Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „AWZ“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 Uhr bis 19.40 Uhr auf RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

(Vorschau-Texte und Bilder von TVNOW.)

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 15.04.2022: Folge 3923

Justus trifft es hart, als Jenny sich auf einen neuen Mann einlässt. Aufgewühlt muss er sich fragen, ob er Jenny wirklich gehen lassen will.

Isabelles Zweifel können von Casper ausgeräumt werden. Dabei sind Yannicks Vorbehalte gegen Casper mehr als berechtigt, denn Casper verfolgt weiterhin seine eigenen Pläne.

Miro ist froh, als Lucie ihm gegen Chiara zur Seite steht, und interpretiert in ihre Hilfsbereitschaft mehr als Freundschaft.

Lucie (Julia Wiedemann, hinten) stutzt, als Chiara (Alexandra Fonsatti) bei Simone (Tatjana Clasing) Material abliefert, das Miro in ein schlechtes Licht rückt. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 18.04.2022: Keine Folge

Am Ostermontag fällt „Alles was zählt“ aus. Folge 3924 läuft am Dienstag, 19.04.2022, zur regulären Sendezeit.

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 19.04.2022: Folge 3924

Maximilian nimmt gemeinsam mit Justus einen Geschäftstermin wahr, bei dem er plötzlich zusammenbricht. Scheinbar wurde er vergiftet.

Finn trifft es trotz allem unvorbereitet, dass Justus und Malu ihrer Ehe eine zweite Chance geben.

Maximilian (Francisco Medina) und Nathalie (Amrei Haardt) sind geschockt, dass bei Maximilian eine Rizin-Vergiftung diagnostiziert wurde. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 20.04.2022: Folge 3925

Alle fragen sich, wie es zu Maximilians Vergiftung kommen konnte. Schnell gerät Justus in Verdacht.

Yannick glaubt, dass Daniela von Handwerkern über den Tisch gezogen wird. Als er sich darum kümmern will, macht er eine böse Entdeckung.

Maximilian (Francisco Medina) lenkt Simone (Tatjana Clasing) gegenüber den Verdacht auf Justus. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 21.04.2022: Folge 3926

Nathalie ahnt nicht, dass Maximilian den Gift-Anschlag auf sich nur fingiert hat. Sie sucht nach Beweisen gegen Justus. Miro ist entschlossen, alle Register zu ziehen und Lucie für sich zu gewinnen. Sein Timing ist alles andere als perfekt, denn Lucie ist gerade auf dem Weg nach Porto zu ihrer Schwester Ina. Henning steht Daniela weiter als Freund zur Seite und gewinnt darüber Yannicks Anerkennung.

Henning (Stefan Bockelmann) versucht zwischen Isabelle (Ania Niedieck, l.) und Daniela (Berrit Arnold) zu schlichten. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

