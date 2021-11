Kiel

Wenn ihm in der Zeitung etwas besonders auffiel, dann rief er einfach in der Redaktion an. Das konnte ein Rechercheversäumnis sein, ein Artikel, der ihm gefallen hatte, oder einer, über den es sich zu reden lohnte – oder auch zu streiten. Kurt Denzer hat alles mit Neugier und Akribie verfolgt.

Seine Neugier auf die Welt und wie sie läuft, sie gilt auch für die Filme des 1939 in Berlin Geborenen, der als Schüler in Detmold 1956 die ersten Meriten für sein Filmschaffen einsammelte – den ersten Preis des Lippischen Amateur-Film-Club-Wettbewerbs für einen Kurzfilm. „Film ist mir quasi in die Wiege gelegt“, sagte Denzer einmal im Gespräch mit den Kieler Nachrichten und meinte damit seinen Vater: Der drehte schon in den 30er Jahren Schmalfilme und begeisterte Sohn Kurt früh für die Filmkunst von Hitchcock oder Clouzot. 2016 war das, anlässlich Denzers 60-jährigen Leinwandjubiläums.

Über Kameraeinstellung konnte er stundenlang streiten

Der Filmemacher hat Experimentalkino gemacht wie den witzigen Stummfilm „B-JJ459“ (1964), geschichtliche Dokumentar- und Lehrfilme über Haithabu oder den Einbaum. 2000 entstand „Wasser, Wolken, Wissenschaft“ über das Leben auf dem Campus – und schon 1965 zum 300. Universitätsjubiläum die respektlose Satire „Floret Academia“, Beispiel für Denzers scharfe Zunge, bohrende Nachfragen und kritischen Geist.

Stundenlang konnte man mit ihm über Kameraeinstellung und Kohärenz in der Erzählung streiten. Denn gleich nach dem Filmemachen kam bei Denzer die Filmvermittlung – vermutlich auch, weil er nach dem Abitur erst mal „was Solides“ lernte, auf Lehramt studierte und zunächst Lehrer in Neumünster wurde. Eine Filmhochschule gab es damals in der Bundesrepublik noch nicht.

Das Ärchäologie-Filmfest „Cinarchea“ blieb ihm wichtig

Ohne den umtriebigen und beharrlichen Filmemacher wäre Schleswig-Holsteins Filmlandschaft vermutlich ärmer. Kurt Denzer, der über Filmtheorie promovierte, gehört zu den Initiatoren der Kulturellen Filmförderung, er baute die LAG Jugend und Film auf und prägte die AG Film im Studentenwerk der Kieler Uni (1988 bis 2004). Immer nach der Devise: „Wer Filme machen will, muss vor allem welche schauen.“ 1993 initiierte er das Archäologie-Filmfestival „Cinarchea“, das ihm auch nach dem Ausklang 2010 wichtig blieb. Bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck war er regelmäßiger Gast mit vollem Programm.

Dort konnte man ihn auch vor wenigen Tagen noch treffen. Müde geworden, auch nach einem Krankheitseinbruch 2020 – aber immer noch mit Lust auf das Kino und sein Medium. Wenige Tage nach dem Festival ist Kurt Denzer mit 82 Jahren eingeschlafen. „Seine Lebensenergie, die in den letzten Jahren arg strapaziert wurde, war verbraucht“ – so hat es seine Frau Stefanie Denzer-Fürst gesagt.