Untertrave 1, Tel. 0451/8090990, www.hansemuseum.eu

Günter-Grass-Haus: Fotografien von Orhan Pamuk - „Balkon“ und „Orange“ (bis 31.5.), „Das Ungenaue genau treffen“, „Insel Blechtrommel, ein Literaturerlebnis“), Di-So 10-17 Uhr, Glockengießerstr. 21, Tel. 0451/122-4230, www.die-luebecker-museen.de

Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk: „Not macht erfinderisch - zivile Notgegenstände aus Militärmaterialien“ (bis 30.5.), Dauerausstellungen: „Kindheitsträume“, „Leben und Arbeiten in Herrenwyk“, „Ich erinnere mich nur an Tränen und Trauer...“, „Museumskirche und ehem. Klosterkirche des Franziskanerklosters“, „Damit was bleibt von Flender....“, „Industriegeschichte des Kupfer- und Messingwerkes“, „Adelige Lebenskultur des 18. Jahrhunderts und Beziehungen zu anderen europäischen Herrscherhäusern“. Sa/So 10-17 Uhr, Fr 14-17 Uhr, Kokerstr. 1-3, Tel. 0451/1224195, www.die-luebecker-museen.de

Katarinenkirche: „Museumskirche und ehem. Klosterkirche des Franziskanerklosters“, Di-So 12-16 Uhr, Königstr., Ecke Glockengießerstr., Tel. 0451/1224137, www.die-luebecker-museen.de

Lübeck

Kunsthalle St. Annen: „Sex und Vorurteil“ (bis 29.8.), Jahresschau Lübecker Künstlerinnen und Künstler“ (bis 18.4.), Dauerausstellung: „Zeitgenössische Kunst“, „Geheimnis Mittelalter, norddeutsche Schnitzaltäre, Das Innere des Lübecker Weltkulturerbes“, Di-So, Ostermo. 10-17 Uhr, St.-Annen-Str. 15, Tel. 0451/1224137, www.die-luebecker-museen.de

Museum Behnhaus Drägerhaus: „Angst kommt vor dem Schrei“ (bis 27.6.), „Buddenbrooks im Behnhaus“, „Von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch“, Di-So 10-17 Uhr, Königstr. 9-11, Tel. 0451/1224148, www.die-luebecker-museen.de

Museum Holstentor: „Die Macht des Handels“, Di-So 10-17 Uhr, Holstentorplatz, www.die-luebecker-museen.de

Museum für Natur und Umwelt: „Faszination Kulturlandschaft, das Dummersdorfer Ufer“ (bis 31.10.), Dauerausstellung: „Pottwal“, „Von Flüssen und Meer“, „Natur vor der Tür“, „Steine erzählen“, Sa/So 10-17 Uhr, Di-Do 9-17 Uhr, Musterbahn 8, Tel. 0451/1224122, www.die-luebecker-museen.de

Seebadmuseum Travemünde: „Über 200 Jahre Seebadgeschichte Travemündes“, Di-So11-17 Uhr, Torstr. 1, Tel. 04502/9998094, www.heimatverein-travemuende.de

Lütjenburg

Eiszeitmuseum: Dauerausstellung: „Fragen rund um das Thema Eiszeit in Schleswig-Holstein“, Di-So 11-17 Uhr, Nienthal 7, Tel. 04381/415210, www.eiszeitmuseum.de

Turmhügelburg: Dauerausstellung „Rekonstruktion und Bau einer mittelalterlichen Turmhügelburg“, Di-So 11-17 Uhr, Nienthal, Tel. 0162/4238167, www.turmhuegelburg.de

Molfsee

Freilichtmuseum: Dauerausstellung „Alltags- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins, 100JahrHaus“, 70 historische Gebäude, Hofanlagen und Mühlen. Di-So 9-18 Uhr, Hamburger Landstr. 97, Tel. 0431/65966-0, www.freilichtmuseum-sh.de

Neukirchen

Nolde-Stiftung Seebüll: „65. Jahresausstellung Emil Nolde“ (bis 31.10.), Mo-So 10-18 Uhr, Seebüll 31, www.nolde-stiftung.de

Neumünster

Gerisch-Stiftung: „Eberhard Oertel“ in der Remise (bis 2.5.), Dauerausstellung „Zeitgenössische Kunst“, Sa/So 11-18, Mi-Fr 11-17 Uhr, Brachenfelder Str. 69, Tel. 04321/555120, www.gerisch-stiftung.de

Museum Tuch + Technik: „Achtung Hochspannung. Experimente und Entdeckungen vom Blitz zum Motor“ (bis 9.5.), 2000 Jahre Stadtgeschichte, Geschichte der Spinner, Weber, Tuchmacher, Sa/So 10-17, Di/Mi/Fr 9-17 Uhr, Kleinflecken 1, Tel. 04321/559580, www.tuch-und-technik.de

Neustadt in Holstein

zeiTTor - Museum der Stadt Neustadt in Holstein: Sonderausstellung „Steinausstellung Gemeinsam statt einsam“ (bis 9.5.); Dauerausstellung „Mitmach-Museum mit den Themen Ur- und Frühgeschichte von Ostholstein, Stadtgeschichte“, Sa 10.30-17, So/Ostermontag 14-17, Di-Fr 10.30-17 Uhr, Haakengraben 2-6, Tel. 04561/619305, www.zeittor-neustadt.de

Pinneberg

Pinneberg Museum wegen der Infektionslage derzeit geschlossen. www.pinnebergmusuem.de

Plön

Museum des Kreises Plön: „Heimat Highlights. Ausstellung zum 50jährigen Jubiläum der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde im Kreis Plön.“ (bis 6.6.), Dauerausstellung „Kulturgeschichte des Kreises Plön“, Di-So 14-17 Uhr, Johannisstraße 1, Tel. 04522/744391, www.kreismuseum-ploen.de

Ratzeburg

Ernst-Barlach-Museum Ratzeburg: „Barlach Reloaded“, Di-So 11-18 Uhr, Barlachstrasse 3, Tel. 04103/918291, www.ernst-barlach-gesellschaft.

Reinfeld (Holstein)

Heimatmuseum Reinfeld: Dauerausstellung: „Stadtgeschichte, Gemäldesammlung, Matthias-Claudius“, So 10-12 Uhr, Neuer Garten 9, Tel. 04533/2073457, www.reinfeld.de

Rendsburg

Jüdisches Museum: „Gerettet, aber nicht befreit“ (bis 20.6.), Dauerausstellung „Geschichte der Juden in Schleswig-Holstein, jüdische Religion und Identität in der ältesten Synagoge Schleswig-Holsteins“, Di-So 12-17 Uhr, Prinzessinstr. 7-8, Tel. 04331-440 430, www.jmrd.de

Museen im Kulturzentrum: „Thomas Schulz“ (bis 30.5.), Dauerausstellung „Stadt- und Kulturgeschichte Rendsburgs“, Sa/So 10-17 Uhr, Di-Fr 10-18 Uhr, Arsenalstr. 2-10, Tel. 04331/331336, www.museen-rendsburg.de

Sankt Peter-Ording

Museum der Landschaft Eiderstedt: „Landschaftsentwicklung und Kulturgeschichte der Halbinsel Eiderstedt“, Di-So 12-16 Uhr, Olsdorfer Str. 6, Tel. 04863/1226, www.museum-landschaft-eiderstedt.de

Schleswig

Landesmuseen Schloss Gottorf: „Moderne und Idyll“ Impressionismus in Deutschland (bis 31.10.), Dauerausstellung „Sammlung Horn: Kunst des Expressionismus“, „Kunst- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins“, Sa/So 10-17 Uhr, Di-Fr 10-16 Uhr, Museumsinsel, Tel. 04621/813-222, www.schloss-gottorf.de

Stadtmuseum: „Jan Banning, Retrospektive“ (bis 18.4.), Dauerausstellung: „Stadtgeschichte und Teddy Bär Haus“, Di-So 11-17 Uhr, Friedrichstr. 9-11, Tel. 04621/9368-20, www.stadtmuseum-schleswig.de

Schönberg

Museumsbahnhof Schönberger Strand: „Betrieb historischer Eisenbahnen und Straßenbahnen, Fahrzeugschau und Ausstellungen am Bahnhof Schönberger Strand“, Sa/So, Mi/Do 11-17 Uhr, Am Schierbek 1, Tel. 04344/2323, www.vvm-museumsbahn.de

Probstei-Museum: „Theodor Möller (1873-1953) – Fiefbergen im Jahr 1939“ (bis 28.11.), Dauerausstellung „Ländlicher Kulturraum Probstei“, Sa/So/Ostermo 14-17 Uhr, Ostseestr. 8-10, Tel. 04344/3174, www.probstei-museum.de

Stolpe

Urzeithof: Dauerausstellung „Eine Zeitreise durch die Erdgeschichte“, Mi-So 14-18 Uhr, Am Pfeifenkopf 9, Tel. 04326/6119977, www.urzeithof.de

Sylt

Altfriesisches Haus seit 1640: Dauerausstellung: „Sylter Wohnkultur des 17/18. Jahrhunderts“, Sa/So 11-17, Di-Fr 10-17 Uhr, Am Kliff 13, Tel. 04651/31101, www.soelring-museen.de

Sylt Museum: „Der Zauber Nordfrieslands“ (bis 31.10.), Dauerausstellung: „Sylter Kunst- und Kulturgeschichte, Ur- und Frühgeschichte der Insel Sylt“, Sa/So 11-17, Di-Fr 10-17 Uhr, Am Kliff 19, Tel. 04651/31669, www.soelring-museen.de

Tetenbüll

Haus Peters: Historischer Kaufmannsladen von 1820, Sa/So 11-18, Di-Fr 11-18 Uhr, Dörpstraat 16, Tel. 04862/681, https://hauspeters.info

Wyk auf Föhr

Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-Museum: „Möwen, Müll und Meerjungfrauen“ (bis 25.4.), „Dauerausstellung „Insel Geschichte und Kultur“, Di-So 10-17 Uhr, Rebbelstieg 34, Tel. 04681/2571, www.friesen-museum.de