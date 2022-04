Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „AWZ“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 Uhr bis 19.40 Uhr auf RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 28.04.2022: Folge 3931

Justus ist kurz davor, Maximilians Intrige aufzudecken. Um das zu verhindern, entschließt sich Maximilian, tatsächlich Gift zu nehmen ...

Gerade als Yannick seine Eifersucht auf Casper ad acta legt, erkennt er geschockt, wie berechtigt diese ist.

Henning hilft Yannick bei dessen Liebeskummer mit Isabelle und nähert sich darüber mit seinem Sohn an.

Justus (Matthias Brüggenolte, r.) ist kurz davor, Maximilians (Francisco Medina) Intrige aufzudecken. Um das zu verhindern, entschließt sich Maximilian zu einem riskanten Plan... Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 29.04.2022: Folge 3932

Nathalie glaubt fest, dass Maximilian vergiftet wurde. Als sie erneut Lars und Maximilian beobachtet, will sie die Wahrheit herausfinden.

Yannick wird durch seine Eifersucht auf Casper klar, dass er seine Affäre mit Isabelle so nicht fortsetzen kann.

Lucie ist entschlossen, Miro und sich eine Chance zu geben. Doch dann macht sie eine beunruhigende Entdeckung.

Casper (Bastian Semm) bekommt verärgert mit, wieviel Yannick Isabelle bedeutet. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 02.05.2022: Folge 3933

Maximilian erfährt von dem Sex-Video von ihm und Caroline. Er will Justus das Druckmittel abnehmen und zieht dabei alle Register.

Lucie spürt, dass Miro ihr etwas verheimlicht. Sie will ihm eine Brücke bauen, ihr die Wahrheit anzuvertrauen.

Justus (Matthias Brüggenolte, r.) setzt Maximilian (Francisco Medina) mit dem Sex-Video von Caroline unter Druck. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 03.05.2022: Folge 3934

Leyla wird erneut zum Opfer von Chiaras Allüren. Als sich ihr die Möglichkeit bietet, Chiara dafür büßen zu lassen, muss Leyla eine Entscheidung treffen.

Als Justus erfährt, dass Maximilian bei ihm eingebrochen ist, schmiedet er den Plan, das Sex-Video Nathalie zuzuspielen. Doch Maximilian hat noch ein weiteres Ass im Ärmel.

Leyla (Suri Abbassi) bekommt vor Augen geführt, dass sie noch nicht auf Chiaras und Miros Level ist. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 04.05.2022: Folge 3935

Yannick hofft, dass Isabelle sich zu ihm bekennt und eine Beziehung mit ihm eingeht. Doch Yannick wird bitter enttäuscht ...

Daniela will Ben und Nils gebührend zurück aus Stockholm willkommen heißen. Doch es geht schief, was nur schief gehen kann ...

Leyla trifft eine Entscheidung. Sie hilft Chiara aus der Patsche, was Chiara dankbar Leyla gutschreibt.

Casper (Bastian Semm, l.) nutzt den Konflikt zwischen Isabelle und Yannick (Dominik Flade) für seine Zwecke. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

