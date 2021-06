Kiel

Da Live-Konzerte ja noch immer auf sich warten lassen, muss der Genuss vorläufig aus der Konserve kommen. Nur eine Ersatzdroge für den darbenden Musikfreund, sicher.

Echte Perle: Aretha Franklin singt im WDR-Studio

Aber aus den Mediatheken lassen sich zum Glück immer wieder echte Perlen fischen. Wie momentan aus jener der ARD, denn dort schlummert ein Juwel in Schwarz-Weiß. Ein mitreißendes, exklusives Konzert, das die unangefochtene "Queen of Soul" 1968 während ihrer ersten Europatournee im Studio L des WDR in der Reihe "Swing In" gegeben hat. Grandios begleitet wird Aretha Franklin von einem Orchester samt Horn-Section und Background-Sängerinnen. Singt Hits wie "Respect", "Chain Of Fools", "Soul Serenade", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" oder covert "Satisfaction" von The Rolling Stones - und spielt dazu beizeiten auch Klavier. Sahnehäubchen ist mittendrin ein Interview mit Siegfried Schmidt-Joos, der damals die Reihe moderiert hat und bekannt ist als Verfasser des populären "Rock-Lexikons" (zusammen mit Barry Graves).

Live gestreamtes Jazz-Konzert aus Hamburg

Die Möglichkeit, bei einem Live-Streaming-Konzert dabei zu sein, bietet sich am 6. Juni ab 20.25 Uhr im Programm der Jazz Federation Hamburg. Dann präsentiert die russische Sängerin Sofya Chekster, Absolventin der Hochschule für Musik und Tanz in Hamburg, Songs ihres neuen Albums "The Land Across The Sea". Begleitet wird sie von Mischa Schumann (Piano), Timon Krämer (Bass) und Moritz Hamm (Schlagzeug). Der Eintritt ist frei, doch über virtuelle Tickets können die Künstler finanziell unterstützt werden.

Ästhetischer Trip in die Musik von Miles Davis

Eine beeindruckend gelungene Kombination von Musik, Wissensvermittlung und rein virtueller Ausstellung bietet das "4 Miles Projekt". Anhand von vier ikonischen Alben des genialen Jazz-Trompeters Miles Davis gewinnt der Besucher nicht nur einen kurzen akustischen Eindruck von dessen kompositorischen und spielerischen Qualitäten, sondern erfährt Essentielles über die stilbildenden Alben "Birth Of Cool", "Milestones", "Kind Of Blue" und "In A Silent Way", angereichert mit Kritikerstimmen und auch Zitaten berühmter Musiker wie Herbie Hancock, Arun Gosh oder Carlos Santana. Höchst ästhetisch gestaltet ist dieser Trip durch Miles Davis' Schaffen in den 50er und 60er Jahren - samt historischer Fotos - außerdem.

Fesselndes Drama in der ZDF-Mediathek

Auch der Weg in die Kinos ist ja vorläufig noch vom Virus versperrt. Wer damals das fesselnde Drama "Systemsprenger"" auf der Kinoleinwand verpasst hat, kann Versäumtes nun mit dem Griff in die ZDF-Mediathek nachholen. In dem Debütfilm, für den die Regisseurin Nora Fingscheidt unter anderem 2019 den "Silbernen Bären" der 69. Berlinale gewann, brilliert Helena Zengel in der Rolle der neunjährigen Benni, die in früher Kindheit traumatisiert wurde und seitdem als schwer erziehbar gilt. Ihre umwerfende schauspielerische Leistung machte Helena so populär, dass sie eine Nebenrolle in dem US-Western-Drama "Neues aus der Welt" (2020) mit Tom Hanks in der Hauptrolle bekam.