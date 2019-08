„Alles was zählt“: Franziska Benz gibt ihren überraschend Ausstieg bekannt

Rostock

Schauspielerin Franziska Benz steigt aus der RTL-Soap „Alles was zählt“ aus. Im Interview mit RTL.de sagte die 30-Jährige, dass der aktuelle Dreh an der Ostsee für sie etwas Besonderes sei, da sie „nur noch ein paar Wochen habe und AWZ verlassen werde”. Gründe für diesen Schritt nannte sie nicht, Benz sagte nur: „Ich habe mich für den Weg der Freiheit entschieden und nicht für den der Sicherheit“. Sie gehe jetzt ins Ungewisse und finde es „total geil“. Die gebürtige Würzburgerin spielt in der Soap seit 2016 die Rolle der Eiskunstläuferin Michelle Bauer.

Wie Franziska Benz aus “Alles was zählt” geschrieben wird, ist noch unklar

Wie genau das Drehbuch ihren Ausstieg umsetzt, ist noch nicht bekannt. “Die Gedanken, die meine Figur hat und durchlebt, sind genau die Gedanken, die ich so hatte, als es darum ging, ‚bleib ich bei ,Alles was zählt’ oder steige ich aus?”, sagte die Schauspielerin im Interview.

