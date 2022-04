Kiel

Gepackt haben sie gleich am ersten Tag. Der Schwiegervater hatte morgens angerufen: „Es ist Krieg.“ Da war Julia Savchenko gerade dabei, sich fertigzumachen für den Arbeitstag im Kiewer Ballett. Stattdessen haben die Tänzerin und ihr Mann dann am 24. Februar ein paar Klamotten zusammen geworfen, die Katze „Schneeball“ geschnappt und sind losgefahren Richtung Westen: „Das hat keine Stunde gedauert.“

Julia Savchenko sitzt in der Ballettgarderobe im Opernhaus, Haare, Schminke, Nägel perfekt, der Rest ist Loose-fit, wie in den Probenpausen üblich. Die Vormittagsprobe ist geschafft, Tag vier im Ballett Kiel für die Ballerina aus Kiew, die die Ukraine wegen Putins Krieg verlassen hat. Am 21. März sind sie in Kiel angekommen; schon unterwegs hat sie verschiedene Ballettcompagnien in Europa kontaktiert, Arbeit gesucht. In Kiel hat es geklappt, Verletzungsvertretung erstmal für drei Monate. Eine Verschnaufpause.

In Kiew hat sie zuletzt im „Nussknacker“ getanzt

„Ich lerne gerade die Schrittfolgen für Othello 2.0“, erzählt Julia Savchenko. Bis sie auf die Bühne kann, wird es noch ein Weilchen dauern – „aber das macht nichts, das Üben lenkt ab.“ Ist ein Stückchen Alltag. Zu Hause am Ballett Kiew hat sie zuletzt Tschaikowskys „Nussknacker“ getanzt: „Ich war gerade von einer Ukraine-Tournee zurück – durch all die kleineren Städte, die jetzt zerstört sind.“

Geredet hatten sie schon länger zu Hause, über Putin und die brutalen Anwürfe gegen die Ukraine im Vorfeld des Krieges. „Das war echt heftig, ohne jeden Respekt für unsere Nationalität“, sagt die Tänzerin, „aber es war auch überraschend zu erfahren, wie Putin über uns dachte.“ Die Eltern taten es zunächst ab: „Es wird keinen Krieg geben.“ Und als er dann da war, erschien es vor allem den Älteren gefährlicher, zu gehen als zu bleiben.

„Keiner wollte weg“, sagt Julia, „als die Raketen am Himmel auftauchten, dachten immer noch alle: Das ist ein superschlechter Witz.“ Sie und ihr Mann aber hatten sich entschieden: „Wenn der Krieg kommt, gehen wir.“

Auf Umwegen ging es nach Lwiw im Westen der Ukraine

Es hat Tage gedauert, bis sie in Lwiw (Lemberg) ankamen; mehrfach mussten sie auf der Fahrt die Richtung wechseln, sich weiter südlich vortasten, weil von irgendwo Geschützdonner kam, Angriffe gemeldet wurden. Von Freunden und der Familie in Kiew hörten sie derweil, dass sie tagelang Haus oder Wohnung nicht verlassen konnten, die Angriffe im Metrotunnel überstanden hatten.

In Lwiw halfen sie einige Tage in der Flüchtlingsversorgung; und für Freunde und Verwandte sondierten sie laufend Durchfahrtswege und Orte. „Mittlerweile ist es sicherer“, sagt sie, „die Verteilung funktioniert jetzt auch. Und die Leute sind optimistisch, was die Lage angeht.“ Julias Mutter und Großmutter sind mittlerweile in Polen angekommen. Vom Vater, der in einem Walddorf ausharrt, hat sie gehört: „Du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich es in der Stadt aussieht.“

Hinter der Grenze fühlte sich die Tänzerin in einer Parallelwelt

Eigentlich, das sagt sie auch, hatten sie höchstens mit ein paar Tagen gerechnet, bis der Spuk vorbei wäre. „Wir haben auch hauptsächlich Homewear und Toilettensachen eingepackt – eher wie für ein langes Wochenende.“ Ziemlich schnell war den beiden dann klar, dass sie nicht nur in den Westen der Ukraine, sondern weiter über die Grenze fahren würden. „Irgendwann erschien es mir besser, wenn ich versuche, weiter zu arbeiten und Geld zu verdienen, damit ich die Familie unterstützen kann“, erzählt die 28-Jährige. „In Kiew geht ja nichts mehr. Das Theater hat ja sofort zugemacht.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich haben sie gezweifelt, ob es richtig war, zu gehen. Die Familie zurückzulassen. „Aber“, sagt sie, „ich glaube, ein Richtig oder Falsch gibt es gerade nicht.“ Vor allem ist sie dankbar, in Kiel zu sein. Weg vom Krieg. Auch eine Wohnung hat das Paar schon gefunden. „Kiel finde ich cute“, sagt sie. Viel kleiner als die Millionenstadt Kiew, aber dafür gibt es hier Meer und Möwen.

Als sie am 5. März nach 25 Stunden Fahrt nonstop hinter Uschgorod die Grenze nach Ungarn passierten, war das wie die Ankunft in einer Parallelwelt. „Da war eine Party in dem Hotel“, erzählt sie. „Es war festlich, Lachen und Musik. Das haben wir erst mal überhaupt nicht begriffen ...“