Potsdam

Der Österreicher Armin Wolf ist bei dem Medienpreis Prix Europa als europäischer Journalist des Jahres ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am Freitagabend in Potsdam statt, wie die Organisatoren mitteilten.

Wolf arbeitet als politischer Fernsehjournalist und ist Moderator der Nachrichtensendung ZIB2 im ORF. In seiner Dankesrede warnte er laut der Mitteilung vor Eingriffen der Politik in die Arbeit der Medien. Populisten versuchten, Kontrolle zu erlangen, doch Journalisten dürften sich dem nicht anpassen. "Wir müssen unsere Arbeit machen, so professionell, gewissenhaft, verlässlich und fair wie wir können."

Bester Film und bestes Radiofeature geehrt

Beim Prix Europa werden Medienschaffende aus ganz Europa geehrt. Das Festival für Fernseh-, Hörfunk- und Online-Angebote wurde vom EU-Parlament und der EU-Kommission 1987 ins Leben gerufen. Es wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) als Gastgeber betreut. Der Preis wird in mehreren Kategorien vergeben - seit 2018 in Potsdam.

Der Preis "Bester Europäischer Film" wurde etwa an die Schweiz verliehen, für eine Doku über einen Vater aus Syrien, der seine Frau im Irak zurücklassen musste, um seinen behinderten Sohn zu retten. Als "Bestes Europäisches Radiofeature" wurde ein Stück aus Großbritannien geehrt, das sich um das Recht von Frauen auf Abtreibung dreht.

RND/dpa/msc