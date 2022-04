Kiel

Eigentlich wollte Benjamin Fredrich in der Hansa48 am Donnerstag aus seinem neuen Buch „Fredrich rastet aus“ lesen. Doch mit Einverständnis des 30-köpfigen Kieler Publikums im bestuhlten Saal ließ der Romanautor, Verleger sowie Gründer und Chefredakteur des Magazins „Katapult“ bewusstes Buch links liegen und schilderte – wie schon am Vorabend im Flensburger Volksbad – anderthalb Stunden lang lebendig seine Eindrücke, die er gerade erst in der Ukraine gesammelt hat.

„Katapult“ sei zu einer „Kriegsberichterstattungsschleuder“ mutiert, sagt Fredrich. „Das ist auch hart für mich, da müsst ihr jetzt durch.“ Kurz nach der Invasion hatte das Magazin ukrainische Journalistinnen und Journalisten in den Greifswalder Redaktionsräumen untergebracht, eine Ukraine-Redaktion gebildet und berichtet in einem Live-Blog ständig über das Kriegsgeschehen.

Auf den Weg nach Riwne

Als eine der ukrainischen Mitarbeiterinnen, 21 Jahre alt, um Urlaub bat, um trotz des Kriegs eine Hochzeit in Riwne im Nordwesten der Ukraine mitzufeiern, machte sich Fredrich mit auf den Weg. Um sich selbst ein Bild von der Lage in dem Land zu machen. Riwne machte international Schlagzeilen, als dort Mitte März ein Fernsehturm angegriffen wurde und neun Menschen starben.

Als deutscher Journalist und mit einem knappen Dutzend Helme und Schutzwesten im Kofferraum – letztere an jedem Checkpoint begehrt – sei das Durchkommen nicht gerade bequem gewesen, erzählt Fredrich und zeigt ein „illegales Foto“ von einem der Checkpoints. Eine andere Aufnahme stammt von der Hochzeit. „Als mittendrin die Sirene heulte“, erinnert sich Fredrich, „hat sich nicht ein Mensch umgedreht.“

Bestattung von fünf Fotojournalisten

Es gebe „harte Zerstörungen“, aber in Kiew müsse man „eher danach suchen“, berichtet Fredrich. Ein Foto zeigt eine Tankstelle mit vollen Regalen, wo sogar Milka-Schokolade liegt. Ein anderes eine Beerdigung von fünf Fotojournalisten in einem östlichen Vorort von Kiew. „Da waren lauter Kollegen, an die 200 Leute, 170 waren Journalisten und Fotografen.“ Erst habe er sich geschämt ob des medialen Aufkommens, erzählt Fredrich, sich aber dann gedacht, dass es so vielleicht auch ganz würdig sei.

Begleitet von Fixern – örtlichen Begleitern, die beim Arrangieren von Storys helfen – ging es auch nach Butscha. Rund zwei, drei Tage nach dem Leichenfund. Er habe für den Abend in der Hansa48 passende Fotos ausgesucht, sagt Fredrich, „keine Schockbilder mit Triggerwarnung“.

Hier Zerstörung, dort normales Leben

Die Fotos zeigen Kontraste. Etliche zerstörte Gebäude. Trümmer. Überrollte Kleinwagen, zerborstene Panzer. Eine alte Frau mit Trolley, die gerade Lebensmittel aus einem aufgegebenen Supermarkt geholt hat. Ein „schnelles Grab“ mit großem, blauen Holzkreuz. Zum Schutz mit Sandsäcken überhäufte Monumente. Ein Vater, der mit zwei Söhnen mit einem Einkaufswagen den Müll wegbringt.

Einmal seien sie an einem Checkpoint im Wald aufgefordert worden, mit dem Wagen für zehn Minuten an die Seite zu fahren, sagt Fredrich, und bald darauf sei offenbar der Tross von Präsident Selensky an ihnen vorbeigerast.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Viele menschliche Hyper-Skurrilitäten“ seien ihm begegnet, berichtet Fredrich. „Man kann über die Grenze gehen in die Westgebiete, das ist nicht die große Gefahr – das kann man ohne Fahrlässigkeit sagen.“ Wenn er dort hinfahre, habe ihm zuvor seine Freundin gedroht, würde sie ihn „schon in Deutschland“ umbringen – sie habe dann viel mehr Angst gehabt als er, so Fredrich. Seinen Eltern, angestellt beim „Katapult“-Verlag, habe er gar nichts von seiner Fahrt in die Ukraine erzählt. Allerdings nicht bedacht, dass die natürlich auch auf Social Media unterwegs seien ...