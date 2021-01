Kiel/Greifswald

Stina Kurzhöfer wurde gemeinsam mit Achim Kirsch ( Windeby) mit 2000 Euro ausgezeichnet für eine „multimediale, performative Installation mit zwölf Beamern, Saugrobotern und Animationen, die eine virtuelle Tanzchoreografie erlebbar machen“. Ähnliche Projekte des mit dem Muthesius-Preis 2018 bedachten Duos waren bereits in der Kunsthalle zu Kiel und im Eutiner Schloss zu erleben. Kirsch (Jahrgang 1973) hat an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert, Kurzhöfer, 1980 geboren, ist Fotografin und Master-Absolventin der Muthesius-Kunsthochschule.

Ein Bild aus geschichteten Bildern

Ein Sonderpreis der Jury (1000 Euro) wurde der Kieler Fotodesignerin und Muthesius-Absolventin Lisa Hoffmann (Jahrgang 1989) zuerkannt. Ihre Arbeit „Covid 19 Woche 0-VI“ ist ein siebenteiliger „Archival Pigment Print“: Jedes Bild besteht aus mehreren hundert übereinander geschichteten Bildern, die in der jeweiligen Woche in Medien weltweit veröffentlicht wurden. Die 1989 geborene Künstlerin sucht mit ihrer Arbeit „nach neuen künstlerischen Dokumentarpraktiken, die zu einer Re-Aktivierung der sinnlich ästhetischen Wahrnehmung führen“. Weitere Preisträger des Wettbewerbs sind Bernd Engler ( Ückeritz/Demmin) sowie Shirin Goldstein und Marc Wiesel ( Schwerin/ Wismar).

In den Beiträgen überwiegt die Hoffnung

Die Initiatorin des Wettbewerbs, Nordkirchen-Studienleiterin Anna Luise Klafs (www.kulturhimmel.de), freute sich nicht nur darüber, dass 60 Künstler Zeichnungen, Gemälde, Installationen, Videos und Audiofiles eingereicht hatten, sie bilanzierte auch: „Bei den meisten Beiträgen überwiegt die Hoffnung. Viele spielen mit den Polaritäten, die dieses Krise mit sich bringt – etwa Schutz und Abgrenzung, Nähe und Distanz, Hilfslosigkeit und Kreativität“. Für den Greifswalder Bischof Tilman Jeremias „haben die Einsendungen uns als Jury gezeigt, wie wichtig Kunst ist, um aus der Erstarrung herauszufinden“. Im Februar will die Nordkirche einen Zusammenschnitt aller Einsendungen auf Youtube veröffentlichen. Die Kunstwerke sollen zudem ab Sommer in verschiedenen Kirchen ausgestellt werden.