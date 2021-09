Kiel

Seine gute Laune hat ihn fast nie verlassen. Wer ihm auf dem Markt auf dem Exer begegnete, im vergangenen Herbst bei der Ausstellungseröffnung in der Galerie 90 Grad oder im Juli noch auf dem Sommerfest der Gerisch-Stiftung – der sah Ulrich Behl nicht unbedingt an, dass er lange schon schwer krank war, sich zwischen Kraft raubenden Therapien den Alltag zurückholte – und in bewundernswert rastlosem Stoizismus seiner Schaffenslust folgte. Jetzt, kurz vor seinem 82. Geburtstag am 22. September, ist der Künstler, der in Kiel überall Spuren hinterlassen hat, im Tod zur Ruhe gekommen.

Sein Schwimmobjekt gehört zu Kiel

Dabei hat der 1939 in Arnswalde (Choszczno) Geborene mit Kiel zunächst gefremdelt. 1971, kam er aus der Kindheitsstadt Hannover als Dozent an die Pädagogische Hochschule, übernahm 1981 an der Volkshochschule die Leitung des Fachbereichs Kunst. Und es gab die Familie mit seiner damaligen Ehefrau, der Lyrikerin Ilse Behl, und zwei Töchtern. In den letzten Jahren übrigens hatte es der Fußballfan Behl schwer, sich zu entscheiden – zwischen der alten Liebe Hannover 96 und Holstein Kiel.

Künstler und Kunstvermittler: Ulrich Behl 2018 in Eckernförde: Strukturen und Lichtreflexe waren eines seiner großen Themen. Quelle: Marco Ehrhardt

Seine Kunst, zu er stets einen spielerisch-neugierigen Zugang pflegte, hat Uli Behl buchstäblich auf der Straße gefunden. In den Rissen im Asphalt, einer Unebenheit oder den Lichterscheinungen, die auf fast allen seinen Bildern tanzen. Beeinflusst von der Gruppe Zero und der holländischen Gruppe Nul um Jan Schoonhoven, deren Faszination für Papier und Licht sich in Behls Werken fortsetzt. In leichten Papierobjekten, aber auch auf den treibenden Tetraedern auf dem Kleinen Kiel. Seit 1987 prägt das 27-teilige Schwimmobjekt die Innenstadt.

Ulrich Behl blieb ein rastlos Schaffender

Bei aller Begeisterung für neue Materialien wie Metall, für Objekte und Malerei ist das Zeichnen stets sein Metier geblieben. Auch, als er sich als Student bei dem Bauhaus-Künstler Kurt Schwerdtfeger an der Pädagogischen Hochschule Alfeld der abstrakten Form zuwandte. „Ich bin selbst überrascht von der Vielfalt …“, hat er 2019 in der Stadtgalerie gesagt, die ihm zum 80. Geburtstag im Foyer eine Ausstellung widmete. Und: „Na, das ist wohl meine Entwicklung.“ Schnoddrig und mit dieser typischen Mischung aus Understatement und Selbstbewusstsein.

Ulrich Behl ist Kieler Kulturpreisträger 2016, Landesschaupreisträger, er war Ehrengast der Villa Massimo (1997). „Ich mache einfach weiter“, auch das hat er in dem Gespräch zum 80. gesagt. Da war er langsam dabei, seinen Nachlass zu ordnen – und hatte gleichzeitig immer noch die Lust am Ausprobieren. Neues für die aktuelle Ausstellung der Galerie 90 Grad, die er mit vier Kollegen betrieb, hat er nicht mehr schaffen können – aber die 1969 entstandenen Materialbilder, die dort zu sehen sind, die hat er noch selbst ausgesucht.