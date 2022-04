„Zucker“ vom Theater Augenblicke in Kiel-Wik uraufgeführt

Viel Beifall gab es am 5. April für die Uraufführung von „Zucker“, einen musikalischen Abend mit Chansons von Georg Kreisler, präsentiert vom Theater Augenblicke in neuer Spielstätte im Atelierhaus im Anscharpark. In dem Ein-Personen-Stück von Tino Jacobs glänzte Co-Autor Eggert Harms.