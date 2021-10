Kiel

Was taugen die neuen Alben von Curtis Harding, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Parcels und Kurt Elling ft. Charlie Hunter? Das verrät der Alben-Check der KN-Redaktion. Die Höchstbewertung liegt bei 5 Scheiben.

„If Words Were Flowers“

Curtis Harding

Curtis Harding bleibt einer der Fackelträger einer traditionsbewussten Erneuerung des Soul. Auf seinem dritten Album trumpft der 42-jährige US-Sänger und Multiinstrumentalist mit einer Kollektion aus elf exzellenten Songs auf, deren Höhepunkt die mächtige, feierliche, von Streichern getragene Gospel-Hymne „Hopeful“ ist. Wem die keine Hoffnung macht, der ist ein hoffnungsloser Fall. Harding feuert immer wieder psychedelische Synthie-Breitseiten auf seine mit starker Stimme interpretierten Songs wie den knackigen R&B-von „Can‘t Hide It“ oder das federnde, mit Jazz und Reggae flirtende „Explore“. Was die ganze Sache noch reizvoller macht. (Anti-/Indigo)

5 Scheiben

„The Future“

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Stärker hin zu Americana tendiert das Oktett um den ebenso bodenständigen wie charismatischen Sänger auf seinem dritten Album. Der Titelsong, der es eröffnet, bringt auf einen Nenner, was Rateliffs herausragende Qualitäten und die seiner sensationellen Band ausmacht: Die Power in „Survivor“, einem souligen Track mit wuchtigen Bläsern und einer trotzig, rotzig rausgebrüllten Hookline. Die emotionale Tiefe in der Ballade „Face Down In The Moment“. Die Wärme von „Baby I Got Your Number“. Die Lebensfreude und der Optimismus in „What If I“ oder „Oh I“. (Stax/Caroline)

4 Scheiben

„Day /Night“

Parcels

Gleich ein Doppelalbum lassen Parcels auf ihr famoses Debütalbum von 2018 folgen. Manch zweiter Longplayer geht überambitioniert in die Büx, scheitert an möglichen Erwartungshaltungen. Doch die australische, in Berlin wahlbeheimatete Band verfeinert ihr erfolgreiches Rezept aus 70er-Soft-Rock, Pop, Jazz und einem satten Schuss Funkyness wie bei Earth, Wind & Fire vortrefflich. 19 Tracks, und keiner lässt kompositorisch das Niveau kippen. Wer nun glaubt, die ersten neun spiegelten mit hellem, teils hymnischem Dur-Überschwang den Tag und die Nacht-Songs transportierten die Moll-Trübnis, liegt falsch. Denn Stimmungsschwankungen sind nun mal alltäglich. (Virgin)

4 Scheiben

„SuperBlue“

Kurt Elling ft. Charlie Hunter

Der Titel könnte irreleiten. Denn blue im Sinne von melancholisch ist hier gar nichts. Kurt Ellings mit seinem grandiosen, wendigen Jazz-Gesang und Gitarrist Charlie Hunter legen ein Album vor, das vor saftigen Funk-Grooves nur so platzt. Drummer Corey Fonville und DJ Harrison (Keyboards) helfen tatkräftig mit, Tracks von Freddie Hubbard, Carla Bley, Benard Ingher oder Wayne Shorter, für die Elling ausdrucksvolle Lyrics verfasst hat, mit bravourösen Breaks Beine zu machen. Nicht minder stark klingen die Eigenkompositionen des Quartetts um Elling, der im März seinen zweiten Grammy – und damit seine 14. Nominierung – geholt hat. (Edition Records)

5 Scheiben