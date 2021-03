Wielen

Musik- und Kunstfreunde in Schleswig-Holstein, aber auch in Hamburg und sogar im südosteuropäischen Griechenland kennen den hiesigen Kultur-Hotspot Hof Brache an Kronsee und Schwentine. Lisa Deutscher ist dort aufgewachsen und nimmt gerade in schwierigen Corona-Zeiten spürbar den Schwung mit, den ihre Eltern Hans und Brigitte Weiß in Sachen Künstlerförderung vorgelebt haben.

Corona: Hilfe für freie Künstlerinnen und Künstler

Die Bratschistin, die in Berlin und Luzern Violine und Viola studiert hat und mit einem Hamburger Philharmoniker verheiratet ist, fühlt sich im Norden am meisten zuhause und will freien Künstlern helfen, die hier im Moment „im Regen stehen“. Deshalb hat sie gemeinsam mit ihren Brüdern, darunter der ehemalige Leiter des Kieler Kunstraum-B Christoph Weiß, ein Gesprächskonzert-Angebot in Internet-Videos initiiert, das gleich zu Ostern vor einem Jahr Teile der Bachschen Matthäus-Passion und zuletzt zur Adventszeit ein beachtliches Best-Of von Bachs Weihnachtsoratorium in Kleinstbesetzung zu bieten hatte.

Motto: "In der Region für die Region"

Das Spektrum reicht vom Minifestival im Sommer (Wiederauflage 2021!) mit renommierten DJs aus Berliner Szeneclubs über Kunst und Literatur bis zu Barockem für Violine und Cembalo. „Alles entsteht meist relativ spontan zugunsten der beteiligten Künstler“, so Deutscher. Deshalb ist auch noch nicht ganz klar, was als nächstes vom begeisterten Könner Igor Vilensky auf dem Heuboden gefilmt und auf dem „brache_channel“ unter dem Motto „in der Region für die Region“ gestreamt wird.

Gesteigerte Qualität der Video-Produktionen

Unterstützt von der Investitionsbank Schleswig-Holstein wurden die Voraussetzungen für eine noch höhere Qualität und Effektivität der Video-Produktionen geschaffen, indem eine neue Website angelegt, Aufnahmeequipment angeschafft und ein Tonstudio auf dem Hof eingerichtet wurde. Da fließen Erfahrungen ein, die man beispielsweise mit der Plattform Vimeo gemacht hat, wo Interessenten jedes Mal mühsam angeschrieben werden mussten und zu viel eingeworbenes Geld in die US-amerikanische Administration geflossen sei.

Spenden und beglückendes Musizieren auf dem brache_channel

„Die Spendenbereitschaft ist enorm groß. Mit einer Bezahlfunktion zu arbeiten, funktioniert weniger gut“, hat Deutscher beobachtet. Noch reichten die Einnahmen nicht weit über Fahrtkostenerstattungen hinaus. Aber selbst dann ermöglicht der „brache_channel“ den Künstlern beglückendes Musizieren. Und das hört man gern.