Norden Festival in Schleswig abgesagt

Basierend auf der Entscheidung der Bundesregierung und der Bundesländervom 15. April seien Großveranstaltungen bis zum 31. August in Deutschland verboten. Die Eröffnung des Norden Festivals falle jedoch auf den 27. August. Der Schwerpunkt habe in den letzten Tagen und Wochen darin gelegen, eine umsetzbare Alternative zu finden, damit das Festival im veränderten Rahmen stattfinden könne, welches die Gesundheit aller als auch die Wirtschaftlichkeit garantiert, so die beiden Veranstalter Manfred Pakusius und Marno Happ. Alle Tickets behalten für das Norden Festival 2021 ihre Gültigkeit. Wer seinen Kartenpreis erstattet haben möchte, kann unter info@norden-festival.com Kontakt aufnehmen.

Hier das Video-Statement der Festival-Leitung zur Absage:

