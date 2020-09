Schleswig

Corona hatte die Euphorie nach den guten Besucherzahlen des Jahres 2019 und einem vielversprechenden Start im Januar/Februar kräftig ausgebremst. Alle sieben Museen der Stiftung mussten bis zum 19. Mai schließen, alle besucherstarken Märkte auf Gottorf wie im Freilichtmuseum Molfsee mussten abgesagt werden.

250.000 statt erhoffter 500.000 Besucher

Und nun rechnet der kaufmännische Geschäftsführer der Stiftung Landesmuseen, Guido Wendt, dieses Jahr in seiner vorsichtigen Prognose mit insgesamt rund 250.000 Besuchern. Immerhin: Trotz aller Beschränkungen durch die Pandemie wurden im Juli auf der Gottorfer Schlossinsel mit insgesamt 15.700 rund 33 Prozent mehr Besucher gezählt, als im Vorjahr. Viel Zuspruch hat auch das Wikingermuseum Haithabu, wo man die Besucherströme auch dank eines elektronischen Reservierungssystems und fester Zeitfenster geschickt kanalisieren konnte.

Drinnen und draußen eine beliebte Kombination

Hier wie auf der Gottorfer Schlossinsel, aber auch in Molfsee hätten die Besucher die Kombination von drinnen und draußen geschätzt. Und es habe sich als richtig erwiesen, das Ausstellungsprogramm wie geplant, wenn auch ohne glanzvolle Eröffnungen, zu realisieren, bilanzierte Stiftungsdirektor Claus von Carnap-Bornheim gestern. Man habe sich schnell den neuen Rahmenbedingungen anpassen können.

Schulklassen kommen langsam wieder

Das war, etwa mit Blick auf das Jüdische Museum Rendsburg nicht leicht, wo die Besuche von Schulklassen zunächst völlig wegfielen. Die Ausstellung „Gerettet, aber nicht befreit“ wurde um sechs Monate verlängert – und langsam kommen die Klassen wieder. Insgesamt sei man nach dem anfänglichen Schock mittlerweile zuversichtlich, dass sich das Museumsleben, auch mit Blick auf den blühenden Inlandstourismus, weiter stabilisiert.

"Riesen-Sprung" bei der Digitalisierung

So sprach Guido Wendt gestern von „ein bisschen Pandemie-Normalität“, einem gewissen Optimismus, mit dem man auch schon ins nächste Jahr blicke. Schließlich habe man bereits im Februar einen guten Riecher gehabt, als sich die Corona-Meldungen aus China verdichteten: Frühzeitig wurden da Laptops angeschafft, so dass ab Mitte März von den rund 200 Mitarbeitern der Stiftung rund 150 nahtlos im Homeoffice weiter arbeiten konnten. Der „Riesen-Sprung im Bereich der Digitalisierung“ haben sich nicht nur in internen Abläufen ausgewirkt, sondern sei auch in digitalen Rundgängen durchs Jüdische Museen oder den Gottorfer Globus wie durch virtuelle Führungen zu erleben.

1,6 Millionen Euro weniger als geplant

Aber die gravierenden Spuren, die Corona hinterlasse, seien „nicht aus der Portokasse zu bereinigen“. Wenn Wendt für 2020 mit 250.000 statt erhoffter 500.000 Besuchern in den sieben Museen der Stiftung rechnet, bedeutet das ein schmerzhaftes Weniger an Erlösen. Dem stehen deutliche Mehrkosten im Bereich Reinigung/Desinfektion gegenüber. Das absehbare 1,6 Millionen-Euro-Minus 2020 gleicht zur Hälfte das Land über seine Corona-Ersthilfe aus, rund 800.000 Euro spart die Stiftung in diesem Jahr ein, indem frei gewordene Stellen zunächst nicht nachbesetzt wurden.

2021 werden die Stellen wieder besetzt

Für das neue Jahr, stellt Wendt aber auch klar, sei unstrittig, dass die Stellen wieder besetzt werden müssten. Nicht zuletzt sei das auch zur Umsetzung des Masterplanes für die Schlossinsel notwendig, der die Landesmuseen bis 2027 zukunftsfähig machen soll. Das neue Ausstellungs- und Eingangsgebäude im Freilichtmuseum Molfsee wird nun zwar erst rund acht Wochen später als geplant, am 15. Januar, öffnen, dann aber sicher einen großen Schub für das Museum für Volkskunde bringen – wo man 2021 gern auch wieder auf die besucherträchtigen Märkte setzen würde.

Weiter Maskenpflicht in allen Museen

Doch zunächst ist weiter Vorsicht geboten: Die Maskenpflicht, stellt Wendt klar, gelte weiter, bald auch in nicht öffentlichen Bereichen. Besucher-Adressen werden weiterhin aufgenommen, vielleicht bald auch auf elektronischem Wege. Für Molfsee arbeite man an einem Online-Buchungssystem, um Schlangen zu vermeiden... Auch wenn sich vieles stabilisiert hat, ist man noch nicht überm Berg. Und die Fensterputzer müssen im neuen Jahr auch wieder anrücken – ein zweites Jahr lassen sich diese Kosten, immerhin rund 50.000 Euro, sichtbar nicht einsparen...

