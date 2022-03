Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „AWZ“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 Uhr bis 19.40 Uhr auf RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 31.03.2022: Folge 3912

Maximilian gefällt es nicht, wie viel Macht Justus im Zentrum hat. Er stellt eine Forderung an Simone, die den Familienfrieden zu belasten droht.

Miro kann sich nicht vorstellen, dass Chiara ihn wirklich vor Deniz verraten wird und vertraut auf ihren guten Draht zueinander – zu Recht?

Henning bietet Yannick seine Hilfe an und hat dann doch keine Zeit für ihn. Als Daniela Henning erklärt, dass das nicht geht, kommt es zum Streit.

Maximilian (Francisco Medina) muss sich verärgert von Justus (Matthias Brüggenolte) gängeln lassen. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 01.04.2022: Folge 3913

Richard bekommt die Chance, sich in Korea einer neuartigen Herz-OP zu unterziehen. Er versteht, dass Simone solange nicht alleine mit Justus die Geschäfte führen will.

Chiara erhält ein weiteres Druckmittel gegen Miro. Ihm wird klar, dass er etwas liefern muss, um ihr Schweigen zu erkaufen.

Die Briefe eines Verstorbenen geben Henning zu denken. Er will nicht das gleiche einsame Schicksal erleiden wie dieser unbekannte Fremde.

Miro (Lukas Brandl) kanzelt in seiner Sorge Lucie (Julia Wiedemann) rüde ab. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 04.04.2022: Folge 3914

Richard bemüht sich, seinen Geschäftspartner Justus noch umzustimmen. Schließlich sagt der zu, sich probeweise auf eine Zusammenarbeit mit Maximilian in der Geschäftsführung einzulassen.

Isabelle und Yannick kommen sich wieder näher und ahnen nicht, dass dies Casper ein schmerzhafter Dorn im Auge ist.

Als Leyla realisiert, wie wichtig ihr das Eis wirklich ist, trifft sie impulsiv eine Entscheidung.

Casper (Bastian Semm) genießt den Moment, in dem er Isabelle für sich allein hat. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 05.04.2022: Folge 3915

Yannick und Isabelle haben sich nach ihrem Streit wieder versöhnt. Das stößt Casper sauer auf, der seinen Rivalen unbedingt ausstechen will.

Leyla hat alles auf eine Karte gesetzt – und steht nun erst mal ohne alles da. Werden ihre Chefin Simone und Deniz sie in den A-Kader holen?

Justus möchte Malu den Krankenhausaufenthalt leichter machen und bereitet ihr eine Überraschung, die sie mehr als nur rührt.

Isabelle (Ania Niedieck) und Yannick (Dominik Flade) sind arglos glücklich, wieder versöhnt zu sein. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 06.04.2022: Folge 3916

Jenny ist beruhigt, als Justus klar sagt, dass es ihm nur ums Kind geht - aber Malus Haltung dazu ist nicht mehr so klar. F

inn glaubt zuversichtlich, einer Patientin helfen zu können - nicht ahnend, dass ihr Problem nicht einfach mit Pflaster und Wundsalbe zu lösen ist.

Lucie erkennt, dass Miro wirklich Geldprobleme hat. Sie zeigt Verständnis, löst damit allerdings bei Miro eine unerwartete Reaktion aus.

Justus (Matthias Brüggenolte) sieht sich mit seiner Scheidung von Malu konfrontiert. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

