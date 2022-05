Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „AWZ“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 Uhr bis 19.40 Uhr auf RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 10.05.2022: Folge 3939

Leyla fühlt sich geehrt, als Pascal Hochtal mit ihr eine Fotostory machen will. Sie erkennt jedoch, dass er eigene Ziele verfolgt.

Isabelle fragt sich, warum sie den Sex mit Casper abgebrochen hat. Sie muss sich die Wahrheit eingestehen.

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 11.05.2022: Folge 3940

Justus‘ Vaterfreuden werden abrupt gestört, als Maximilian versucht, ihn einzuschüchtern. Um seine junge Familie zu beschützen, will Justus die nötigen Konsequenzen ziehen ...

Leyla scheint dem Fotografen Pascal Hochtal schutzlos ausgeliefert zu sein. Im letzten Moment kann Isabelle Leyla vor einem Übergriff bewahren ...

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 12.05.2022: Folge 3941

Als Maximilian Justus‘ Drohung gegenüber Nathalie mit seinem Druckmittel bei Richard zuvorkommen will, schlägt Justus einen neuen Weg ein.

Isabelle wird misstrauisch, als Casper plötzlich Dinge über sie weiß, die sie ihm nicht erzählt hat.

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 13.05.2022: Folge 3942

Isabelle erkennt, dass Casper sie über ihre Laptopkamera stalkt. Während sie Beweise dafür sucht, gerät Yannick in Lebensgefahr.

Maximilian genießt in vollen Zügen, dass Justus den Kampf gegen ihn aufgegeben hat. Er ahnt nicht, dass Justus Jenny das Sex-Video übergibt.

Henning will Leyla helfen, sich wieder sicher zu fühlen. Beim gemeinsamen Boxen mit Daniela wird ihm klar, wie anziehend er sie findet.

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

