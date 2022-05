Sonntags vor den Tagesthemen: Anne Will wirft mit Gästen aus Politik und Medien einen Blick auf das aktuelle gesellschaftliche Leben und diskutiert wichtige politische Fragen. Regulär läuft eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer am Sonntagabend, 21.45 Uhr im Ersten. Worum es in der nächsten Ausgabe geht und welche Gäste dabei sind, erfahren Sie hier.

„Anne Will“: Thema und Gäste am 8. Mai 2022

Am Sonntag, den 8. Mai steht die Frage nach deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine im Mittelpunkt der Talkrunde bei Anne Will. Neben den angekündigten Gepard-Panzern will die Bundesregierung die Ukraine nun auch mit sieben Panzerhaubitzen unterstützen. Doch die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine polarisiert die Deutschen: Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend ist eine knappe Hälfte dafür, die andere dagegen.

Zu dieser Frage haben in den vergangenen Tagen auch zwei offene Briefe entgegengesetzter Haltung, von vielen Prominenten unterzeichnet, für heftige Diskussionen gesorgt. Wie ist die deutsche Unterstützung der Ukraine auch mit schweren Waffen zu bewerten? Ist die Angst vor einem dritten Weltkrieg begründet? Wie weit kann und sollte die Solidarität mit der Ukraine gehen? Und: Ist ein Embargo russischen Öls ein sinnvoller Weg? Welche Auswirkungen hätte dies?

Fragen, die Anne Will mit folgenden Gästen bespricht:

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende)

Ruprecht Polenz (CDU, Präsident Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.)

Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland)

Harald Welzer (Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist)

Sendezeiten von „Anne Will“: Wo und wann läuft eine neue Ausgabe?

Regulär strahlt die ARD eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer sonntags um 21.45 Uhr im Ersten aus. Weltweit empfangbar ist „Anne Will“ zudem über Deutsche Welle. Dort läuft die aktuelle Ausgabe zu mehreren Sendezeiten.

„Anne Will“ im Livestream sehen

Parallel zur Austrahlung im Free-TV ist eine neue Folge von „Anne Will” auch als Livestream im Internet zu sehen. Auch das Deutschlandradio hat in der Regel einen Livestream zu „Anne Will” im Programm.

In der ARD-Mediathek lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn um 21.45 Uhr ist also nicht nötig.

Hier geht’s zur ARD-Mediathek.

Sendung verpasst? Hier laufen Wiederholungen von „Anne Will“

Wiederholungen der neuesten Ausgabe von „Anne Will” laufen in der Regel auf verschiedenen Sendern der ARD. Für Wiederholungen der Ausgabe am 8. Mai 2022 gibt es folgende Sendetermine im Free-TV:

Sonntag, 08.05.2022, 22.05 Uhr: tagesschau24

Montag, 09.05.2022, 00.55 Uhr: NDR

Montag, 09.05.2022, 03.00 Uhr: Das Erste

Montag, 09.05.2022, 20.15 Uhr: tagesschau24

Dienstag, 10.05.2022, 01.25 Uhr: 3sat

Darüber hinaus stehen Zuschauern alte Ausgaben von „Anne Will” noch Monate nach ihrer Erstaustrahlung im Online-Archiv des Ersten zur Verfügung.

RND/pf